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الملاكمة يسمي قائمته المشاركة ببطولة آسيا للناشئين والواعدين

8/27/2024 3:10:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- سمى المدير الفني للمنتخب الوطني للملاكمة عمر المجالي، قائمته المشاركة في بطولة آسيا للناشئين والواعدين، والتي تبدأ اليوم من خلال القرعة والميزان، في مركز أدنيك بمدينة العين الإماراتية، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة وبمشاركة 26 دولة.
ويغادر صباح اليوم وفد المنتخب برئاسة نضال أبو خديجة، والطبيب د. أحمد خطاطبة، والحكم الدولي محمد الكسبة، وبقيادة فنية بإدارة المجالي، ويعاونه المدرب محمد حيمور والمدربة ريم الشمري، إلى جانب 12 لاعبا ولاعبة.
ويضم منتخب الناشئين في البطولة من جانب المنتخب الوطني 7 لاعبين ولاعبة، وهم: معتز مشاعلة (وزن تحت 48 كغم)، سعد الحديدي (وزن تحت 52 كغم)، يزيد جرادات (وزن تحت 57 كغم)، همام أبو همام (وزن تحت 60 كغم)، أكرم زيادة (وزن تحت 63 كغم)، عبد الله نارت (وزن تحت 66 كغم)، زيد بيسح (وزن تحت 70 كغم)، واللاعبة جنى علاونة (وزن فوق 80 كغم).
ويمثل منتخب الواعدين 4 لاعبين وهم: علي بني ياسين (وزن تحت 35 كغم)، عبيدة إبراهيم (وزن تحت 46 كغم)، قصي الوادي (وزن تحت 52 كغم)، وزيد مطالقة (وزن تحت 64 كغم). وخاض المنتخب الوطني المشارك في الاستحقاق الآسيوي عددا من اللقاءات الودية مع لاعبي المنتخب الفلسطيني، على هامش المعسكر الذي أقامه المنتخب الضيف في الأردن قبل المشاركة في البطولة ذاتها.
وأشار المجالي إلى أن اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة الآسيوية، هم أبرز العناصر في المنتخب الوطني منذ عامين، وملتزمين في التدريبات منذ ذلك الوقت، موضحا أنهم كانوا تحت المراقبة في بطولة المملكة الأخيرة، ونجحوا في تحقيق الميداليات الذهبية.
وبين المجالي لـ"الغد"، أن جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة سيشاركون في أول بطولة خارجية، باستثناء اللاعب أكرم زيادة، مؤكدا أن الهدف من المشاركة هو إطلاعهم على المشاركات الخارجية ومعايشة الأجواء في الاستحقاقات القارية.
وأضاف: "نعلم بصعوبة المنافسة على الميدالية الملونة في البطولات الآسيوية، لوجود دول مخضرمة وقوية في رياضة الملاكمة بالقارة، إلا أننا نتطلع لإكساب اللاعبين خبرات عملية ميدانية من المشاركة، إضافة إلى المنافسة بقوة على الميداليات الملونة لوجود لاعبين لديهم جرأة عالية وحماس منقطع النظير".
يذكر أن زيادة حاصل على ميدالية برونزية في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت نهاية العام الماضي في أرمينيا، بعد فوزه في 3 لقاءات وبلوغه المربع الذهبي، كأبرز إنجاز للملاكمة الأردنية على صعيد الفئات العمرية في الفترات الماضية.

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