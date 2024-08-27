1.071 مليار دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا منذ بداية العام



وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في النصف الأول من هذا العام، فائضا مقداره 455 مليون دينار.



كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ 1.687 مليار دينار، مقابل 1.609 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وحول مستوردات المملكة من السوق الأميركي، فقد بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 616 مليون دينار، مقابل 673 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 8.5 بالمئة.



وتعد أبرز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، هي الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، والأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.



في حين تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، المنتجات المعدنية، ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية، والحبوب، والمنتجات الكيماوية، والأجهزة الطبية، ومنتجات صناعة الأغذية، وعجينة الخشب، ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.



يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وقعت في تشرين الأول من العام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني العام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.