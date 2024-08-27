Wednesday, 28 August 2024 02:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قواعد العصر الرقمي الجديدة.. كيف يعيد الاتحاد الأوروبي تشكيل التكنولوجيا؟

8/27/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حمزة العكاليك د. حمزة العكاليك

عمان-أحدث الاتحاد الأوروبي صدمة في صناعة التكنولوجيا من خلال إقرار قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية مؤخرا. ويستهدف هذان التشريعان الرائدان هيمنة منصات الإنترنت الكبرى مثل جوجل وأمازون وفيسبوك، حيث يهدفان إلى خلق بيئة رقمية أكثر عدالة وأمانا وتنافسية. ولكن ما الذي تتضمنه هذه اللوائح بالضبط، وما تأثيرها على طريقة تفاعلنا عبر الإنترنت؟
إحدى الركائز الأساسية لقانون الخدمات الرقمية هي زيادة الشفافية. ستكون منصات الإنترنت ملزمة بإلقاء الضوء على الخوارزميات الغامضة التي تحكم تعديل المحتوى وتجربة المستخدم. وهذا يعني أن المستخدمين يمكنهم أخيرا الحصول على نظرة على السبب وراء ملء موجزات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بنوع معين من المحتوى أو سبب ظهور نتائج بحث معينة قبل غيرها.
كما يمكّن قانون الخدمات الرقمية المستخدمين مزيدا من التحكم في بياناتهم. وهذا يعني الحق في طلب حذف معلوماتك الشخصية من المنصات وفهم كيفية استخدامها. بالنسبة للعديد من المستخدمين المهتمين بالخصوصية عبر الإنترنت، فإن هذا يمثل تحولا كبيرا في ديناميكيات القوة. وعليه لن تتمكن المنصات بعد الآن من العمل كصناديق سوداء للبيانات، وسيكون للمستخدمين رأي أكبر في كيفية جمع معلوماتهم واستخدامها.
ويتناول قانون الأسواق الرقمية مسألة اختلال توازن القوى داخل المجال الرقمي. فيستهدف بشكل خاص منصات الإنترنت الكبرى التي تعتبر "حراس البوابة" بسبب تأثيرها الكبير على السوق. وغالبا ما يتم اتهام هؤلاء الحراس بإعطاء الأولوية لخدماتهم الخاصة وتجعل من الصعب على الشركات الصغيرة المنافسة. فيحظر قانون الأسواق الرقمية هذه الممارسات المناهضة للمنافسة، مما يعزز بيئة أكثر تكافؤا.
وقد يكون لهذا التركيز على تعزيز المنافسة عواقب بعيدة المدى. حيث يمكن أن تحفز سوق أكثر تنافسية وابتكار داخل قطاع التكنولوجيا. وعليه لن تواجه الشركات الصغيرة التي لديها أفكار مبتكرة بعد الآن معركة شاقة ضد عمالقة التكنولوجيا الراسخين، مما قد يؤدي إلى زيادة الإبداع وابتكارات رقمية أكثر تنوعا.
بينما تعد الفوائد المحتملة لقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية كبيرة، إلا أنه هناك أيضا مخاوف بشأن تنفيذه وعواقبه المحتملة. ويكمن أحد التحديات الرئيسية في تحقيق التوازن الصحيح بين معالجة المحتوى الضار ودعم حرية التعبير. فقانون الخدمات الرقمية يفرض إزالة المحتوى غير القانوني، ولكن الاعتدال المفرط في المحتوى يمكن أن يؤدي إلى الرقابة. تخيل منصة وسائط اجتماعية تزيل منشورا ساخرا ينتقد كيانا قويا، مما يخنق الخطاب العام المهم. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي التطبيق المتساهل إلى ازدهار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، مما يخلق أرضا خصبة للتطرف والانقسام المجتمعي.
ثمة مصدر قلق آخر يكمن في التأثير الاقتصادي المحتمل. فيمكن أن يفرض تنفيذ قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية تكاليف امتثال كبيرة على منصات الإنترنت. وقد تترجم هذه التكاليف إلى رسوم أعلى للمستخدمين، مثل رسوم الاشتراك الشهرية لمنصات الوسائط الاجتماعية، أو انخفاض في جودة الخدمات المقدمة. قد تصبح الخدمات المجانية شيئا من الماضي، حيث تحتاج المنصات إلى توليد الإيرادات لتغطية تكاليف الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، قد توقف اللوائح الاستثمار في التقنيات الجديدة إذا وجدت المنصات صعوبة في استعادة تكاليف التطوير. ويمكن أن يؤدي هذا إلى إبطاء وتيرة الابتكار الهائلة في قطاع التكنولوجيا، مما قد يعوق التقدم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.
ما يزال التأثير الكامل لقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية قيد المشاهدة. ويعتمد الكثير على كيفية تفسير السلطات وتطبيق هذه اللوائح، بالإضافة إلى كيفية رد فعل المنصات والتكيف معها. وتتمتع هذه القوانين بإمكانية خلق فضاء رقمي أكثر أمانا وتنافسية، ولكن ما تزال هناك تحديات. حيث سيتوقف نجاح هذه اللوائح على موازنة الحبل المشدود بين تعزيز الابتكار وحماية المستخدمين، مع ضمان مستوى صحي من المنافسة دون خنق النمو الاقتصادي . وبالنتيجة سيكون إيجاد التوازن الصحيح أمرا بالغ الأهمية.

MENAFN27082024000072011014ID1108607479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث