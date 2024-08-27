منتخب الناشئين يتخطى نظيره الفلسطيني وديا

منتخب الناشئين يتخطى نظيره الفلسطيني وديا
التاريخ
8/27/2024 3:11:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تخطى المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما نظيره الفلسطيني بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جرت عصر الثلاثاء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد في اللقاء محمود الطميزي خلال أحداث الشوط الأول في المباراة.
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق الأحد المقبل في الأردن، وحل في المجموعة الأولى إلى جانب العراق ولبنان.
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