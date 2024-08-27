الوحدات يخوض بطولة الدرع بذكريات موسم 2008

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يقف فريق الوحدات "نسخة درع اتحاد الكرة للموسم 2024"، عند ذكريات لقب الدرع 2008 الذي أضيف إلى ألقاب رباعيته التاريخية الأولى، وهو يدخل النسخة 37 متسلحا بهمة عدد لا يستهان به من شبابه، إلى جانب رجال الخبرة، وهو يخوض المنافسة ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الحسين إربد، معان، شباب الأردن، العقبة والجزيرة.
ويفتتح الوحدات مشوار المنافسة أمام حامل لقب الدوري
الحسين إربد في المباراة التي تقام عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم غد الخميس، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول التي تقام منافساته وفق نظام الدوري المجزأ في مرحلة واحدة.
المدير الفني لفريق الوحدات الحالي رأفت علي الذي كان من أبرز لاعبي الفريق الذين ساهموا في تحقيق الرباعية التاريخية الأولى 2008، يتذكر جليا فريق الشباب الذي كان معظم عناصره من رفاقه ضمن الفريق الأول، عندما قاد الفريق وقتها المدرب العراقي عادل يوسف، ونجح في قيادة الشباب الذي كان من أبرز عناصره، مالك شلبية، فادي شاهين، عيسى السباح، خليل فتيان، عبدالله الديسي وموسى حماد، ونجح في حمل لقب الدرع عن جدارة واستحقاق، والذي أضيف إلى الرباعية الأولى-التتويج بجميع ألقاب موسم 2008.
وكانت نتائج الفريق بقيادة يوسف، الفوز على شباب الحسين بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات موسى حماد (2)، وتعادل الوحدات مع البقعة بنتيجة 2-2، وسجل للوحدات عبدالله الديسي.، ورامي الردايدة، فاز الوحدات على شباب الأردن بنتيجة 1-0، سجل للوحدات عبدالله الديسي، وفي الدور قبل النهائي، فاز الوحدات على الحسين إربد بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0، حين نجح حارس الفريق مالك شلبية وقتها، بصد 3 ركلات جزاء للحسن إربد، وفي المباراة النهائية، وفاز الوحدات على البقعة بفارق ركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0، وسجل ركلات ترجيح الوحدات، كلا من فادي شاهين، محمد أبو زيتون، محمد الدميري، عبدالله الديسي، وعيسى السباح، ورد شلبية ركلة جزاء لفريق البقعة.
ومن الأسماء الشابة التي تبرز في التشكيلة الحالية للمدير الفني رأفت علي، عمر العزازمة، كرم أبو شعبان، علي أبو قدوم، عبدالحليم رائد، إلى جانب الوجوه الشبابية وإن اكتسبت بعض الخبرة، عرفات الحاج، مهند سمرين، دانيال عفانة، سيف البشابشة، مهند سمرين، وحارس المرمى أحمد جعيدي وقد تكون مشاركة الفريق الوحدات بالدرع بدون لاعبي المنتخب الوطني، فرصة للمواهب الشابة لتقديم ورقة اعتمادها في خيارات المدير الفني رأفت علي "رب ضارة نافعة"، خاصة وأن المباريات الثلاث الأولى للأخضر في بطولة الدوري، شهدت مشاركة الأسماء الشابة التي يتقدمها المهاجم الصاعد إبراهيم صبرة المتواجد في صفوف المنتخب الأول ضمن خيارات المدير الفني المغربي سلامي قبل مواجهتي كوريا الشمالية التحضيرية.
وإن كان الوحدات يفتقد جهود كلا من محمود شوكت، عبدالله الفاخوري، يوسف أبوجزر، فراس شلباية، وإبراهيم صبرة، الملتحقين بتشكيلة المنتخب الأول، إلا أن هناك ميزة فنية للوحدات بين الأمس (2008) واليوم (2024)، بتواجد رجال الخبرة المميزين كل من بهاء فيصل، راتب صالح، مصطفى كمال، محمد موالي، حسان زحراوي، أحمد جعيدي، أحمد عرباش، شوقي القزعة، إلى جانب تواجد المحترفين الأربعة كل من ديارا، مروان أفلاح، سيزار وأكونو.
وتبقى بطولة الدرع التي تقام في أيام التوقف الدولية، فرصة مواتية أمام المدير الفني للفريق الأول رأفت علي لتجريب الشباب وترشيح غيرهم من فرق الفئات العمرية التي يقودها زميله فيصل إبراهيم، في البطولة التي كانت أول مشاركة للوحدات بالنسخة الأولى التي انطلقت في يوم الخميس 23 تموز من العام 1981، ووقف في المشهد النهائي أمام الجزيرة في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الجمعة 7 آب من ذلك العام، وتوج وقتها الجزيرة باللقب، بعد الفوز بفارق ركلات الترجيح 8-7، وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي 1-1، حيث سجل للجزيرة فراس القاضي، وعدل النتيجة لفريق الوحدات الراحل جلال قنديل، ويعتبر صاحب الرقم الأعلى بعدد التتويج بألقابها بـ10 مرات أعوام 82، 83، 88، 95، 2002، 2004، 2008، 2010، 2018، 2020.
وأكد عدد من محبي الوحدات، على ثقتهم بقدرة اللاعبين الشباب في النادي، على المنافسة على لقب الدرع الذي يعد أيضا فرصة لتجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري.
ويرى المحبون للأخضر أن الفريق يضم حاليا نخبة من الواعدين الذين يحتاجون لفرصة لإثبات أحقيتهم باللعب في التشكيلة الأساسية، متمنين أن يتكرر سيناريو موسم 2008 في الموسم الكروي الحالي.
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