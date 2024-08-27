تعرفي على طريقة عمل كيكة الشامواه الرائعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كيكة الشامواه
كيكة الشامواه هي نوع من الكيك المشهور في المطبخ المصري والعربي، وتعد أحد الحلويات الشرقية الشائعة والتي تتميز بطبقاتها المتناوبة بين البسكويت والكريم، مما يمنحها مذاقاً غنياً وقواماً دقيقاً، تحظى هذه الحلوة بشعبية كبيرة في العديد من الدول العربية، وتعتبر من الحلويات الأساسية في المناسبات الخاصة والأعياد.
تتميز بسهولة التحضير، حيث يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات متوفرة، وهي ذات مذاق لذيذ وغني وتناسب جميع الأذواق، يمكن تعديل وصفتها وإضافة نكهات مختلفة إليها، مثل الشوكولاتة أو الفراولة، فهي خفيفة وهشة، وتتميز بقوامها الناعم ونكهتها اللذيذة.
سميت بهذا الاسم لأن ملمسها يشبه قماش الشامواه الناعم، وتُصنع هذه الكيكة عادة من مكونات بسيطة مثل الدقيق والبيض والسكر والزبدة، مع إضافة نكهات مثل الفانيليا أو الليمون، وهي من الحلويات المناسبة لتقديمها في المناسبات الخاصة والأعياد، ويمكن تقديمها كحلوى بسيطة مع الشاي أو القهوة، أو استخدامها كأساس لتحضير الكيك المحشو أو المزين.
تتكون كيكة الشامواه بشكل عام من البسكويت، وعادة ما يستخدم بسكويت الشاي أو بسكويت السادة، ويمكن إضافة أنواع أخرى من البسكويت حسب الرغبة، الكريم وهو المزيج الذي يوضع بين طبقات البسكويت، ويتكون عادة من الحليب المكثف المحلى، والقشطة، والكريم شانتيه، والسكر، والفانيليا، وتٌزين بالفواكه الطازجة أو المجففة، أو بالمكسرات، أو بالشوكولاتة المبشورة.
وتُعتبر كيكة الشامواه ذات قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالكربوهيدرات والسكريات، تحتوي على بعض البروتينات والدهون، و مصدر للسعرات الحرارية، مما يساعد على تعزيز طاقة الجسم، تحسين الحالة المزاجية، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ارتفاع نسبة السكر في الدم، مخاطر على صحة الأسنان، ورفع مستويات الكوليسترول الضار.
يعتقد البعض أن كيكة الشامواه نشأت في مصر القديمة، حيث كانت الحلويات ذات الطبقات المتعددة شائعة في ذلك الوقت، وقد تطورت على مر العصور لتصل إلى الشكل الحالي لكيكة الشامواه، ويرى آخرون أن كيكة الشامواه تأثرت بالحلويات التركية، خاصة وأن الإمبراطورية العثمانية حكمت العديد من الدول العربية لفترات طويلة، مما ساهم في تبادل الثقافات والتأثيرات بين الشعوب.
وهناك من يرى أن كيكة الشامواه تحمل بعض الخصائص الفرنسية في طريقة التحضير والتقديم، بسبب التبادل الثقافي بين العالم العربي وفرنسا في القرن التاسع عشر والعشرين، فكلمة "شامواه" مشتقة من الفرنسية "chamois"، وهي تشير إلى نوع من الجلد الناعم، كما يُعتقد أن أصل كيكة الشامواه يعود إلى أوروبا، وتحديدًا فرنسا أو إيطاليا، حيث كانت الكيكات الخفيفة والهشة شائعة.
ودخلت هذه الكيكة إلى مصر خلال فترة الانفتاح على الثقافة الغربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومع مرور الوقت، تم تكييف الوصفة لتناسب الذوق المصري والمكونات المتوفرة محليًا، واكتسبت كيكة الشامواه شعبية كبيرة في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وأصبحت جزءًا أساسيًا من المطبخ المصري.
ويمكن أن تتبع أصول كيكة الشامواه إلى الحلويات العربية القديمة التي كانت تعتمد على الطبقات المتناوبة من البسكويت والقشطة أو الحليب، وبذلك فهي انتشرت بالقرن العشرين في جميع أنحاء الوطن العربي، وأصبحت من الحلويات الأساسية في المناسبات الخاصة والأعياد.
وتجمع كيكة الشامواه بين البسكويت والكريم، مما يجعلها من الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات، وتشكل الكربوهيدرات المكون الأساسي في كيكة الشامواه، سواء من البسكويت أو من الحليب المكثف والسكر الموجودين في الكريم،والتي توفر الطاقة السريعة للجسم، وهناك نسبة من الدهون التي تأتي من القشطة والكريم شانتيه، وهي دهون مشبعة وغير صحية.
ويُعتبر السكر من المكونات الأساسية في كيكة الشامواه، سواء السكر المضاف إلى الكريم أو السكر الموجود في الحليب المكثف والبسكويت، وتحتوي أيضاً على كمية قليلة من البروتينات، والتي تأتي بشكل رئيسي من الحليب والقشطة، وتساعد في بناء وإصلاح الأنسجة.
ويمكن أن تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ، فيتامين ب، والكالسيوم والحديد، ومع ذلك تعتمد القيمة الغذائية لكيكة الشامواه على الوصفة المحددة والمكونات المستخدمة، لكنها مثل معظم الحلويات غنية بالسعرات الحرارية والسكر، لذا ينصح بتناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.
مقادير كيكة الشامواه:
1. 2 كوب دقيق
2. كوب سكر
3. 4 بيضات
4. كوب زيت نباتي
5. كوب حليب
6. 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
7. ملعقة صغيرة فانيليا
مكونات الكريم:
1. علبة قشطة
2. علبة حليب مكثف محلى
3. علبة كريم شانتيه
4. ملعقة كبيرة فانيليا
5. نصف كوب حليب سائل
طريقه عمل كيكه الشمواه
1. في البداية، قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وادهني قالب الكيك بالزيت أو الزبدة ورشه بالقليل من الدقيق.
2. اخلطي المكونات الجافة في وعاء الدقيق والبيكنج بودر معًا.
3. في وعاء آخر، اخفقي البيض والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج كريمي وفاتح اللون.
4. أضيفي الزيت والحليب والفانيليا إلى مزيج البيض والسكر، ثم اخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
5. وبعد ذلك، أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المزيج السائل، وامزجيهم معاً برفق باستخدام ملعقة خشبية أو خلاط كهربائي على سرعة منخفضة، واستمري في الخلط حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.
6. صبي العجينة في قالب الكيك، وضعي القالب في الفرن المسخن مسبقًا، واخبزيها لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يصبح لون الكيكة ذهبيًا.
7. اترك الكيكة تبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم أخرجها من القالب واتركيها تبرد تمامًا على شبكة تبريد.
8. في وعاء كبير، اخفقي القشطة والحليب المكثف والفانيليا جيداً حتى يصبح المزيج كريميًا، وأضيفي الكريم شانتيه تدريجياً مع الخفق المستمر حتى يصبح المزيج متماسكاً.
9. أضيفي الحليب السائل بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على قوام ناعم، وبعد ذلك ضعي الكريم على الكيكة عن طريق وضع طبقة من الكريم فوق الكيكة وتوزيعها بشكل متساوي.
10. يمكن تزيين سطح الكيكة بالفواكه الطازجة والمكسرات، ويفضل وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تبرد وتتماسك.
مواصفات الكيكة الشامواة
1. كيكة الشامواه ذات قوام ناعم وخفيفة جدًا، هشة ومتماسكة في نفس الوقت.
2. لونها ذهبي فاتح من الخارج، وأصفر فاتح من الداخل، وملمسها ناعم كالحرير، يشبه ملمس قماش الشامواه.
3. تمتلك نكهة لذيذة حلوة ومتوازنة بين المكونات، وهي رطبة بشكل متوازن.
4. تتكون كيكة الشامواه من طبقات متناوبة من البسكويت والكريم، ويجب أن تكون متساوية السمك ومتماسكة.
5. يجب أن يكون الكريم ناعماً وخفيفاً، وله مذاق حلو وغني، ويمكن استخدام كريم القشطة أو كريم الكراميل.
6. يمكن تزيين كيكة الشامواه بالفواكه الطازجة أو المجففة والمكسرات والشوكولاتة المبشورة.
7. يجب أن يكون مذاق الكيكة متوازناً بين الحلاوة والقشدة، مع لمسة من الفانيليا أو النكهات الأخرى حسب الرغبة.
8. يمكن تقديم كيكة الشامواه في قالب دائري أو مربع، وتزينها حسب الرغبة.
9. كيكة الشامواه ذات طبقات متناسقة وقوام ناعم ومذاق لذيذ، ويمكن تخصيصها حسب الرغبة لتناسب جميع الأذواق.
فوائد كيكة الشمواه
1. كيكة الشامواه مصدر جيد للطاقة، إذ توفر الكربوهيدرات الموجودة بها طاقة سريعة للجسم، مما يزيد من نشاطه وحيويته.
2. بعض العناصر الغذائية في كيكة الشمواه مثل البروتين من البيض والكالسيوم والحديد من الدقيق والبيض، يساعد في تعزيز الصحة العامة للجسم، وتقوية العضلات.
3. تناول كيكة الشمواه بشكل معتدل قد يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر، مما يسهم في دعم الصحة النفسية والعقلية.
4. كيكة الشمواه سهلة الهضم مقارنة ببعض الحلويات الأخرى بسبب قوامها الخفيف.
5. تمتلك كيكة الشمواه مذاقاً لذيذاً وطعمها غنياً، ما يجعلها من الحلويات المحببة للكثيرين.
6. يمكن استخدام كيكة الشمواه كأساس لحلويات أخرى، مما يزيد من تنوع الوجبات.
أضرار تناول حلوي كيكة الشمواه
رغم أن كيكة الشامواه لذيذة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض الأضرار الصحية، وهي:
1. تحتوي على سعرات حرارية عالية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن عند الاستهلاك المفرط.
2. محتواها العالي من السكر قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر بالدم، ويزيد من خطر تسوس الأسنان.
3. الدهون المشبعة في بعض المكونات قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار.
4. الاستهلاك المنتظم للكيكة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
5. قد تسبب عسر الهضم أو الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.
6. استبدال الأطعمة المغذية كيكة الشامواه قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية.
7. قد تسبب مشاكل صحية لمن يعانون من حساسية الجلوتين.
8. قد تسبب تقلبات في مستويات الطاقة بسبب الارتفاع والانخفاض السريع في نسبة السكر بالدم.
9. الاستهلاك المتكرر قد يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.
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