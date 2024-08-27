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رسميا .. يوفنتوس يعلن ضم البرتغالي كونسيساو من بورتو

8/27/2024 3:11:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الإيطالي رسميا عن ضم الدولي البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو قادما من نادي بورتو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.


وكشف النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني أنه توصل لاتفاق نهائي مع بورتو أفضى إلى التعاقد مع كونسيساو (21 عاما) على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2024 ـ 2025.


وذكر يوفنتوس أن كونسيساو، المولود في 14 ديسمبر 2002، نشأ داخل عائلة تتنفس كرة قدم، بما أن والده هو سيرجيو كونسيساو، لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي، الذي لعب في العديد من أندية الدوري الإيطالي وهو الذي كان حتى العام 2024 مدربا لبورتو، الفريق الذي كان ينتمي له فرانسيسكو.


وأشاد يوفنتوس بخصال لاعبه الجديد مؤكدا أنه يحسن كل الأدوار الهجومية، ويمتاز بنضج كبير رغم صغر سنه.


وارتبط لاعب بورتو ومنتخب البرتغال خلال الصائفة الجارية بالانتقال للهلال السعودي قبل أن تفشل صفقة الانتقال وينضم اللاعب للدوري الإيطالي.

وبدأ فرانسيسكو كونسيساو مسيرته الكروية في نادي بادروينسي، وظهر لأول مرة في الفريق الأول للنادي في عام 2021، بعمر 17 عامًا فقط قبل أن ينتقل في العام 2018 إلى بورتو حيث بدأ مع فريق الشباب، كما خاض تجربة في أياكس الهولندي في 2022 ـ 2023.


وفي الدوري البرتغالي، سجل كونسيساو 5 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى في موسم 2023 ـ 2024، كما كان اللاعب صاحب أكبر عدد من محاولات التسديد على المرمى برصيد 43 تسديدة متقدما على أنخيل دي ماريا (38 تسديدة) لاعب بنفيكا الحالي ويوفنتوس السابق.
يشار إلى أن اللاعب الجديد لليوفي كان ضمن منتخب البرتغال في كأس أوروبا 2024، بقيادة كريستيانو رونالدو.

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