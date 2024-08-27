هل يؤثر تجميد الطعام على قيمته الغذائية؟

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقاً لما قاله خبراء لموقع ((هيلث))، فإنه نادراً ما يغيّر تجميد الطعام قيمته الغذائية، وإذا حدث ذلك فإن هذه التغييرات تكون طفيفة جداً، بل يمكن أن تساعد عملية التجميد في الحفاظ على بعض العناصر الغذائية بشكل أفضل، مثل تلك الموجودة في الفواكه.



ويوصي الخبراء باتباع طرق التجميد المناسبة، مثل وضع الأطعمة المجمّدة في جهاز التبريد (الفريزر) فور العودة إلى المنزل، وإذابة الطعام بشكل صحيح في الثلاجة.



وكذلك أكّدت وزارة الزراعة الأميركية حدوث القليل من التغيير في القيمة الغذائية أثناء التجميد.



وقالت اختصاصية التغذية كريستين كيركباتريك: ((يعتمد الأمر على الطعام، فبعض الأطعمة تحتفظ بقيمتها عند تعرّضها للحرارة العالية و التجميد، بينما قد يكون بعضها الآخر أفضل في حالته الخام)).



وأشارت كيركباتريك إلى دراسة أُجريت عام 2017 حول التركيبة الغذائية للفواكه والخضراوات الطازجة والمجمّدة والمخزّنة حديثاً، حيث تم تعريف الأطعمة المخزّنة على أنها تُحفظ في الثلاجة لأيام قليلة.



ولم تُظهر النتائج أي اختلافات كبيرة في محتوى الفيتامينات، وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن نتائجهم تدحض الاعتقاد بأن الطعام الطازج له قيمة غذائية أكبر بكثير من المجمّد.



ووفقاً لكيركباتريك، تعتمد الفوائد الصحية للأطعمة المجمّدة على عوامل، مثل ما إذا كانت هناك إضافات في الطعام أم لا، ومدى بُعد الأطعمة عن حالتها الطبيعية.



وأوضحت اختصاصية التغذية كيسلي كوستا أن ((البلورات المجمّدة التي تتكون عند تجميد شيء ما هي السبب الأكبر لفقدان بعض العناصر الغذائية، حيث يمكن لهذه البلورات أن تكسر جدران الخلايا، مما يؤدي إلى فقدان طفيف لبعض العناصر الغذائية، مثل الفيتامينَين سي و ب، اللذين يذوبان في الماء)).



وأضافت كوستا أن ((هذه الخسائر عادةً ما تكون طفيفة للغاية، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تأثير تجميد الطعام على تركيبته الغذائية بشكل كامل)).-(وكالات)