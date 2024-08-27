بعد حكم قضائي برازيلي.. هل تعثرت صفقة انضمام ويسلي إلى النصر السعودي؟



وزعمت تقارير، وجود حكم قضائي في مدينة ساو باولو البرازيلية، ضد اللاعب بسبب قضية مرفوعة ضده من جانب وكيل لاعبين، وتسببت هذه القضية في تعثر انتقاله إلى النصر.



إلا أن صحيفة (UOL) أكدت أن قضية اللاعب ضد ويسلي وكيل الأعمال، لا علاقة لها بانتقاله إلى النصر.



وأوضحت: "وكيل الأعمال أندري كوري لديه مستحقات مالية لدى نادي كورينثيانز بقيمة 30 مليون ريال برازيلي، وفي جلسة أمس الاثنين، ذكرت محامية وكيل الأعمال أن كورينثيانز قام ببيع ويسلي لنادي النصر، فقرر القاضي إيداع المبالغ في المحكمة لسداد الديون".



وقالت الصحيفة: "صفقة ويسلي إلى النصر لن تتعطل".

يذكر أن إدارة نادي النصر قد توصلت لاتفاق مع فريق كورينثيانز البرازيلي حول انضمام اللاعب الصاعد ويسلي غاسوفا لمدة 4 مواسم مقبلة.



وستتكلف الصفقة ما يقرب من 20 مليون دولار بجانب حوافز إضافية لانضمام لاعب الفريق البرازيلي إلى نادي النصر.



ويبلغ ويسلي غاسوفا 19 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن بجانب أداء دور صانع اللعب في بعض الأوقات.



وشارك غاسوفا خلال 84 مباراة، وسجل 7 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال مشواره مع فريقه البرازيلي.

وتعاقد نادي النصر مع صفقتين لتدعيم صفوفه حتى الآن بضم حارس المرمى البرازيلي بينتو بجانب سالم النجدي لاعب الفتح.