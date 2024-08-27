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المنتخب الوطني يتعادل سلبا مع كوريا الشمالية

8/27/2024 3:11:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم بدون أهداف مع المنتخب الكوري الشمالي، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين بعد غدا الخميس عند الساعة السابعة مساء على أرضية ستاد عمان الدولي.

ويتحضر "النشامى" للقاء المنتخب الكويتي يوم الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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