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الوحدات يخوض بطولة الدرع بذكريات موسم 2008

8/27/2024 3:10:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يقف فريق الوحدات "نسخة درع اتحاد الكرة للموسم 2024"، عند ذكريات لقب الدرع 2008 الذي أضيف إلى ألقاب رباعيته التاريخية الأولى، وهو يدخل النسخة 37 متسلحا بهمة عدد لا يستهان به من شبابه، إلى جانب رجال الخبرة، وهو يخوض المنافسة ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الحسين إربد، معان، شباب الأردن، العقبة والجزيرة.
ويفتتح الوحدات مشوار المنافسة أمام حامل لقب الدوري الحسين إربد في المباراة التي تقام عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم غد الخميس، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول التي تقام منافساته وفق نظام الدوري المجزأ في مرحلة واحدة.
المدير الفني لفريق الوحدات الحالي رأفت علي الذي كان من أبرز لاعبي الفريق الذين ساهموا في تحقيق الرباعية التاريخية الأولى 2008، يتذكر جليا فريق الشباب الذي كان معظم عناصره من رفاقه ضمن الفريق الأول، عندما قاد الفريق وقتها المدرب العراقي عادل يوسف، ونجح في قيادة الشباب الذي كان من أبرز عناصره، مالك شلبية، فادي شاهين، عيسى السباح، خليل فتيان، عبدالله الديسي وموسى حماد، ونجح في حمل لقب الدرع عن جدارة واستحقاق، والذي أضيف إلى الرباعية الأولى-التتويج بجميع ألقاب موسم 2008.
وكانت نتائج الفريق بقيادة يوسف، الفوز على شباب الحسين بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات موسى حماد (2)، وتعادل الوحدات مع البقعة بنتيجة 2-2، وسجل للوحدات عبدالله الديسي.، ورامي الردايدة، فاز الوحدات على شباب الأردن بنتيجة 1-0، سجل للوحدات عبدالله الديسي، وفي الدور قبل النهائي، فاز الوحدات على الحسين إربد بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0، حين نجح حارس الفريق مالك شلبية وقتها، بصد 3 ركلات جزاء للحسن إربد، وفي المباراة النهائية، وفاز الوحدات على البقعة بفارق ركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0، وسجل ركلات ترجيح الوحدات، كلا من فادي شاهين، محمد أبو زيتون، محمد الدميري، عبدالله الديسي، وعيسى السباح، ورد شلبية ركلة جزاء لفريق البقعة.
ومن الأسماء الشابة التي تبرز في التشكيلة الحالية للمدير الفني رأفت علي، عمر العزازمة، كرم أبو شعبان، علي أبو قدوم، عبدالحليم رائد، إلى جانب الوجوه الشبابية وإن اكتسبت بعض الخبرة، عرفات الحاج، مهند سمرين، دانيال عفانة، سيف البشابشة، مهند سمرين، وحارس المرمى أحمد جعيدي وقد تكون مشاركة الفريق الوحدات بالدرع بدون لاعبي المنتخب الوطني، فرصة للمواهب الشابة لتقديم ورقة اعتمادها في خيارات المدير الفني رأفت علي "رب ضارة نافعة"، خاصة وأن المباريات الثلاث الأولى للأخضر في بطولة الدوري، شهدت مشاركة الأسماء الشابة التي يتقدمها المهاجم الصاعد إبراهيم صبرة المتواجد في صفوف المنتخب الأول ضمن خيارات المدير الفني المغربي سلامي قبل مواجهتي كوريا الشمالية التحضيرية.
وإن كان الوحدات يفتقد جهود كلا من محمود شوكت، عبدالله الفاخوري، يوسف أبوجزر، فراس شلباية، وإبراهيم صبرة، الملتحقين بتشكيلة المنتخب الأول، إلا أن هناك ميزة فنية للوحدات بين الأمس (2008) واليوم (2024)، بتواجد رجال الخبرة المميزين كل من بهاء فيصل، راتب صالح، مصطفى كمال، محمد موالي، حسان زحراوي، أحمد جعيدي، أحمد عرباش، شوقي القزعة، إلى جانب تواجد المحترفين الأربعة كل من ديارا، مروان أفلاح، سيزار وأكونو.
وتبقى بطولة الدرع التي تقام في أيام التوقف الدولية، فرصة مواتية أمام المدير الفني للفريق الأول رأفت علي لتجريب الشباب وترشيح غيرهم من فرق الفئات العمرية التي يقودها زميله فيصل إبراهيم، في البطولة التي كانت أول مشاركة للوحدات بالنسخة الأولى التي انطلقت في يوم الخميس 23 تموز من العام 1981، ووقف في المشهد النهائي أمام الجزيرة في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الجمعة 7 آب من ذلك العام، وتوج وقتها الجزيرة باللقب، بعد الفوز بفارق ركلات الترجيح 8-7، وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي 1-1، حيث سجل للجزيرة فراس القاضي، وعدل النتيجة لفريق الوحدات الراحل جلال قنديل، ويعتبر صاحب الرقم الأعلى بعدد التتويج بألقابها بـ10 مرات أعوام 82، 83، 88، 95، 2002، 2004، 2008، 2010، 2018، 2020.
وأكد عدد من محبي الوحدات، على ثقتهم بقدرة اللاعبين الشباب في النادي، على المنافسة على لقب الدرع الذي يعد أيضا فرصة لتجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري.
ويرى المحبون للأخضر أن الفريق يضم حاليا نخبة من الواعدين الذين يحتاجون لفرصة لإثبات أحقيتهم باللعب في التشكيلة الأساسية، متمنين أن يتكرر سيناريو موسم 2008 في الموسم الكروي الحالي.

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