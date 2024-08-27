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أسطورة يونايتد يدعو لإقالة تين هاج.. وفرديناند يرفض صفقة بيع ماكتوميناي

8/27/2024 3:10:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - دعا أسطورة مانشستر يونايتد دوويت يورك، ناديه السابق لإقالة إريك تين هاج من منصبه كمدرب للفريق.
وتعرض مدرب الشياطين الحمر لانتقادات شديدة بعد مباراتين فقط من بداية الموسم الجديد، ووفقا ليورك، يجب استبدال تين هاج، الذي تم تمديد عقده في تموز (يوليو) الماضي، في أسرع وقت ممكن.
وأوضح يورك في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "إريك تين هاج مدرب جيد ولكن هناك فرقا بين أن تكون مدربا جيدا وأن تكون مدربا من النخبة. يحتاج يونايتد إلى مدرب يتمتع بسمعة طيبة، وحتى يحصل يونايتد على هذا المدرب، سيكافح، هناك مرشح مثالي هناك يمكنه قيادة النادي إلى الأمام بقوة كبيرة ومواكبة هذه التوقعات. هذا المدرب هو زين الدين زيدان".
وأضاف: "لا يملك تين هاج ما يكفي من القوة لجذب الأسماء الكبيرة، زيدان هو مدرب النخبة الذي يمكنه جذب أكبر اللاعبين في العالم وإعادة الجميع إلى صفه، ستبذل أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية قصارى جهدها لتأتي وتلعب تحت قيادة زيدان إذا كان في مانشستر يونايتد. في الوقت الحالي، لا يمتلك يونايتد القوة اللازمة لجلب اللاعبين الذين سيلعبون كرة قدم جذابة ويفوزون بالبطولات الكبرى مرة أخرى".
وتابع: "يأتي يونايتد بعد أسوأ موسم له في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرجوا من مجموعة سهلة نسبيا في دوري أبطال أوروبا، وحصل تين هاج على طوق النجاة عبر الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. كلمة النخبة شيء نادر، كارلو أنشيلوتي هو واحد منهم، يحتاج يونايتد إلى مدرب النخبة إلى جانبه لقيادة النادي إلى الأمام واستعادة هذا الزخم، وحتى يفعل يونايتد ذلك، ستكون معركة شرسة".
بيع ماكتوميناي لا يستهوي فرديناند
انتقد مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، قرار النادي ببيع لاعبه سكوت ماكتوميناي.
ومن المقرر أن ينضم ماكتوميناي إلى نابولي، بعد التوثل إلى اتفاق بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للحصول على اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.
من المقرر أن يسهل رحيل ماكتوميناي، عملية ضم مانشستر يونايتد للاعب وسط باريس سان جيرمان مانويل أوجارتي، الذي أشارت تقارير صحفية إلى سفره لإنجلترا لإتمام الصفقة.
ومع ذلك، عارض فرديناند قرار بيع الدولي الاسكتلندي، وقال عبر حسابه الرسمي على "يوتيوب": "أنظر إلى سكوت ماكتوميناي ولا يمكن لكل لاعب أن يكون نجما أو لاعبا بارزا، لكن للفوز بالدوري، تحتاج إلى أمثال جون أوشيا، ويس براون، ودارين فليتشر.. تحتاج إلى جوليان ألفاريز في مانشستر سيتي".
وأضاف: "قد لا يبدأون كل مباراة لكنهم كانوا رائعين، أنت بحاجة إلى هؤلاء اللاعبين ومعظمهم يعرف الحمض النووي للنادي، وخاصة أولئك الذين جاءوا من الأكاديمية، وهناك الكثير مما يمكن قوله عن ذلك".
وتابع: "هذا لا يروق لي حقا. لاستبداله، سيتعين عليك إنفاق 30 مليون جنيه إسترليني أو 40 مليون جنيه إسترليني ومنح البديل 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا على الأرجح".
وأردف: "لن يكون الأمر زهيدا وهو مقامرة، فأنت لا تعرف ما ستحصل عليه، بينما مع ماكتوميناي فأنت تعرف ما ستحصل عليه، قد لا يكون دائما 9/10 ولكنه دائما 7/10 ثابت وأحيانا يكون 8/10 ويسجل لك هدفا".
سترلينج يضحي
سيقدم لاعب تشيلسي رحيم سترلينج، على تضحية تسهّل من مهمة البحث عن فريق جديد، لكنه لن يرضخ لأي ضغوط أخرى، وفقا لما أكدته تقارير صحفية مساء أمس.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، ينوي سترلينج التوصل لتسوية بخصوص مستحقاته المالية مع تشيلسي.
وأضافت "ذا صن"، أن سترلينج سيقبل تخفيض راتبه الأسبوعي البالغة قيمته 325 ألف جنيه استرليني، في حال كانت حزمة التعويضات مناسبة، بيد أنه لن يقدم طلبا رسميا لإدارة النادي بالرحيل.
وتابعت الصحيفة، أن المسؤولين في تشيلسي يتعرضون لضغوط شديدة من أجل التخلي عن سترلينج والتخلص من راتبه، قبل انتهاء فترة التعاقدات الصيفية الحالية.
وأبدت أندية مانشستر يونايتد وأستون فيلا وكريستال بالاس رغبتها في ضم سترلينج، لكن راتبه الأسبوعي يبدو عائقا أمام إجراء أي صفقة.
وتم استبعاد سترلينج من قائمة تشيلسي في أول 3 مباريات بالموسم الحالي، وأخبره مدرب الفريق أنزو ماريسكا بأنه لا ينوي الاعتماد عليه.
كاراجر: ليفربول اقترب
من ضم رونالدو
كشف مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر أن ليفربول اعتقد أن كريستيانو رونالدو انضم إليه، قبل ساعات على انتقال اللاعب البرتغالي إلى مانشستر يونايتد قبل 21 عاما.
ووقع رونالدو مع مانشستر يونايتد مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في سن 18 عاما خلال آب (أغسطس) العام 2003، ليصبح أحد أعظم لاعبي النادي على الإطلاق، حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
وعاد رونالدو لاحقا إلى مانشستر يونايتد العام 2021 وقضى أكثر من عام واحد، قبل المغادرة إلى النصر السعودي.
وفي حديثه عبر برنامج "ذا أوفرلاب" الخاص بشبكة "سكاي سبورتس"، قال كاراجر: "عندما وقع بالفعل مع يونايتد، أعتقد أننا كنا في انتظاره، كان ذلك عندما تحدث إليه جيرارد هولييه وفيل تومسون، الأخير كان يتحدث إلى وكيل اللاعب، وقبل أن تدرك ذلك، انتشر على شبكة سكاي سبورتس نيوز خبر.. رونالدو ذهب إلى يونايتد".
وأضاف: "أعتقد أننا كان لدينا لاعبين لاعبين عظماء في كل مركز على مدار فترة 10 سنوات، لكنني لا أعتقد أننا كان لدينا لاعب من الطراز العالمي.
وتابع: "كان لدينا الأفضل في شخص جون بارنز، في أواخر الثمانينيات، لكنني أعتقد أنه إذا تجاوزت التسعينيات، فلا أعتقد أننا كان لدينا لاعب من هذا النوع على الإطلاق".
ليلينكر يشيد برايا
يعتقد أسطورة المنتخب الإنجليزي جاري لينيكر، أن حارس مرمى أرسنال دافيد رايا يجب أن يُنظر إليه الآن باعتباره حارسا "من الطراز العالمي"، بعد أدائه البطولي في الفوز الأخير على أستون فيلا 2-0.
وبينما كانت النتيجة ما تزال بدون أهداف يوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، تصدى رايا بشكل رائع لمحاولة أولي واتكينز بعد تسديدة منحرفة ارتطمت بالعارضة.
كما تصدى رايا، الذي أكمل انتقاله الدائم إلى آرسنال من برينتفورد خلال الصيف، لتسديدة حاسمة في الفوز الأول للفريق على وولفرهامبتون ضمن الجولة الأولى.
وأشاد لينيكر بأرتيتا لقراره بالتعاقد مع رايا، على الرغم من الأداء الفعال لحارس المرمى الأساسي حينها آرون رامسديل.
وقال لينيكر في بودكاست "ذا ريست إز فوتبول": "من الواضح أن ميكيل أرتيتا ليس خائفا من اتخاذ قرارات كبيرة، في هذا الوقت من العام الماضي كنا نتساءل عن سبب إحضاره لدافيد رايا ولكن عليك أن تقول إنه يبدو حارس مرمى رائعا".
وأضاف: "لقد قام بإنقاذ مثير الأسبوع الماضي وفعل الشيء نفسه ضد أستون فيلا. مدى سرعة نهوضه من على الأرض لإبعاد محاولة أولي واتكينز دليل على إنه من الطراز العالمي تماما". -(وكالات)

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