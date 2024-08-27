رونالدو: سعيد في السعودية.. وقد أعتزل مع النصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاسما إلى حد كبير في مسألة الفريق الذي سينهي فيه مسيرته الاحترافية الأسطورية، بقوله إن النصر السعودي الفريق الذي يلعب معه بداية عام 2023، قد يكون الأخير في مسيرته، مع الإقرار أنه لا يعلم متى سيتخذ قرار تعليق حذائه.
وقال ابن الـ39 عاما للقناة البرتغالية "ناو": لا أعلم ما إذا كنت سأنهي مسيرتي قريبا أو بعد عامين أو ثلاثة أعوام. لكن من المرجح أن يحصل هذا الأمر مع النصر، في الفريق الذي يسعدني، حيث أنا في وضع جيد، حيث يراودني شعور جيد، إن كان في السعودية أو الدوري.
وتابع النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس: لهذا السبب، من المرجح جدا أن أنهي مسيرتي كلاعب في النصر. أنا سعيد باللعب في السعودية وأريد مواصلة المشوار.
ورغم تقدمه في السن، لم يفقد أفضل لاعب في العالم خمس مرات شيئا من حسّه التهديفي، إذ سجل ما مجموعه 67 هدفا في 73 مباراة خاضها مع النادي السعودي في جميع المسابقات، بينها كأس الملك سلمان للأندية العربية التي منحته لقبه الوحيد حتى الآن بألوان النصر في صيف 2023 حين سجل ثنائية في الفوز على الغريم الهلال 2-1 بعد التمديد.
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