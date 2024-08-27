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الدعم الملكي يعزز طموحات النشامى نحو التأهل لكأس العالم 2026

8/27/2024 3:11:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشكل الدعم الملكي الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد دافعًا قويًا لنجوم المنتخب الوطني لكرة القدم لتحقيق حلم الشارع الرياضي الأردني ببلوغ نهائيات كأس العالم 2026 .
وتشكل متابعة جلالته المستمرة لنتائج المنتخب وحرصه على استقبال اللاعبين وتكريمهم في مناسبات متعددة، حافزا أساسيًا لدفعهم نحو تحقيق نتائج أفضل.

ويلعب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد دورا بارزا لتحقيق حلم التأهل في نهائيات كأس العالم حيث يتابع تفاصيل إعداد المنتخب، ويحرص على زيارة التدريبات والمشاركة فيها، ما يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للبحث عن تحقيق نتائج قوية.

وتتزامن جهود اللاعبين مع اقتراب منافسات الدور الحاسم المؤهلة للمونديال، والتي تبدأ في الخامس من الشهر المقبل بمواجهة المنتخب الكويتي، ثم المنتخب الفلسطيني في العاشر من نفس الشهر، تحت أنظار جماهير تتطلع بشغف نحو الانتصارات.

ويرى عشاق المنتخب الوطني أن الدعم الملكي الهاشمي يضع الكرة في ملعب اللاعبين، ما يعني أنهم مطالبون بتحقيق النتائج المأمولة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اعتبر المشجعون أن زيارة ولي العهد لتدريب المنتخب اخيرا زادت من حماس اللاعبين وجددت معنوياتهم، قبل انطلاق تصفيات الدور الحاسم، والتي تعد الاستحقاق الأهم لأحلام المنتخب في التأهل.

وفي سياق الدعم الملكي، يشير نجم المنتخب الأسبق عارف حسين، إلى أن اللاعب الأردني يستمد العزيمة والطاقة من اهتمام القيادة الهاشمية، مشيرا الى التاريخ الزاخر بالدعم الملكي للرياضة الأردنية وكرة القدم بشكل خاص.

وبين حسين أن سمو ولي العهد يدرك جيدا أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للمنتخب فيما يتعلق بتصفيات الدور الحاسم، الأمر الذي دفع سموه لزيارة تدريب المنتخب والتحدث للاعبين، وهو أمر محفز لجميع اللاعبين الذين دائما ما يجدون في هذا الدعم الكبير فرصة لاستحضار قدراتهم في المباريات المقبلة.

كذلك، يعبّر قائد المنتخب الاسبق حاتم عقل، عن تفاؤله بقدرة الفريق على تحقيق حلم التأهل ويشير إلى أن الدعم الملكي المستمر أسهم في تحسين مستوى الفريق ونتائجه، معتبرا تواجد سمو ولي العهد في التدريبات تطورًا مهمًا يعكس مدى اهتمام القيادة الهاشمية بتفاصيل تحضيرات المنتخب.

فيما أكد رئيس نادي عجلون، رجائي الصمادي، سعادة الجمهور الأردني بمتابعة جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين لتدريبات المنتخب ومتابعة تفاصيله، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تعزز فرص اللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة وثقته بتأهل النشامى إلى المونديال لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يلعب في المجموعة الثانية بتصفيات الدور الحاسم، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان والكويت وفلسطين.

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