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توقيع رواية الأرض والقلوب النادرة للكاتب حزين

8/27/2024 3:10:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- وقع الكاتب محمد حزين أول من أمس، روايته "الأرض والقلوب النادرة"، في المكتبة الوطنية، وشارك في الحفل الذي أدارته أمل الخواجا وتحدث فيه كل من: محمد رمضان الجبور ومنذر اللالا.
قال محمد رمضان الجبور: "إن الرواية جاءت في أربعمائة وثلاث وعشرين صفحة من القطع الكبير وزينها الكاتب بغلاف جميل لثلاثة أشخاص يسيرون نحو الشمس والحرية، فالرواية تتحدث عن ثلاثة أشخاص بأسلوب سردي أقرب ما يكون إلى السيرة الذاتية"، وأضاف أن الراوي قد ارتكز في كتابة روايته على السرد وبناء الشخصيات والزمان والمكان.
وأشار منذر اللالا إلى أن الكاتب في روايته اعتمد الأسلوب السردي والذي يطلع على سيرة ثلاثة أشخاص من جيل النكسة، ولكنها تعد أبعد من ذلك كونها تسعى إلى سرد التاريخ الفلسطيني وتوابعه الإنسانية والاجتماعية بعد النكسة تحديداً وتنتقل بشكل رشيق إلى قضايا عربية عدة، فالرواية تشهد انعطافات مهمة حدثت في بلدان عدة، وعلى الرغم من تصنيف الرواية بأنها واقعية سيرية إلا أنها حلقت عالياً تجاه بث الأفكار والمواقف والتاريخ نحو فلسطين والقدس.
وبين اللالا، أن الرواية تدور أحداثها في زمنين مركزيين يتناوبان على سيرة شخصيات الرواية، وتجسد الرواية في تكوينها رسم علاقة الأخوة بين المكونين الفلسطيني والأردني من خلال العلاقة المتينة بين الشخصيات الثلاث، أحمد، عاصم وعادل. وهنا تبدو الرواية قائمة على رسم ملامح تطور تلك الشخصيات، وأضاف أن الرواية بدأت في الحديث المكاني عن القرى التي تحيط بالقدس، وفيها الكثير من القضايا التي تحتاج إلى التأمل في سياق تلك الأزمنة.
وقال الروائي محمد حزين: "إن هذه الرواية قد يكون فيها شيء من الخيال وأشخاصها بعيدين عن الواقع الذي نعيش فيه، ولكن هذه هي أمنية الراوي وتطلعاته في أن يكون هناك بشر مثلهم وحياة يتمناها لكل شاب وشابة وأحداث هذه الرواية وقعت بين العامين 1967 و1982، أي في السبعينيات، فقد جسد المجتمع في روايته في خمس أسر والحب الذي كنا نعرفه أيام السبعينيات في ثلاثة شباب وثلاث صبايا، وأضاف أنه بالغ في هذا الحب كثيرا، مما جعله يسميه القلوب النادرة.

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