Wednesday, 28 August 2024 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الوطني يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

8/27/2024 3:10:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - واصل المنتخب الوطني لكرة الطاولة اليوم الثلاثاء ظهوره المميز في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها الاتحاد الأردني بمشاركة كبيرة وصلت 11 دولة.
وتواصلت النتائج اللافتة والتألق في المواجهات المقامة بصالة قصر الرياضة في مدينة الحسين ليتفوق أفراد المنتخب الوطني على منافسه العراقي بمواجهة قوية انتهت 3-2، أفرزت ذهابه إلى المشهد النهائي.
ومثل المنتخب الوطني في هذه المباراة اللاعبون زيد أبو يمن وحسن الحوراني وخالد باسم.
كما برز منتخب السيدات ليجتاز القطري 3-1 والفلسطيني 3-0، وتبادلت منتخبات الفئات العمرية الانتصارات مع الفرق المشاركة.
وتحظى البطولة بمتابعة كبيرة من الشخصيات في القارة الآسيوية وجمهور غفير يحرص على التواجد من الصباح وحتى ساعات متأخرة ليلاً، ودخلت البطولة في يومها الثاني الأدوار المتقدمة والبحث عن سباق المراكز الأولى الذي يستمر حتى السبت المقبل.

MENAFN27082024000072011014ID1108607470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث