رونالدو: سعيد في السعودية.. وقد أعتزل مع النصر

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال ابن الـ39 عاما للقناة البرتغالية "ناو": لا أعلم ما إذا كنت سأنهي مسيرتي قريبا أو بعد عامين أو ثلاثة أعوام. لكن من المرجح أن يحصل هذا الأمر مع النصر، في الفريق الذي يسعدني، حيث أنا في وضع جيد، حيث يراودني شعور جيد، إن كان في السعودية أو الدوري.

وتابع النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس: لهذا السبب، من المرجح جدا أن أنهي مسيرتي كلاعب في النصر. أنا سعيد باللعب في السعودية وأريد مواصلة المشوار.

ورغم تقدمه في السن، لم يفقد أفضل لاعب في العالم خمس مرات شيئا من حسّه التهديفي، إذ سجل ما مجموعه 67 هدفا في 73 مباراة خاضها مع النادي السعودي في جميع المسابقات، بينها كأس الملك سلمان للأندية العربية التي منحته لقبه الوحيد حتى الآن بألوان النصر في صيف 2023 حين سجل ثنائية في الفوز على الغريم الهلال 2-1 بعد التمديد.