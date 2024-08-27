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منتخب الناشئين يتخطى نظيره الفلسطيني وديا

8/27/2024 3:11:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تخطى المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما نظيره الفلسطيني بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جرت عصر الثلاثاء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد في اللقاء محمود الطميزي خلال أحداث الشوط الأول في المباراة.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق الأحد المقبل في الأردن، وحل في المجموعة الأولى إلى جانب العراق ولبنان.

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