أسطورة يونايتد يدعو لإقالة تين هاج.. وفرديناند يرفض صفقة بيع ماكتوميناي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - دعا أسطورة مانشستر يونايتد
دوويت يورك، ناديه السابق لإقالة إريك تين هاج من منصبه كمدرب للفريق.
وتعرض مدرب الشياطين الحمر لانتقادات شديدة بعد مباراتين فقط من بداية الموسم الجديد، ووفقا ليورك، يجب استبدال تين هاج، الذي تم تمديد عقده في تموز (يوليو) الماضي، في أسرع وقت ممكن.
وأوضح يورك في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "إريك تين هاج مدرب جيد ولكن هناك فرقا بين أن تكون مدربا جيدا وأن تكون مدربا من النخبة. يحتاج يونايتد إلى مدرب يتمتع بسمعة طيبة، وحتى يحصل يونايتد على هذا المدرب، سيكافح، هناك مرشح مثالي هناك يمكنه قيادة النادي إلى الأمام بقوة كبيرة ومواكبة هذه التوقعات. هذا المدرب هو زين الدين زيدان".
وأضاف: "لا يملك تين هاج ما يكفي من القوة لجذب الأسماء الكبيرة، زيدان هو مدرب النخبة الذي يمكنه جذب أكبر اللاعبين في العالم وإعادة الجميع إلى صفه، ستبذل أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية قصارى جهدها لتأتي وتلعب تحت قيادة زيدان إذا كان في مانشستر يونايتد. في الوقت الحالي، لا يمتلك يونايتد القوة اللازمة لجلب اللاعبين الذين سيلعبون كرة قدم جذابة ويفوزون بالبطولات الكبرى مرة أخرى".
وتابع: "يأتي يونايتد بعد أسوأ موسم له في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرجوا من مجموعة سهلة نسبيا في دوري أبطال أوروبا، وحصل تين هاج على طوق النجاة عبر الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. كلمة النخبة شيء نادر، كارلو أنشيلوتي هو واحد منهم، يحتاج يونايتد إلى مدرب النخبة إلى جانبه لقيادة النادي إلى الأمام واستعادة هذا الزخم، وحتى يفعل يونايتد ذلك، ستكون معركة شرسة".
بيع ماكتوميناي لا يستهوي فرديناند
انتقد مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، قرار النادي ببيع لاعبه سكوت ماكتوميناي.
ومن المقرر أن ينضم ماكتوميناي إلى نابولي، بعد التوثل إلى اتفاق بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للحصول على اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.
من المقرر أن يسهل رحيل ماكتوميناي، عملية ضم مانشستر يونايتد للاعب وسط باريس سان جيرمان مانويل أوجارتي، الذي أشارت تقارير صحفية إلى سفره لإنجلترا لإتمام الصفقة.
ومع ذلك، عارض فرديناند قرار بيع الدولي الاسكتلندي، وقال عبر حسابه الرسمي على "يوتيوب": "أنظر إلى سكوت ماكتوميناي ولا يمكن لكل لاعب أن يكون نجما أو لاعبا بارزا، لكن للفوز بالدوري، تحتاج إلى أمثال جون أوشيا، ويس براون، ودارين فليتشر.. تحتاج إلى جوليان ألفاريز في مانشستر سيتي".
وأضاف: "قد لا يبدأون كل مباراة لكنهم كانوا رائعين، أنت بحاجة إلى هؤلاء اللاعبين ومعظمهم يعرف الحمض النووي للنادي، وخاصة أولئك الذين جاءوا من الأكاديمية، وهناك الكثير مما يمكن قوله عن ذلك".
وتابع: "هذا لا يروق لي حقا. لاستبداله، سيتعين عليك إنفاق 30 مليون جنيه إسترليني أو 40 مليون جنيه إسترليني ومنح البديل 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا على الأرجح".
وأردف: "لن يكون الأمر زهيدا وهو مقامرة، فأنت لا تعرف ما ستحصل عليه، بينما مع ماكتوميناي فأنت تعرف ما ستحصل عليه، قد لا يكون دائما 9/10 ولكنه دائما 7/10 ثابت وأحيانا يكون 8/10 ويسجل لك هدفا".
سترلينج يضحي
سيقدم لاعب تشيلسي رحيم سترلينج، على تضحية تسهّل من مهمة البحث عن فريق جديد، لكنه لن يرضخ لأي ضغوط أخرى، وفقا لما أكدته تقارير صحفية مساء أمس.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، ينوي سترلينج التوصل لتسوية بخصوص مستحقاته المالية مع تشيلسي.
وأضافت "ذا صن"، أن سترلينج سيقبل تخفيض راتبه الأسبوعي البالغة قيمته 325 ألف جنيه استرليني، في حال كانت حزمة التعويضات مناسبة، بيد أنه لن يقدم طلبا رسميا لإدارة النادي بالرحيل.
وتابعت الصحيفة، أن المسؤولين في تشيلسي يتعرضون لضغوط شديدة من أجل التخلي عن سترلينج والتخلص من راتبه، قبل انتهاء فترة التعاقدات الصيفية الحالية.
وأبدت أندية مانشستر يونايتد وأستون فيلا وكريستال بالاس رغبتها في ضم سترلينج، لكن راتبه الأسبوعي يبدو عائقا أمام إجراء أي صفقة.
وتم استبعاد سترلينج من قائمة تشيلسي في أول 3 مباريات بالموسم الحالي، وأخبره مدرب الفريق أنزو ماريسكا بأنه لا ينوي الاعتماد عليه.
كاراجر: ليفربول اقترب
من ضم رونالدو
كشف مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر أن ليفربول اعتقد أن كريستيانو رونالدو انضم إليه، قبل ساعات على انتقال اللاعب البرتغالي إلى مانشستر يونايتد قبل 21 عاما.
ووقع رونالدو مع مانشستر يونايتد مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في سن 18 عاما خلال آب (أغسطس) العام 2003، ليصبح أحد أعظم لاعبي النادي على الإطلاق، حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
وعاد رونالدو لاحقا إلى مانشستر يونايتد العام 2021 وقضى أكثر من عام واحد، قبل المغادرة إلى النصر السعودي.
وفي حديثه عبر برنامج "ذا أوفرلاب" الخاص بشبكة "سكاي سبورتس"، قال كاراجر: "عندما وقع بالفعل مع يونايتد، أعتقد أننا كنا في انتظاره، كان ذلك عندما تحدث إليه جيرارد هولييه وفيل تومسون، الأخير كان يتحدث إلى وكيل اللاعب، وقبل أن تدرك ذلك، انتشر على شبكة سكاي سبورتس نيوز خبر.. رونالدو ذهب إلى يونايتد".
وأضاف: "أعتقد أننا كان لدينا لاعبين لاعبين عظماء في كل مركز على مدار فترة 10 سنوات، لكنني لا أعتقد أننا كان لدينا لاعب من الطراز العالمي.
وتابع: "كان لدينا الأفضل في شخص جون بارنز، في أواخر الثمانينيات، لكنني أعتقد أنه إذا تجاوزت التسعينيات، فلا أعتقد أننا كان لدينا لاعب من هذا النوع على الإطلاق".
ليلينكر يشيد برايا
يعتقد أسطورة المنتخب الإنجليزي جاري لينيكر، أن حارس مرمى أرسنال دافيد رايا يجب أن يُنظر إليه الآن باعتباره حارسا "من الطراز العالمي"، بعد أدائه البطولي في الفوز الأخير على أستون فيلا 2-0.
وبينما كانت النتيجة ما تزال بدون أهداف يوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، تصدى رايا بشكل رائع لمحاولة أولي واتكينز بعد تسديدة منحرفة ارتطمت بالعارضة.
كما تصدى رايا، الذي أكمل انتقاله الدائم إلى آرسنال من برينتفورد خلال الصيف، لتسديدة حاسمة في الفوز الأول للفريق على وولفرهامبتون ضمن الجولة الأولى.
وأشاد لينيكر بأرتيتا لقراره بالتعاقد مع رايا، على الرغم من الأداء الفعال لحارس المرمى الأساسي حينها آرون رامسديل.
وقال لينيكر في بودكاست "ذا ريست إز فوتبول": "من الواضح أن ميكيل أرتيتا ليس خائفا من اتخاذ قرارات كبيرة، في هذا الوقت من العام الماضي كنا نتساءل عن سبب إحضاره لدافيد رايا ولكن عليك أن تقول إنه يبدو حارس مرمى رائعا".
وأضاف: "لقد قام بإنقاذ مثير الأسبوع الماضي وفعل الشيء نفسه ضد أستون فيلا. مدى سرعة نهوضه من على الأرض لإبعاد محاولة أولي واتكينز دليل على إنه من الطراز العالمي تماما". -(وكالات)
MENAFN27082024000072011014ID1108607469