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مع العودة إلى المدارس.. نصائح غذائية للحفاظ على ذكاء طفلك

8/27/2024 3:10:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواجه الأهالي تحديات لا يمكن نكرانها في مهمة اتخاذ الخيارات الصحيحة فيما يتعلق بوجبات أطفالهم الغذائية الفضلى لنموهم وتطورهم الذهني. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وأظهرت الأبحاث منذ فترة طويلة أن وجبات الأطفال يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تعلمهم وتطورهم، حيث أفاد الخبراء بأن الأطفال الذين يتناولون طعاما صحيا جيدا، قد يكون أداؤهم أفضل في الفصل الدراسي.
كما أن الوجبات المتوازنة والوجبات الخفيفة الصحية، تمنح الأطفال المزيد من الطاقة للإبقاء على تركيزهم. ويوفر النظام الغذائي الصحي أيضا العناصر الغذائية اللازمة لوظائف الدماغ المثلى.
ويمكن أن تساعد التغذية الصحيحة أيضا في مكافحة التعب وتعزيز الحالة المزاجية والسلوك، ما يحافظ على نشاط الصغار في الدروس وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية بعد المدرسة.
وترتبط الأنظمة الغذائية المتوازنة أيضا بنوم أفضل، ما يساعد بدوره في تحسين ذاكرة الأطفال ومدى انتباههم ومهارات حل المشكلات.
وبهذا الصدد، إليكم أهم النصائح الغذائية والمغذيات التي ينبغي إضافتها إلى قائمة الطعام، للمساعدة في تعزيز ذكاء طفلك:
- التركيز على الألياف: يفتقر معظم الأطفال إلى الأصناف الغنية بالألياف، مثل الخبز، الحبوب الكاملة، الأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، الشوفان والفاصولياء، العدس، الحمص، الفواكه والخضراوات، المكسرات والبذور، على الرغم من تناولهم الكثير من الكربوهيدرات التي توفر الطاقة.
وتساعد الألياف في منع الإمساك والحفاظ على مستويات السكر في الدم، ومنع الانخفاضات التي تؤدي إلى ضعف التركيز. وفي إحدى الدراسات، كان أداء الأطفال في سن المدرسة الابتدائية أفضل في اختبارات الذاكرة والانتباه بعد ساعتين من تناول وجبة إفطار غنية بالألياف، مقارنة بوجبة إفطار منخفضة الألياف.
كما يدعم تناول الألياف الجيد ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي يرتبط بتحسن الصحة العقلية والمزاج والسلوك.
- تناول خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميا: يجب أن يتناول الأطفال والمراهقون 5 حصص من الفاكهة والخضراوات يوميا، تماما مثل البالغين.
وتضيف الفاكهة والخضراوات السوائل إلى نظامنا الغذائي، حيث إن معظمها يتكون من حوالي 80 إلى 90 % من الماء، كما توفر أيضا فيتامين "سي" وحمض الفوليك الأساسيين، ما قد يساعد في تعزيز الصحة النفسية.
وتربط الدراسات بين الخضراوات والفواكه، وخاصة التوت، وتحسين الوظائف الإدراكية، والتي تشمل الأنشطة العقلية التي تساعدنا على التفكير ومعالجة المعلومات مثل، التعلم والتذكر والتخطيط وحل المشكلات.
- تقوية العظام بالألبان: يوفر الحليب والجبن والزبادي الكالسيوم المفيد لعظام الأطفال والمراهقين، ولكنها مليئة أيضا باليود، وهو أمر حيوي لنمو الدماغ.
ويوفر "كوب من الحليب نصف الدسم سعة 200 مل" 43 % من احتياجات اليود لطفل يبلغ من العمر 15 عاما.
- استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد: تشير الدراسات إلى أن نسبة الحديد الأفضل في الجسم مرتبطة بتحسن الانتباه والتركيز والذكاء والذاكرة.
وتشمل مصادر الحديد: البيض، الفاصولياء، العدس، الحمص، المكسرات، البذور وحبوب الإفطار المدعمة، إضافة إلى اللحوم الحمراء.
ويساعد فيتامين "سي" على امتصاص الحديد من النباتات، لذا تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع مصادر فيتامين "سي".
- الأسماك: تظهر الدراسات أن تناول المزيد من الأسماك يرتبط بتحسن الإدراك والإنجاز الأكاديمي. وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، بتناول حصتين من الأسماك أسبوعيا، بما في ذلك السلمون أو السردين أو الماكريل الغنية بشكل خاص بدهون أوميغا 3.
- فيتامين "د": يعد فيتامين "د" مهما للصحة العقلية للأطفال، وقد ارتبط انخفاض مستوياته بالسلوك المعادي للمجتمع.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن يتناول جميع الأطفال فوق سن الرابعة مكملا يوميا يحتوي على 10 ميكروغرامات من فيتامين "د"، في الخريف والشتاء كإجراء وقائي.
أهمية وجبة الإفطار
تؤكد مراجعة من مؤسسة التغذية البريطانية أن تناول وجبة الإفطار، مفيد للذاكرة والانتباه والأداء الأكاديمي.
- جرب وجبات الإفطار الآتية:
- عصيدة أو شوفان مصنوع من الحليب والتفاح وزبدة المكسرات.
- بيض وبندورة على خبز محمص كامل الحبوب.
- حبوب كاملة مع الحليب والتوت.
- خبز محمص كامل مع الأفوكادو ثم زبادي.
- سلطة فواكه مع زبادي عادي وشوفان ومكسرات.

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