من أنواع سرطان الدم.. الورم النخاعي المتعدد

MENAFN - Alghad Newspaper)وتوضح نشرة المعهد أسباب الورم النخاعي المتعدد، وأعراضه، وطرق تشخيصه، والمضاعفات والمشكلات التي يتسبب بها، إضافة إلى خيارات العلاج بالأدوية، أو العلاج الكيميائي، أو العلاجات الموجهة، أو الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.عندما يُصاب الشخص بالورم النخاعي المتعدد، تتكاثر خلايا البلازما (وهي نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء) بشكل غير طبيعي، وتنتج كمية كبيرة من البروتين (المعروف بالجلوبيولين المناعي) في العظام والدم.

يتراكم هذا البروتين في جميع أنحاء الجسم ويتسبب في تلف الأعضاء. تقوم خلايا البلازما باستبدال خلايا الدم العادية في العظام، كما ترسل مواد كيميائية تؤدي إلى تآكل خلايا أخرى في العظام. مع تفاقم الورم النخاعي المتعدد، تنتشر خلايا البلازما خارج نخاع العظام وتنتشر في الجسم. وهذا يتسبب في مزيد من تلف الأعضاء.



أسباب وعوامل خطر الورم النخاعي المتعدد:

ليس من المؤكد ما الذي يسبب الورم النخاعي المتعدد. ولكن من المرجح أن يصاب به الشخص إذا كان:

- العمر: يزداد خطر الإصابة بالورم النخاعي المتعدد مع تقدم الأشخاص في السن. يتم تشخيص أقل من 1% من الحالات لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا. معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بهذا السرطان لا يقل عمرهم عن 65 عامًا.

- الجنس: الرجال أكثر عرضة قليلاً للإصابة بالورم النقوي المتعدد من النساء.

- العرق: يعد الورم النخاعي المتعدد أكثر شيوعًا بين الأمريكيين من أصل أفريقي.

- تاريخ العائلة: يبدو أن الورم النخاعي المتعدد منتشر في بعض العائلات. من المرجح أن يصاب الشخص الذي لديه أخ أو والد مصاب بالورم النخاعي المتعدد أكثر من أي شخص ليس لديه هذا التاريخ العائلي. ومع ذلك، فإن معظم المرضى ليس لديهم أقارب متأثرين، لذلك لا يمثل هذا سوى عدد قليل من الحالات.

- وزن الجسم الزائد: أشارت بعض الأبحاث إلى أن زيادة وزن الجسم تزيد من خطر إصابة الشخص بالورم النخاعي المتعدد.

- التعرض للإشعاع.

- إذا كان الشخص على اتصال بمواد كيميائية تستخدم في صناعة المطاط، أو النجارة، أو مكافحة الحرائق، أو في مبيدات الأعشاب.

- الإصابة بأمراض الخلايا البلازمية الأخرى.



أعراض الورم النخاعي المتعدد:

في البداية، قد لا تُلاحظ أي أعراض. لكن بمرور الوقت، فقد يعاني الشخص من:

- ألم في العظام.

- ضعف وإرهاق.

- فقدان الوزن وفقدان الشهية.

- اضطراب في المعدة.

- إمساك.

- تشوش ذهني.

- التهابات متكررة.

- عطش شديد.

- ضعف أو تنميل في الذراعين والساقين.



تشخيص الورم النخاعي المتعدد:

قد يشك الطبيب في إصابة الشخص بالورم النخاعي المتعدد إذا أجرى اختبار دمٍ لسبب آخر وأظهر الفحص:

- الكثير من الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم).

- عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

- مشاكل في الكلى.

- مستويات عالية من البروتين الكلي في الدم، ولكن مستويات منخفضة من بروتين معين يسمى الألبومين (قد يشير الطبيب لوجود "فجوة الجلوبيولين").



لتأكيد التشخيص، قد تُجرى اختبارات دم تشمل:

- العد الدموي الشامل (CBC).

- نسبة نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) والكرياتينين.

- اختبارات دم وبول: للتحقق مما إذا كان جسمك ينتج بروتينات غير عادية.



بعد ظهور نتائج الاختبارات، قد يرغب الطبيب في إجراء خزعة من نخاع العظام من خلال وضع إبرة في العظم، عادة في الورك، للتحقق من عدد خلايا البلازما فيه.



قد يخضع أيضًا لاختبارات التصوير. يمكن أن تظهر الأشعة السينية المناطق المتضررة من العظام بسبب الورم النخاعي المتعدد. قد يحتاج أيضًا إلى إجراء تصوير مقطعي محوسب (CT)، أو تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، أو تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET).



مضاعفات الورم النخاعي المتعدد:

يمكن أن يتسبب الورم النخاعي المتعدد في مشاكل مثل:



- مشاكل العظام: يمكن أن تصبح العظام أضعف، مما يؤدي إلى كسور.



- مشاكل الدم: قد يصاب المريض بفقر الدم، مما يعني أن جسمه لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعوربالتعب والشحوب، ويؤدي إلى مشاكل في القلب. قد يكون لديه يضًا عدد قليل من الصفائح الدموية، مما يعيق تجلط الدم.



- الالتهابات: عندما يُصاب بالورم النخاعي، ينتج الجسم الكثير من الأجسام المضادة الضعيفة التي تزيح الأجسام المضادة الصحية، مما يجعل من الصعب على المريض مقاومة العدوى. يمكن أن يؤدي نقص خلايا الدم البيضاء أيضًا إلى إضعاف الجهاز المناعي.



- تلف الكلى: يمكن أن يؤدي الورم النخاعي إلى تأثر الكليتين، كما قد يؤدي ذلك إلى فشل كلوي.



علاج الورم النخاعي المتعدد:

من خيارات العلاج للورم النخاعي المتعدد ما يلي:



الأدوية:

يعتمد اختيار الأدوية التي يختارها الطبيب على عمر الفرد ومدى تهديد السرطان له.



العلاج الكيميائي:



عادةً ما يُعطى الأطباء أدوية العلاج الكيميائي في خلطات. تشمل الأدوية التي تعالج الورم النخاعي المتعدد:

- بينداموستين (Treanda).

- سيكلوفوسفاميد (Cytoxan).

- دوكسوروبيسين (Adriamycin).

- إيتوبوسيد (VP-16).

- دوكسوروبيسين الليبوزومي (Doxil).

- ميلفالان (Alkeran, Evomela).

- فينكريستين (Oncovin).



العلاجات الموجهة:

هذه الأدوية تستهدف البروتينات أو الجينات أو الأنسجة وتساعد في منع نمو السرطان.



الأجسام المضادة وحيدة النسيلة:

تُعد الأجسام المضادة وحيدة النسيلة علاجات موجهة تساعد الجهاز المناعي في العثورعلى خلايا الورم النخاعي وتدميرها.

إذا لم تظهر لدى المريض أعراض، قد يبدأ الطبيب بإعطائه أحد هذه الأدوية لمنع تفاقم الورم النخاعي.