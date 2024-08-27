المنتخب الوطني يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - واصل المنتخب الوطني لكرة الطاولة اليوم الثلاثاء ظهوره المميز في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها الاتحاد الأردني بمشاركة كبيرة وصلت 11 دولة.
وتواصلت النتائج اللافتة والتألق في المواجهات المقامة بصالة قصر الرياضة في مدينة الحسين ليتفوق أفراد المنتخب الوطني على منافسه العراقي بمواجهة قوية انتهت 3-2، أفرزت ذهابه إلى المشهد النهائي.
ومثل المنتخب الوطني في هذه المباراة اللاعبون زيد أبو يمن وحسن الحوراني وخالد باسم.
كما برز منتخب
السيدات ليجتاز القطري 3-1 والفلسطيني 3-0، وتبادلت منتخبات الفئات العمرية الانتصارات مع الفرق المشاركة.
وتحظى البطولة بمتابعة كبيرة من الشخصيات في القارة الآسيوية وجمهور غفير يحرص على التواجد من الصباح وحتى ساعات متأخرة ليلاً، ودخلت البطولة في يومها الثاني الأدوار المتقدمة والبحث عن سباق المراكز الأولى الذي يستمر حتى السبت المقبل.
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