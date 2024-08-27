تعرفي على طريقة عمل كيكة الشامواه الرائعة

MENAFN - Alghad Newspaper) كيكة الشامواه



كيكة الشامواه هي نوع من الكيك المشهور في المطبخ المصري والعربي، وتعد أحد الحلويات الشرقية الشائعة والتي تتميز بطبقاتها المتناوبة بين البسكويت والكريم، مما يمنحها مذاقاً غنياً وقواماً دقيقاً، تحظى هذه الحلوة بشعبية كبيرة في العديد من الدول العربية، وتعتبر من الحلويات الأساسية في المناسبات الخاصة والأعياد.



تتميز بسهولة التحضير، حيث يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات متوفرة، وهي ذات مذاق لذيذ وغني وتناسب جميع الأذواق، يمكن تعديل وصفتها وإضافة نكهات مختلفة إليها، مثل الشوكولاتة أو الفراولة، فهي خفيفة وهشة، وتتميز بقوامها الناعم ونكهتها اللذيذة.



سميت بهذا الاسم لأن ملمسها يشبه قماش الشامواه الناعم، وتُصنع هذه الكيكة عادة من مكونات بسيطة مثل الدقيق والبيض والسكر والزبدة، مع إضافة نكهات مثل الفانيليا أو الليمون، وهي من الحلويات المناسبة لتقديمها في المناسبات الخاصة والأعياد، ويمكن تقديمها كحلوى بسيطة مع الشاي أو القهوة، أو استخدامها كأساس لتحضير الكيك المحشو أو المزين.



تتكون كيكة الشامواه بشكل عام من البسكويت، وعادة ما يستخدم بسكويت الشاي أو بسكويت السادة، ويمكن إضافة أنواع أخرى من البسكويت حسب الرغبة، الكريم وهو المزيج الذي يوضع بين طبقات البسكويت، ويتكون عادة من الحليب المكثف المحلى، والقشطة، والكريم شانتيه، والسكر، والفانيليا، وتٌزين بالفواكه الطازجة أو المجففة، أو بالمكسرات، أو بالشوكولاتة المبشورة.



وتُعتبر كيكة الشامواه ذات قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالكربوهيدرات والسكريات، تحتوي على بعض البروتينات والدهون، و مصدر للسعرات الحرارية، مما يساعد على تعزيز طاقة الجسم، تحسين الحالة المزاجية، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ارتفاع نسبة السكر في الدم، مخاطر على صحة الأسنان، ورفع مستويات الكوليسترول الضار.



يعتقد البعض أن كيكة الشامواه نشأت في مصر القديمة، حيث كانت الحلويات ذات الطبقات المتعددة شائعة في ذلك الوقت، وقد تطورت على مر العصور لتصل إلى الشكل الحالي لكيكة الشامواه، ويرى آخرون أن كيكة الشامواه تأثرت بالحلويات التركية، خاصة وأن الإمبراطورية العثمانية حكمت العديد من الدول العربية لفترات طويلة، مما ساهم في تبادل الثقافات والتأثيرات بين الشعوب.



وهناك من يرى أن كيكة الشامواه تحمل بعض الخصائص الفرنسية في طريقة التحضير والتقديم، بسبب التبادل الثقافي بين العالم العربي وفرنسا في القرن التاسع عشر والعشرين، فكلمة "شامواه" مشتقة من الفرنسية "chamois"، وهي تشير إلى نوع من الجلد الناعم، كما يُعتقد أن أصل كيكة الشامواه يعود إلى أوروبا، وتحديدًا فرنسا أو إيطاليا، حيث كانت الكيكات الخفيفة والهشة شائعة.



ودخلت هذه الكيكة إلى مصر خلال فترة الانفتاح على الثقافة الغربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومع مرور الوقت، تم تكييف الوصفة لتناسب الذوق المصري والمكونات المتوفرة محليًا، واكتسبت كيكة الشامواه شعبية كبيرة في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وأصبحت جزءًا أساسيًا من المطبخ المصري.



ويمكن أن تتبع أصول كيكة الشامواه إلى الحلويات العربية القديمة التي كانت تعتمد على الطبقات المتناوبة من البسكويت والقشطة أو الحليب، وبذلك فهي انتشرت بالقرن العشرين في جميع أنحاء الوطن العربي، وأصبحت من الحلويات الأساسية في المناسبات الخاصة والأعياد.



وتجمع كيكة الشامواه بين البسكويت والكريم، مما يجعلها من الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات، وتشكل الكربوهيدرات المكون الأساسي في كيكة الشامواه، سواء من البسكويت أو من الحليب المكثف والسكر الموجودين في الكريم،والتي توفر الطاقة السريعة للجسم، وهناك نسبة من الدهون التي تأتي من القشطة والكريم شانتيه، وهي دهون مشبعة وغير صحية.



ويُعتبر السكر من المكونات الأساسية في كيكة الشامواه، سواء السكر المضاف إلى الكريم أو السكر الموجود في الحليب المكثف والبسكويت، وتحتوي أيضاً على كمية قليلة من البروتينات، والتي تأتي بشكل رئيسي من الحليب والقشطة، وتساعد في بناء وإصلاح الأنسجة.



ويمكن أن تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ، فيتامين ب، والكالسيوم والحديد، ومع ذلك تعتمد القيمة الغذائية لكيكة الشامواه على الوصفة المحددة والمكونات المستخدمة، لكنها مثل معظم الحلويات غنية بالسعرات الحرارية والسكر، لذا ينصح بتناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.



مقادير كيكة الشامواه:



1. 2 كوب دقيق

2. كوب سكر

3. 4 بيضات

4. كوب زيت نباتي

5. كوب حليب

6. 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

7. ملعقة صغيرة فانيليا



مكونات الكريم:



1. علبة قشطة

2. علبة حليب مكثف محلى

3. علبة كريم شانتيه

4. ملعقة كبيرة فانيليا

5. نصف كوب حليب سائل



طريقه عمل كيكه الشمواه



1. في البداية، قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وادهني قالب الكيك بالزيت أو الزبدة ورشه بالقليل من الدقيق.

2. اخلطي المكونات الجافة في وعاء الدقيق والبيكنج بودر معًا.

3. في وعاء آخر، اخفقي البيض والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج كريمي وفاتح اللون.

4. أضيفي الزيت والحليب والفانيليا إلى مزيج البيض والسكر، ثم اخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

5. وبعد ذلك، أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المزيج السائل، وامزجيهم معاً برفق باستخدام ملعقة خشبية أو خلاط كهربائي على سرعة منخفضة، واستمري في الخلط حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.

6. صبي العجينة في قالب الكيك، وضعي القالب في الفرن المسخن مسبقًا، واخبزيها لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يصبح لون الكيكة ذهبيًا.

7. اترك الكيكة تبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم أخرجها من القالب واتركيها تبرد تمامًا على شبكة تبريد.

8. في وعاء كبير، اخفقي القشطة والحليب المكثف والفانيليا جيداً حتى يصبح المزيج كريميًا، وأضيفي الكريم شانتيه تدريجياً مع الخفق المستمر حتى يصبح المزيج متماسكاً.

9. أضيفي الحليب السائل بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على قوام ناعم، وبعد ذلك ضعي الكريم على الكيكة عن طريق وضع طبقة من الكريم فوق الكيكة وتوزيعها بشكل متساوي.

10. يمكن تزيين سطح الكيكة بالفواكه الطازجة والمكسرات، ويفضل وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تبرد وتتماسك.



مواصفات الكيكة الشامواة



1. كيكة الشامواه ذات قوام ناعم وخفيفة جدًا، هشة ومتماسكة في نفس الوقت.

2. لونها ذهبي فاتح من الخارج، وأصفر فاتح من الداخل، وملمسها ناعم كالحرير، يشبه ملمس قماش الشامواه.

3. تمتلك نكهة لذيذة حلوة ومتوازنة بين المكونات، وهي رطبة بشكل متوازن.

4. تتكون كيكة الشامواه من طبقات متناوبة من البسكويت والكريم، ويجب أن تكون متساوية السمك ومتماسكة.

5. يجب أن يكون الكريم ناعماً وخفيفاً، وله مذاق حلو وغني، ويمكن استخدام كريم القشطة أو كريم الكراميل.

6. يمكن تزيين كيكة الشامواه بالفواكه الطازجة أو المجففة والمكسرات والشوكولاتة المبشورة.

7. يجب أن يكون مذاق الكيكة متوازناً بين الحلاوة والقشدة، مع لمسة من الفانيليا أو النكهات الأخرى حسب الرغبة.

8. يمكن تقديم كيكة الشامواه في قالب دائري أو مربع، وتزينها حسب الرغبة.

9. كيكة الشامواه ذات طبقات متناسقة وقوام ناعم ومذاق لذيذ، ويمكن تخصيصها حسب الرغبة لتناسب جميع الأذواق.



فوائد كيكة الشمواه



1. كيكة الشامواه مصدر جيد للطاقة، إذ توفر الكربوهيدرات الموجودة بها طاقة سريعة للجسم، مما يزيد من نشاطه وحيويته.

2. بعض العناصر الغذائية في كيكة الشمواه مثل البروتين من البيض والكالسيوم والحديد من الدقيق والبيض، يساعد في تعزيز الصحة العامة للجسم، وتقوية العضلات.

3. تناول كيكة الشمواه بشكل معتدل قد يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر، مما يسهم في دعم الصحة النفسية والعقلية.

4. كيكة الشمواه سهلة الهضم مقارنة ببعض الحلويات الأخرى بسبب قوامها الخفيف.

5. تمتلك كيكة الشمواه مذاقاً لذيذاً وطعمها غنياً، ما يجعلها من الحلويات المحببة للكثيرين.

6. يمكن استخدام كيكة الشمواه كأساس لحلويات أخرى، مما يزيد من تنوع الوجبات.



أضرار تناول حلوي كيكة الشمواه



رغم أن كيكة الشامواه لذيذة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض الأضرار الصحية، وهي:



1. تحتوي على سعرات حرارية عالية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن عند الاستهلاك المفرط.

2. محتواها العالي من السكر قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر بالدم، ويزيد من خطر تسوس الأسنان.

3. الدهون المشبعة في بعض المكونات قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار.

4. الاستهلاك المنتظم للكيكة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

5. قد تسبب عسر الهضم أو الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

6. استبدال الأطعمة المغذية كيكة الشامواه قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية.

7. قد تسبب مشاكل صحية لمن يعانون من حساسية الجلوتين.

8. قد تسبب تقلبات في مستويات الطاقة بسبب الارتفاع والانخفاض السريع في نسبة السكر بالدم.

9. الاستهلاك المتكرر قد يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.

