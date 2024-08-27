رسميا.. سعود عبدالحميد يوقع عقده مع روما الإيطالي

رسميا.. سعود عبدالحميد يوقع عقده مع روما الإيطالي
التاريخ
8/27/2024 3:11:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقع سعود عبدالحميد لاعب الهلال عقده رسمياً مع روما الإيطالي يوم الثلاثاء في مقر الأخير، إذ أصبح الدولي السعودي أحدث تعزيزات كتيبة المدرب دانييلي دي روسي مدرب "الذئاب".
وسيحمل الظهير (28 مباراة
دولية) الرقم 12 والذي يرتديه مع المنتخب السعودي، الذي شارك معه في كأسي العالم وآسيا الأخيرتين.
وبات عبدالحميد (25 عاماً) أول لاعب سعودي يحترف في الدوري
الإيطالي، واللاعب العربي السابع في صفوف نادي روما.
MENAFN27082024000072011014ID1108607473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.