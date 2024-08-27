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رسميا.. سعود عبدالحميد يوقع عقده مع روما الإيطالي

8/27/2024 3:11:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقع سعود عبدالحميد لاعب الهلال عقده رسمياً مع روما الإيطالي يوم الثلاثاء في مقر الأخير، إذ أصبح الدولي السعودي أحدث تعزيزات كتيبة المدرب دانييلي دي روسي مدرب "الذئاب".
وسيحمل الظهير (28 مباراة دولية) الرقم 12 والذي يرتديه مع المنتخب السعودي، الذي شارك معه في كأسي العالم وآسيا الأخيرتين.

وبات عبدالحميد (25 عاماً) أول لاعب سعودي يحترف في الدوري الإيطالي، واللاعب العربي السابع في صفوف نادي روما.

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