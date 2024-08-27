مع العودة إلى المدارس.. نصائح غذائية للحفاظ على ذكاء طفلك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يواجه الأهالي تحديات لا يمكن نكرانها في مهمة اتخاذ الخيارات الصحيحة فيما يتعلق بوجبات أطفالهم الغذائية الفضلى لنموهم وتطورهم الذهني. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وأظهرت الأبحاث منذ فترة طويلة أن وجبات الأطفال يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تعلمهم وتطورهم، حيث أفاد الخبراء بأن الأطفال الذين يتناولون طعاما صحيا جيدا، قد يكون أداؤهم أفضل في الفصل الدراسي.
كما أن الوجبات المتوازنة والوجبات الخفيفة الصحية، تمنح الأطفال المزيد من الطاقة للإبقاء على تركيزهم. ويوفر النظام الغذائي الصحي أيضا العناصر الغذائية اللازمة لوظائف الدماغ المثلى.
ويمكن أن تساعد التغذية الصحيحة أيضا في مكافحة التعب وتعزيز الحالة المزاجية والسلوك، ما يحافظ على نشاط الصغار في الدروس وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية بعد المدرسة.
وترتبط الأنظمة الغذائية المتوازنة أيضا بنوم أفضل، ما يساعد بدوره في تحسين ذاكرة الأطفال ومدى انتباههم ومهارات حل المشكلات.
وبهذا الصدد، إليكم أهم النصائح الغذائية والمغذيات التي ينبغي إضافتها إلى قائمة الطعام، للمساعدة في تعزيز ذكاء طفلك:
- التركيز على الألياف: يفتقر معظم الأطفال إلى الأصناف الغنية بالألياف، مثل الخبز، الحبوب الكاملة، الأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، الشوفان والفاصولياء، العدس، الحمص، الفواكه والخضراوات، المكسرات والبذور، على الرغم من تناولهم الكثير من الكربوهيدرات التي توفر الطاقة.
وتساعد الألياف في منع الإمساك والحفاظ على مستويات السكر في الدم، ومنع الانخفاضات التي تؤدي إلى ضعف التركيز. وفي إحدى الدراسات، كان أداء الأطفال في سن المدرسة الابتدائية أفضل في اختبارات الذاكرة والانتباه بعد ساعتين من تناول وجبة إفطار غنية بالألياف، مقارنة بوجبة إفطار منخفضة الألياف.
كما يدعم تناول الألياف الجيد ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي يرتبط بتحسن الصحة العقلية والمزاج والسلوك.
- تناول خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميا: يجب أن يتناول الأطفال والمراهقون 5 حصص من الفاكهة والخضراوات يوميا، تماما مثل البالغين.
وتضيف الفاكهة والخضراوات السوائل إلى نظامنا الغذائي، حيث إن معظمها يتكون من حوالي 80 إلى 90 % من الماء، كما توفر أيضا فيتامين "سي" وحمض الفوليك الأساسيين، ما قد يساعد في تعزيز الصحة النفسية.
وتربط الدراسات بين الخضراوات والفواكه، وخاصة التوت، وتحسين الوظائف الإدراكية، والتي تشمل الأنشطة العقلية التي تساعدنا على التفكير ومعالجة المعلومات مثل، التعلم والتذكر والتخطيط وحل المشكلات.
- تقوية العظام بالألبان: يوفر الحليب والجبن والزبادي الكالسيوم المفيد لعظام الأطفال والمراهقين، ولكنها مليئة أيضا باليود، وهو أمر حيوي لنمو الدماغ.
ويوفر "كوب من الحليب نصف الدسم سعة 200 مل" 43 % من احتياجات اليود لطفل يبلغ من العمر 15 عاما.
- استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد: تشير الدراسات إلى أن نسبة الحديد الأفضل في الجسم مرتبطة بتحسن الانتباه والتركيز والذكاء والذاكرة.
وتشمل مصادر الحديد: البيض، الفاصولياء، العدس، الحمص، المكسرات، البذور وحبوب الإفطار المدعمة، إضافة إلى اللحوم الحمراء.
ويساعد فيتامين "سي" على امتصاص الحديد من النباتات، لذا تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع مصادر فيتامين "سي".
- الأسماك: تظهر الدراسات أن تناول المزيد من الأسماك يرتبط بتحسن الإدراك والإنجاز الأكاديمي. وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، بتناول حصتين من الأسماك أسبوعيا، بما في ذلك السلمون أو السردين أو الماكريل الغنية بشكل خاص بدهون أوميغا 3.
- فيتامين "د": يعد فيتامين "د" مهما للصحة العقلية للأطفال، وقد ارتبط انخفاض مستوياته بالسلوك المعادي للمجتمع.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن يتناول جميع الأطفال فوق سن الرابعة مكملا يوميا يحتوي على 10 ميكروغرامات من فيتامين "د"، في الخريف والشتاء كإجراء وقائي.
أهمية وجبة الإفطار
تؤكد مراجعة من مؤسسة التغذية البريطانية أن تناول وجبة الإفطار، مفيد للذاكرة والانتباه والأداء الأكاديمي.
- جرب وجبات الإفطار الآتية:
- عصيدة أو شوفان مصنوع من الحليب والتفاح وزبدة المكسرات.
- بيض وبندورة على خبز محمص كامل الحبوب.
- حبوب كاملة مع الحليب والتوت.
- خبز محمص كامل مع الأفوكادو ثم زبادي.
- سلطة فواكه مع زبادي عادي وشوفان ومكسرات.
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