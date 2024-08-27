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غرب آسيا.. محطة تحضيرية مثالية لمنتخب الناشئين قبل التصفيات القارية

8/27/2024 3:10:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يتطلع منتخب الناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، لاستثمار مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة، التي تنطلق يوم السبت المقبل بضيافة اتحاد كرة القدم، للوصول لأعلى مراحل التحضيرات الفنية والبدنية، قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 27 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وسيستضيف منتخب الناشئين مباريات مجموعته في التصفيات الآسيوية، والتي تضم منتخبات إيران، سورية، هونج كونج وكوريا الشمالية.
وخضع المنتخب الوطني لفترات تحضير جيدة ولعب مباريات ودية قوية مع منتخبات عديدة، الأمر الذي يفرض على الجهاز الفني بقيادة عبدالله القططي وجهازه المعاون، تقديم مستويات مميزة خلال التصفيات المقبلة، والتأهل الى النهائيات التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 3 إلى 20 نيسان (إبريل) العام المقبل، من خلال ترجمة رحلة الإعداد والتحضير الطويلة والعامرة بدعم الاتحاد ماليا عبر معسكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية، على أرض الواقع إلى جانب استغلال عاملي الأرض والجمهور لإنجاز المطلوب.
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى النهائيات الآسيوية.
ولم ينجح منتخب الناشئين في بلوغ نهائيات كأس آسيا عبر تاريخه، وعجز عن التأهل إلى النسخة الماضية، على الرغم من استضافة مباريات مجموعته، حيث احتل المركز الثالث في مجموعة ضمت اليابان، تركمانستان، سورية، والفلبين، إذ فاز في مناسبة وحيدة على الفلبين 3-1، وتعادل مع تركمانستان 3-3، ومع سورية بدون أهداف، وخسر من المنتخب الياباني بهدفين نظيفين.
ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، تحضيرات لمواجهة نظيره المنتخب اللبناني عند الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح مشوار المنتخبين بمنافسات بطولة غرب آسيا لحساب المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانبهما المنتخب العراقي، وسيعمل الجهاز الفني على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال آخر تجربتين وديتين أمام مضيفه المنتخب المصري، حيث عاد المنتخب بخسارة 1-2 وتعادل 1-1، إضافة الى فوائد فنية وبدنية من المباراتين من خلال الوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين.
ويأمل الشارع الرياضي، أن يحصد منتخب الناشئين لقب البطولة، من أجل رفع المعنويات وشحذ الهمم قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية المهمة، وتغيير واقع المشاركة السابقة في غرب آسيا، حيث ودع المنتخب منافسات النسخة والتي أقيمت في سلطنة عمان العام الماضي، من دور المجموعات باحتلال المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما حصل على لقب النسخة الثامنة للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، بعد الفوز على المنتخب اللبناني في المباراة النهائية بهدف وحيد، في البطولة التي أقيمت بمدينة العقبة.
وحسب تعليمات البطولة المقبلة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتحاد يبحث مع الجهاز الفني عن تأمين معسكر خارجي للمنتخب قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية، في محطة أخيرة لاختيار التشكيلة النهائية وطريقة وأسلوب اللعب في ظل معرفة إمكانيات وقدرات المنتخبات الواقعة في مجموعته.
وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا هم قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، عز الدين المصري، محمود الطميزي، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، محمد خليل، حمزة يغنم، زيد أبو دهيم، خزرج القاسم، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، حمزة الغبيش، أحمد ملكاوي، مهند محمود، هشام سلامة، حسين الذيابات، أكرم أبو عاقولة، معتز غيث، ياسر الحمبوز، أحمد الربايعة.
ويرى المشجع سمير البيومي، أن منتخب الناشئين نال دعما كبيرا من اتحاد الكرة منذ فترة طويلة، ومديره الفني عبدالله القططي استمر مع المنتخب رغم إخفاقه بطولة غرب آسيا الماضية، وهذا يجب أن يعطي المدرب واللاعبين دافعا لإثبات أنفسهم، وتسجيل الحضور الأول في النهائيات.
وأضاف البيومي: "المطلوب من المنتخب وجهازه الفني ترجمة تحضيرات المرحلة الماضية إلى عروض فنية تليق بحجم الاستعداد، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم لقب بطولة غرب آسيا، والتي ستكون حافزا للمنتخب في التصفيات الآسيوية التي تقام في الزرقاء".
وبدوره، ينتظر المتابع إيهاب راشد أن يحقق المنتخب الفائدة الفنية المرجوة من بطولة غرب آسيا، من أجل زيادة الانسجام، أكثر من مسألة تحقيق اللقب، مع إشارته إلى أن الفوز به يمنح الفرق دافعا معنويا قبل التصفيات.

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