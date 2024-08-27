رسميا .. يوفنتوس يعلن ضم البرتغالي كونسيساو من بورتو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الإيطالي رسميا عن ضم الدولي البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو قادما من نادي بورتو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وكشف النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني أنه توصل لاتفاق نهائي مع بورتو أفضى إلى التعاقد مع كونسيساو (21 عاما) على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2024 ـ 2025.
وذكر يوفنتوس أن كونسيساو، المولود في 14 ديسمبر 2002، نشأ داخل عائلة تتنفس كرة قدم، بما أن والده هو سيرجيو كونسيساو، لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي، الذي لعب في العديد من أندية الدوري الإيطالي وهو الذي كان حتى العام 2024 مدربا لبورتو، الفريق الذي كان ينتمي له فرانسيسكو.
وأشاد يوفنتوس بخصال لاعبه الجديد مؤكدا أنه يحسن كل الأدوار الهجومية، ويمتاز بنضج كبير رغم صغر سنه.
وارتبط لاعب بورتو ومنتخب البرتغال خلال الصائفة الجارية بالانتقال للهلال السعودي قبل أن تفشل صفقة الانتقال وينضم اللاعب للدوري الإيطالي.
وبدأ فرانسيسكو كونسيساو مسيرته الكروية في نادي بادروينسي، وظهر لأول مرة في الفريق الأول للنادي في عام 2021، بعمر 17 عامًا فقط قبل أن ينتقل في العام 2018 إلى بورتو حيث بدأ مع فريق الشباب، كما خاض تجربة في أياكس الهولندي في 2022 ـ 2023.
وفي الدوري البرتغالي، سجل كونسيساو 5 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى في موسم 2023 ـ 2024، كما كان اللاعب صاحب أكبر عدد من محاولات التسديد على المرمى برصيد 43 تسديدة متقدما على أنخيل دي ماريا (38 تسديدة) لاعب بنفيكا الحالي ويوفنتوس السابق.
يشار إلى أن اللاعب الجديد لليوفي كان ضمن منتخب البرتغال في كأس أوروبا 2024، بقيادة كريستيانو رونالدو.
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