بعد حكم قضائي برازيلي.. هل تعثرت صفقة انضمام ويسلي إلى النصر السعودي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة تعثر صفقة انتقال الجناح البرازيلي الصاعد ويسلي غاسوفا، لاعب فريق كورينثيانز البرازيلي، إلى نادي النصر السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وزعمت تقارير، وجود حكم قضائي في مدينة ساو باولو البرازيلية، ضد اللاعب بسبب قضية مرفوعة ضده من جانب وكيل لاعبين، وتسببت هذه القضية في تعثر انتقاله إلى النصر.
إلا أن صحيفة (UOL) أكدت أن قضية اللاعب ضد ويسلي وكيل الأعمال، لا علاقة لها بانتقاله إلى النصر.
وأوضحت: "وكيل الأعمال أندري كوري لديه مستحقات مالية لدى نادي كورينثيانز بقيمة 30 مليون ريال برازيلي، وفي جلسة أمس الاثنين، ذكرت محامية وكيل الأعمال أن كورينثيانز قام ببيع ويسلي لنادي النصر، فقرر القاضي إيداع المبالغ في المحكمة لسداد الديون".
وقالت الصحيفة: "صفقة ويسلي إلى النصر لن تتعطل".
يذكر أن إدارة نادي النصر قد توصلت لاتفاق مع فريق كورينثيانز البرازيلي حول انضمام اللاعب الصاعد ويسلي غاسوفا لمدة 4 مواسم مقبلة.
وستتكلف الصفقة ما يقرب من 20 مليون دولار بجانب حوافز إضافية لانضمام لاعب الفريق البرازيلي إلى نادي النصر.
ويبلغ ويسلي غاسوفا 19 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن بجانب أداء دور صانع اللعب في بعض الأوقات.
وشارك غاسوفا خلال 84 مباراة، وسجل 7 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال مشواره مع فريقه البرازيلي.
وتعاقد نادي النصر مع صفقتين لتدعيم صفوفه حتى الآن بضم حارس المرمى البرازيلي بينتو بجانب سالم النجدي لاعب الفتح.
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