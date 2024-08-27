الملاكمة يسمي قائمته المشاركة ببطولة آسيا للناشئين والواعدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- سمى المدير الفني للمنتخب الوطني للملاكمة عمر المجالي، قائمته المشاركة في بطولة آسيا للناشئين والواعدين، والتي تبدأ اليوم من خلال القرعة والميزان، في مركز أدنيك بمدينة العين الإماراتية، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة وبمشاركة 26 دولة.
ويغادر صباح اليوم وفد المنتخب برئاسة نضال أبو خديجة، والطبيب د. أحمد خطاطبة، والحكم الدولي محمد الكسبة، وبقيادة فنية بإدارة المجالي، ويعاونه المدرب محمد حيمور والمدربة ريم الشمري، إلى جانب 12 لاعبا ولاعبة.
ويضم منتخب
الناشئين في البطولة من جانب المنتخب الوطني 7 لاعبين ولاعبة، وهم: معتز مشاعلة (وزن تحت 48 كغم)، سعد الحديدي (وزن تحت 52 كغم)، يزيد جرادات (وزن تحت 57 كغم)، همام أبو همام (وزن تحت 60 كغم)، أكرم زيادة (وزن تحت 63 كغم)، عبد الله نارت (وزن تحت 66 كغم)، زيد بيسح (وزن تحت 70 كغم)، واللاعبة جنى علاونة (وزن فوق 80 كغم).
ويمثل منتخب الواعدين 4 لاعبين وهم: علي بني ياسين (وزن تحت 35 كغم)، عبيدة إبراهيم (وزن تحت 46 كغم)، قصي الوادي (وزن تحت 52 كغم)، وزيد مطالقة (وزن تحت 64 كغم). وخاض المنتخب الوطني المشارك في الاستحقاق الآسيوي عددا من اللقاءات الودية مع لاعبي المنتخب الفلسطيني، على هامش المعسكر الذي أقامه المنتخب الضيف في الأردن قبل المشاركة في البطولة ذاتها.
وأشار المجالي إلى أن اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة الآسيوية، هم أبرز العناصر في المنتخب الوطني منذ عامين، وملتزمين في التدريبات منذ ذلك الوقت، موضحا أنهم كانوا تحت المراقبة في بطولة المملكة الأخيرة، ونجحوا في تحقيق الميداليات الذهبية.
وبين المجالي لـ"الغد"، أن جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة سيشاركون في أول بطولة خارجية، باستثناء اللاعب أكرم زيادة، مؤكدا أن الهدف من المشاركة هو إطلاعهم على المشاركات الخارجية ومعايشة الأجواء في الاستحقاقات القارية.
وأضاف: "نعلم بصعوبة المنافسة على الميدالية الملونة في البطولات الآسيوية، لوجود دول مخضرمة وقوية في رياضة الملاكمة بالقارة، إلا أننا نتطلع لإكساب اللاعبين خبرات عملية ميدانية من المشاركة، إضافة إلى المنافسة بقوة على الميداليات الملونة لوجود لاعبين لديهم جرأة عالية وحماس منقطع النظير".
يذكر أن زيادة حاصل على ميدالية برونزية في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت نهاية العام الماضي في أرمينيا، بعد فوزه في 3 لقاءات وبلوغه المربع الذهبي، كأبرز إنجاز للملاكمة الأردنية على صعيد الفئات العمرية في الفترات الماضية.
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