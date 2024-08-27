حارس النصر السعودي يتلقى خبرًا رائعا



وانضم بينتو إلى النصر خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، مقابل 18 مليون دولار تقريبًا.



وشارك بينتو حتى الآن في 3 مع النصر، حيث خاض مواجهتي نصف نهائي ونهائي كأس السوبر، ثم مواجهة الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي للمحترفين أمام الرائد يوم الجمعة المضي.



ووفقا لما أكده الإعلامي السعودي علي العنزي، يبدو الحارس البالغ من العمر 25 عامًا، مشروعا لأن يكون الحارس الأساسي لمنتخب السامبا في المباريات والبطولات الدولية والقارية المقبلة.

وقال علي العنزي، في برنامج "دورينا غير" على قنوات "آس آس سي" السعودية (SSC): "المعلومة التي أريد أن أسوقها بصفة حصرية للبرنامج أن حارس النصر بينتو سيكون حارس المرمى الأساسي للمنتخب البرازيلي في المباريات والمسابقات القادمة".

وتابع: "خلال الفترة الأخيرة تم استبعاد إيدرسون حارس مانشستر ستي، وكان بينتو حاضرا في قائمة البرازيل في (كوبا أمريكا 2024) وهناك معلومات مؤكدة على أن حارس مرمى النصر سيكون حارس المستقبل في المنتخب البرازيلي".



وقال العنزي: "عندما كان النصر على وشك التعاقد مع بينتو، تلقى الأخير أيضا عرضا من إنتر ميلانو بطل إيطاليا، وكان هناك تخوف من أن انضمامه إلى النصر قد يحرمه من فرصة اللعب مع منتخب بلاده، ولكن المدير الرياضي للنصر فرناندو هييرو تحادث مع مدرب حراس منتخب البرازيل حول تلك المسألة، وأن وجود بينتو في النصر لن يكون عائقا أمام تواجده مع السامبا".



وأضاف: "كان هناك تأكيد على أن الأهم في تلك المسألة أن بينتو يشارك مع ناديه أساسيا، بقطع النظر عن الدوري الذي يلعب ضمنه".



وفي يوليو الماضي، تعاقد النصر السعودي رسمياً مع البرازيلي بينتو ماثيوس، قادماً من صفوف نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بعقد يمتد حتى عام 2028.



وبدأ بينتو مسيرته مع أتليتكو بارانينسي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول رسميًا عام 2020، ويصبح الحارس الأول في الفريق في موسم 2022 ـ 2023.