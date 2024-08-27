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بورصة عمان تغلق على ارتفاع بنسبة 0.14 %

8/27/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.14 % أمس ليغلق عند مستوى2409.68 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 3.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2,019 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.29 %, و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.11 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية, التأمين, الأغذية و المشروبات, النقل, التكنولوجيا و الاتصالات, الخدمات التجارية, الصناعات الاستخراجية والتعدينية, العقارات, الطاقة والمنافع, البنوك, الصناعات الهندسية والإنشائية 2.22 %, 1.61 %, 0.54%, 0.50 %, 0.38 %,
0.37 %, 0.36 %, 0.11 %, 0.11 %, 0.10 %,
0.06 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس و الجلود و النسيج, الخدمات المالية المتنوعة, الفنادق والسياحة, الخدمات التعليمية 1.49%, 0.71%, 0.27 %,
0.10 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي التأمين الأردنية بنسبة 6.80 %, مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 4.76 %, المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.72 %, الشرق الأوسط للتأمين بنسبة 4.20 %, و الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 3.59 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.95 %, المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.92 %, تهامة للاستثمارات المالية بنسبة
3.85 %, عمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 3.80 %, و آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 3.51 %.

MENAFN27082024000072011014ID1108607480

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