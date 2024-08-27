حارس النصر السعودي يتلقى خبرًا رائعا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصبح البرازيلي بينتو، حارس مرمى النصر السعودي أبرز المرشحين لحراسة شباك منتخب بلاده في المباريات المقبلة وفق ما أكدته تقارير إخبارية.
وانضم بينتو إلى النصر خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، مقابل 18 مليون دولار تقريبًا.
وشارك بينتو حتى الآن في 3 مباريات مع النصر، حيث خاض مواجهتي نصف نهائي ونهائي كأس السوبر، ثم مواجهة الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي للمحترفين أمام الرائد يوم الجمعة المضي.
ووفقا لما أكده الإعلامي السعودي علي العنزي، يبدو الحارس البالغ من العمر 25 عامًا، مشروعا لأن يكون الحارس الأساسي لمنتخب السامبا في المباريات والبطولات الدولية والقارية المقبلة.
وقال علي العنزي، في برنامج "دورينا غير" على قنوات "آس آس سي" السعودية (SSC): "المعلومة التي أريد أن أسوقها بصفة حصرية للبرنامج أن حارس النصر بينتو سيكون حارس المرمى الأساسي للمنتخب البرازيلي في المباريات والمسابقات القادمة".
وتابع: "خلال الفترة الأخيرة تم استبعاد إيدرسون حارس مانشستر ستي، وكان بينتو حاضرا في قائمة البرازيل في (كوبا أمريكا 2024) وهناك معلومات مؤكدة على أن حارس مرمى النصر سيكون حارس المستقبل في المنتخب البرازيلي".
وقال العنزي: "عندما كان النصر على وشك التعاقد مع بينتو، تلقى الأخير أيضا عرضا من إنتر ميلانو بطل إيطاليا، وكان هناك تخوف من أن انضمامه إلى النصر قد يحرمه من فرصة اللعب مع منتخب بلاده، ولكن المدير الرياضي للنصر فرناندو هييرو تحادث مع مدرب حراس منتخب البرازيل حول تلك المسألة، وأن وجود بينتو في النصر لن يكون عائقا أمام تواجده مع السامبا".
وأضاف: "كان هناك تأكيد على أن الأهم في تلك المسألة أن بينتو يشارك مع ناديه أساسيا، بقطع النظر عن الدوري الذي يلعب ضمنه".
وفي يوليو الماضي، تعاقد النصر السعودي رسمياً مع البرازيلي بينتو ماثيوس، قادماً من صفوف نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بعقد يمتد حتى عام 2028.
وبدأ بينتو مسيرته مع أتليتكو بارانينسي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول رسميًا عام 2020، ويصبح الحارس الأول في الفريق في موسم 2022 ـ 2023.
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