بورصة عمان تغلق على ارتفاع بنسبة 0.14 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.14 % أمس ليغلق عند مستوى2409.68 نقطة.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي أمس حوالي 3.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2,019 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.29 %, و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.11 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية, التأمين, الأغذية و المشروبات, النقل, التكنولوجيا و الاتصالات, الخدمات التجارية, الصناعات الاستخراجية والتعدينية, العقارات, الطاقة والمنافع, البنوك, الصناعات الهندسية والإنشائية 2.22 %, 1.61 %, 0.54%, 0.50 %, 0.38 %,
0.37 %, 0.36 %, 0.11 %, 0.11 %, 0.10 %,
0.06 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس و الجلود و النسيج, الخدمات المالية المتنوعة, الفنادق والسياحة, الخدمات التعليمية 1.49%, 0.71%, 0.27 %,
0.10 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي التأمين الأردنية بنسبة 6.80 %, مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 4.76 %, المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.72 %, الشرق الأوسط للتأمين بنسبة 4.20 %, و الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 3.59 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.95 %, المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.92 %, تهامة للاستثمارات المالية بنسبة
3.85 %, عمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 3.80 %, و آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 3.51 %.
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