المنتخب الوطني يتعادل سلبا مع كوريا الشمالية
التاريخ
8/27/2024 3:11:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم بدون أهداف مع المنتخب الكوري الشمالي، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين بعد غدا الخميس عند الساعة السابعة مساء على أرضية ستاد عمان الدولي.
ويتحضر "النشامى" للقاء المنتخب الكويتي يوم الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
MENAFN27082024000072011014ID1108607471
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.