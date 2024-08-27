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شومان تصدر كتاب أدب الأطفال في الأردن.. آفاق المتعة والفائدة

8/27/2024 3:10:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن دار الأهلية للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "أدب الأطفال في الأردن.. آفاق المتعة والفائدة"، وكتب تقديما للكتاب أستاذ الأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا د. محمد عبيد الله، وأعدته مؤسسة عبدالحميد شومان.
الكتاب عبارة عن أوراق ملتقى أدبي أقامته مؤسسة عبدالحميد شومان، وشارك فيه كل من: "محمد عبيدالله، عبير النوايسة، تغريد النجار، آية يونس، هيا صالح، لما عازر، روضة الفرخ الهدهد، ناصر شبانه، راشد عيسى، صبحة أحمد علقم، محمود أبو فروة الرجبي، أماني سليمان داود، هديل مقدادي، فلورا مجدلاوي، منير حسني الهور، محمد جمال عمرة، يوسف البري، رمزي الغزوي، سوزان غاوي، سناء الحطاب، وناهد الشواء".
د. عبيدالله يقول في تقديمه للكتاب: "إن أدب الأطفال صنفا حيويا من الأدب المتداول في عصرنا الراهن، وهو يستند إلى تاريخ طويل من التطور في مختلف الثقافات شرقا وغربا، كغيره من أصناف الأدب الكبرى، وتحت هذه التسمية الشاملة نجد أنواعا فرعية تمثل ألوانا من الشعر والقصة والرواية والمسرحية، مثلما تنقسم هذه الأنواع إلى أنماط أخرى وفق أساليبها أو موضوعاتها، ولكل منها تاريخ مميز بعلامات وإنجازات وكتابات تتفاوت في قيمتها واستمرار حياتها، ولا شك أن أهمها تلك النصوص والآثار التي قاومت الزمن وانفلتت من عقاله، فاستمرت في الحياة والفاعلية والتأثير، مما مكنها من ضمان حضورها حتى أيامنا الراهنة".
ثم يشير عبيدالله إلى تجربة أدب الأطفال في فلسطين والأردن، مبينا أنها نشأت مبكرا من خلال عدد من الأدباء والتربويين الذين حرصوا على وضع نماذج من أدب الأطفال شعرا ونثرا في الكتب المدرسية والكتب الأدبية وكتب المطالعة الداعمة للتعليم، أمثال: "راضي عبدالهادي، إبراهيم البراوشي، إسحق موسى الحسيني، خليل السكاكيني، فائز علي الغزل، حسني فريز، وعيسى الناعوري"، وغيرهم من الرواد والكتاب الأوائل.
ويشير عبيدالله إلى أنه بعد هؤلاء اتسع الاهتمام وكثر عدد الأدباء المهتمين بالكتابة للأطفال، وأفادوا من ظهور المجلات الموجهة إلى الأطفال، وكذلك حرصت الصحافة الأردنية على تخصيص صفحات أو ملاحق للأطفال، إلى جانب اتساع دور المؤسسات الرسمية والأهلية وكثرة دور النشر وتطور المطابع وظهور الهيئات المتخصصة في الطفولة، واتساع الوعي بثقافة الأطفال، وتأسيس الجوائز المخصصة لهذا المجال، وصولا إلى تدريس مواد تعليمية متخصصة في أقسام اللغة العربية وأقسام التربية في مجال "أدب الأطفال"، أو "ثقافة الأطفال"، وإعداد الرسائل الجامعية والبحوث والدراسات النقدية والتاريخية المتعلقة بهذا المجال، مما ينم عن الرصيد الإبداعي الواسع المشجع على الدراسة والبحث.
وينوه عبيدالله إلى اتساع مساهمة المرأة التي بدأت في سبعينيات القرن العشرين الدخول في مضمار أدب الأطفال وثقافتهم، فتأسست صورة الكاتبة الأم التي تؤلف وتقرأ قصصها وأشعارها للأطفال في مدارسهم وصفوفهم، وليس أدل على ذلك من اتساع المشاركة الإيجابية للمرأة في مجال أدب الأطفال من مشاركة ثلاث عشرة كاتبة وباحثة في الكتاب الذين بين أيدينا، من مجموع عشرين مشاركا ومشاركة، مما يعني أن 65 %، من المشاركين في الملتقى، هم من النساء المهتمات بأدب الأطفال إبداعا ونقدا وبحثا.
وينوه عبيدالله إلى الاهتمام بأدب الأطفال من قبل فئات واسعة من الناس، بدءا من الكتاب الذي ينتجونه، وصولا إلى الأطفال الذين يتلقونه ويستهلكونه، إلى جانب الأسر والمدارس والمؤسسات المعنية بالأطفال، فضلا عن النقاد والمهتمين بالأدب، والمعلمين والتربويين، والرسامين والخطاطين والمصممين الذين يساهمون في الرسم والخط والتصميم والإخراج، إلى جانب قطاع الطباعة والنشر الذي تطور اهتمامه بأدب الأطفال حتى صار هناك دور نشر متخصصة بكتب الأطفال ونشرها بشكل عصري وجذاب، والهدف هو أن يصل إلى فئات متعددة من الناس ممن يرون أن هذا الحقل يخصهم أو يعنيهم، ويريدون له الاستمرار والازدهار.
ويشير إلى أنواع أدب الأطفال وأصنافه، حيث يتضمن ضوابط وقواعد متعارف عليها، فإن أدب الأطفال له ضوابط وإكراهات، كما يسميها بعض النقاد، وهي إكراهات لأن الكاتب مجبر على الخضوع إليها، والاحتكام لحدودها، فالكاتب ليس حرا حريته التامة التي يكتب فيها بقية الأدباء ممن يكتبون للكبار، ولعل أدب الأطفال من أوضح أصناف الأدب التي يحتكم فيها الكاتب للمتلقي وطبيعته وحدوده، وإذا كان الأديب أو الشاعر الذي يكتب للكبار ليس مقيدا تمام التقييد بمثل هذا الشرط وبمكنته أن يعارض المتلقي وألا يخصع له، وأن يطلب منه أن يفهم ما يقال، فإنه في حالة أدب الأطفال لا يتمتع بهذه الحرية، ذلك أن المتلقي/الطفل، بحكم سنه ومرحلته العمرية، ورغم كل التقدير لذكائه الفطري، والاحترام لعقله، فإنه في مرحلة من النمو والتحول والتطور باتجاه الرشد والنضج، من نواح عديدة؛ عقلية وجسمية ونفسية ولغوية، والتربويون وعلماء النفس يعرفون بدقة طبيعة هذه المراحل من التكون والنمو باتجاه تحقيق الهوية واكتمال الشخصية، فهذا الكائن المختلف عن الكبار كائن قيد النمو، وإن كنت اخترت مخاطبته، فلا بد أن تعرف الكثير عن طبيعته ومحددات شخصيته.
ويرى أنه لا بد للأدب الذي يخاطب الأطفال أن يتلاءم ويتكيف مع حاجاته النفسية والجسدية والعقلية واللغوية، وأن يكون عاملا في بناء شخصيته ونمائه. وهذا أبسط قدر من تلك الإكراهات التي تحدد كاتب أدب الأطفال، فهو إذن بجانب مقدرته الأدبية واستعداداته اللغوية والجمالية، لابد أن يكون تربويا ملما بنفسية الطفل وشيء من علم نفس النمو، إلى جانب الاتصال المباشر بالأطفال وعالم الطفولة، ليكون قريبا من هذا العالم المركب غير السهل، فلا تعني الطفولة ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان من البساطة أو السذاجة، وإنما هي مرحلة مهمة وحيوية في عمر الإنسان، لها مكوناتها ولغاتها وأساليب مخاطبتها والتأثير الإيجابي فيها.
ويؤكد عبيدالله أن أدب الأطفال هو فرع من ثقافة الأطفال وسبيل من سبل تربيتهم وتعليمهم، ومن يقرأ تاريخ أدب الأطفال، سيجد أن هذا الأدب نشأ في أحضان البيئة التعليمية والتربوية، وأنه ما يزال حتى اليوم مقترنا بها لا يستطيع منها فكاكا، فعلاقته بالمدرسة والمعلم والبيئات التربوية علاقة وثيقة، وهو في أفضل حالات استقلاله يعد رديفا وداعما للتعليم المنظم الذي يناله الطفل في الحضانة والمدرسة. وقد لاحظ العديد من الكتاب والباحثين هذه العلاقة سواء في مرحلة النشأة المبكرة لهذا الأدب في الأردن والعالم العربي، أو في مراحل التطور حتى اليوم. ويقتضي ذلك أن يتضمن أدب الأطفال ضربا من التعليم غير المباشر، وأن ينسجم مع النتاجات التعليميمة التي تتوخاها مراحل الدراسة المختلفة، بل ربما كتبت بعض النماذج للتوافق مع الصفوف والمراحل التي يمر بها الأطفال وفق النظام المدرسي، فيكون لدينا أدب ملائم لمرحلة ما قبل المدرسة يجري التركيز فيه على الصورة أكثر من الكلمة، ثم أدب لمرحلة الطفولة المبكرة المرتبطة بالصفوف الثلاثة الأولى، وأدب للطفولة المتوسطة، ثم أدب الطفولة المتقدمة، وصولا إلى أدب الفتيان والفتيات أو أدب مرحلة المراهقة أو أدب اليافعين كما يسميه بعض المتخصصين.
ويرى عبيدالله أنه من أهم وظائف أدب الأطفال عندما نقرنه بالمدرسة مسألة التشجيع على القراءة وغرس عاداتها الحميدة، ويترتب على ذلك العناية بالمكتبات المدرسية وحصة أو أكثر للمكتبة، يجري فيها الاهتمام بأدب الأطفال، وتشجيع الأطفال على القراءة لتغدو سلوكا مرغوبا ممتعا لا يتخلون عنه، إلى جانب تطوير أندية القراءة والمسابقات والجوائز المحفزة على القراءة.
وخلص عبيدالله إلى أن حدود أدب الأطفال تتسع، فلا تقف عند الحد الضيق لمدلول مصطلح الأدب بمعناه الأساسي، وإنما تستعيد دلالاته القديمة الواسعة التي تشمل الطبيعة والوظيفة معا، مثلما تشمل ألوانا وأصنافا قد لا يراها أحدنا فيه بشروط الأدب بمعناه الضيق، ومع تفهم مسألة "أدبية الأدب"، واشتراطاته الجمالية والفنية واللغوية، فإننا إزاء هذا الصنف نميل إلى توسيع حدوده حتى يكاد يكون مرادفا لثقافة الأطفال بألوانها المختلفة من كتابات أدبية وعليمة وصحية، وبدلا من ترك الأطفال نهبا للبرمجيات والألعاب الجاهزة، فيفترض بنا إدماج الأدب الموجه والرصين والملتزم بطبيعة ثقافتنا المحلية والعربية بهذه الوسائل الحديثة، لإنتاج أشياء جديدة تلائم طفل اليوم والغد.

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