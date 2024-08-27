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أبرز مصادر فيتامين B2.. تعرف عليها

8/27/2024 3:10:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعرف فيتامين "ب-2" أو "الرايبوفلافن" بأنه أحد الفيتامينات التي تحول الكربوهيدرات الموجودة بالأطعمة إلى طاقة للجسم. وكغيره من الفيتامينات، يقدم العديد من الفوائد الصحية.. فما أبرزها؟. وفق ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"مجلس الصحة لدول مجلس التعاون" أن "الرايبوفلافن"، هو فيتامين يحتاجه الجسم للمحافظة على حالته الصحية، وهو أحد أنواع فيتامين "ب-1".
وتشمل أبرز وظائفه ما يأتي:
- صحة الجلد، الشعر والدماغ.
- صحة الجهاز العصبي.
- تحويل الطعام إلى طاقة.
وتوجد أيضا 4 فوائد أساسية لفيتامين "ب-2"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic" في أميركا.
- يمنع الصداع النصفي: يعتقد الباحثون أنه قد تكون هناك صلة بين "الرايبوفلافن" ووظيفة خلايا "الميتوكوندريا" والصداع النصفي. وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic"، في أميركا أن "الميتوكوندريا" هي صانعة الطاقة في الجسم. وقد يخفف "الرايبوفلافن" من الإجهاد، ويقلل من التهاب الأعصاب الذي يساهم في الإصابة بالصداع النصفي.
- يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان: يعتقد بعض الخبراء أن "الرايبوفلافن" يمنع المواد المسرطنة من إتلاف الخلايا. ولكن تبقى نتائج الأبحاث مختلطة.
ووجدت دراسة رصدية لمبادرة صحة المرأة، أن المشاركات اللاتي حصلن على المزيد من "الرايبوفلافن" في وجباتهن الغذائية كن أقل عرضة للإصابة بسرطاني القولون والمستقيم. ولكن لم تظهر دراسات أخرى وجود صلة بين الأمرين.
وبحثت دراسة أخرى في تأثير "الرايبوفلافن" على خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص المدخنين. لكن النتائج كانت غير حاسمة، وقال الباحثون: "إنها ستتطلب المزيد من الأبحاث".
- حماية البصر: قد يقلل النظام الغذائي الغني بفيتامين "ب-2" من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، وفقًا للموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic" بأميركا.
- منع فقر الدم: يساعد "الرايبوفلافن" الجسم على امتصاص الحديد. وعدم الحصول على كمية كافية منه قد يعرض الإنسان لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
ما مصادره؟
يتواجد "الرايبوفلافن" بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، أو يضاف إلى بعض المنتجات الغذائية، أو يتوفر كمكمل غذائي. ولكن، يمكن الحصول على احتياجات الجسم اليومية منه عن طريق الغذاء، مثل: اللحوم، الألبان، والشوفان.
ويمكن أن تشمل مصادر "الرايبوفلافن" أيضًا ما يأتي: اللوز، وأنواع أخرى من المكسرات, البيض, الأسماك، مثل السلمون.
البقوليات, الخضار، مثل السبانخ, الفطر.
وتعتمد الكمية التي يحاجها الإنسان من فيتامين "ب-2" يوميًا على العمر والجنس، وأيضًا إذا كانت المرأة مُرضعة.
ويمكن أن يتسبب نقص "الرايبوفلافن" بما يأتي: مشاكل في الغدد, مشاكل في الكبد.
مشاكل في البشرة، مثل ظهور تقرّحات حول الفم.

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