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لوحات أبو غريبة تعكس عمق المشاعر بخبرات لونية متفردة

8/27/2024 3:10:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- لا يفكر الفنان التشكيلي والنحات الأردني عمرو أبو غريبة، باعتماد أسلوب تشكيلي واحد في اللوحة، بقدر ما يعتمد على أكثر من أسلوب، لإظهار القوة في عملية البناء والتقنية، ومن ثم يأتي الموضوع بعد التفكير والجدل مع الذات. واللوحة بالنسبة إليه انعكاس وجداني للواقع، لأن العمل الفني نتاج فكر وليس نتاج تمكن رسام من نقل ما يراه بحرفية، وفق ما ذكره في حديثه لـ"الغد".
ويقول أبو غريبة: "كان الفنان يرسم في السابق ما تراه عيناه محاكاة للواقع، على خلاف الوقت الحاضر الذي يرسم فيه خلاصة ما يشاهده، ما يثبت أن انشغاله الحثيث على تطوير لوحته من ناحية التقنية، والناتجة موهبته التي طورها بالعلم والمعرفة في الفن التشكيلي ومدارسه المتعددة، ما أكسبه مزيداً من حب البحث والتفاعل للوصول لحلول بصرية جديدة تحقق رؤية معادلة خاصة، تعتمد على الخبرة والقدرة على التجريب والتجديد.
وينطلق أبو غريبة مع لوحته من فكرة محددة، بدورها تولد أثناء الرسم أفكاراً أخرى تتبدى على سطح اللوحة على مبدأ البناء والهدم، حتى الوصول إلى الشكل النهائي الذي يرضيه، مبيناً أن طريقته في الرسم لا تعتمد على السرعة وتحتاج إلى التفكير واستخدام خبرات فنية واسعة في التقنيات اللونية، إضافة إلى أن العمل الفني يبنى في البداية على العاطفة، ويأتي العقل ليحدد مسار هذا العمل لينتهي بعدها بالعاطفة بعيداً عن فكرة تصنيع العمل الفني أو السعي لإرضاء أذواق المقتنين من خلاله، لأن الفن برأيه حالة فردية خالصة تعبر عن رؤى الفنان وحده، رافضاً بالوقت ذاته الفن العفوي التلقائي الذي لا يعرف وجهته وهدفه.
ويدفع التشكيلي أبو غريبة في أعماله الفنية المتلقي إلى الوقوف على حالة استعراضية لمكنوناته ومقدراته، ليبدأ برسم لوحة انطلاقاً من عناصر مأخوذة من الطبيعة، وينتهي بالتكعيبية مروراً بالمدرسة الانطباعية والتجريدية والتعبيرية والواقعية، بحسبه، "أنا أعمل من المدارس الفنية، وليس هناك مدرسة بعينها معتمدة في أعمالي، رغم أنني أميل إلى مدرستي التعبيرية والتكعيبية اللتان وجدت نفسي فيهما ونفذت العديد من اللوحات في هاتين المدرستين الفنيتين لأكون شخصية فنية خاصة بي".
ويستخدم التشكيلي أنواعاً من الورق أو الكانفس وأنواعا متعددة من الألوان مثل: الاكريليك، الزيتية، المائية، والباستيل، ويمكن أن تجد في العمل الواحد جوانب من المدارس الواقعية والتجريدية السريالية والتكعيبية، لكنه ربما خاض تجربة المدرسة الواحدة في بداياته الفنية التي كرسها للقراءة وزيادة المعرفة عن مدارس الفن التشكيلي الذي مارسه كهواية في المرحلة الإعدادية، وحصل حينها على جائزة أفضل رسام في هذه المرحلة المدرسية.
وينتهج الكثير من الفنانين التشكيليين منهجاً يخلط ويجمع بين أكثر من مدرسة فنية في عمل واحد، فلكل فنان شخصيته وتجربته الفنيتين اللتين تميزانه عن غيره الفنانين، معتبراً أن الفلسفة التي يقوم عليها هذا الخلط بين المدارس الفنية في العمل الواحد نوعاً من القوة في الفن من خلال الرسم واللون، فضلاً عن أن هذا الأسلوب ينطوي على نوع من استعراض الإمكانيات والمهارات الفنية التي يجيدها شرط ألا يتسبب هذا الخلط بنوع من الإرباك في عملية تكوين اللوحة التي تعتمد على الخطوط والألوان والظلال النابعة من شخصية واحدة، بغض النظر عن اختلاف الموضوع، فالرؤية الفنية هنا هي نفسها طالما أنها نابعة من مخيلته، لأنه هو الحامل الأول والأخير للعمل الفني مهما تنوعت العناصر الموظفة فيه.
ويقول أبو غريبة الذي شارك في العديد من المعارض المحلية والعالمية: "إنه كي نصل إلى مستوى التجريد، يجب أن نمر بجميع المدارس الفنية الأخرى، أي يجب أن يكون الفنان متمكنا من المدارس الفنية كافة، قبل أن ينتقل إلى التجريد، وهذا يعني أن الانتقال إلى هذه المرحلة الفنية الحساسة والمعقدة، يجب أن يقوم على المعرفة"، مشيراً إلى أن الكثير من الأعمال التي تنسب إلى تيار الحداثة أو ما بعد الحداثة لا ضوابط فنية فيها، حيث توصل إلى نتيجة مفادها بأن كل إنسان بوسعه أن يكون فناناً، وهذا ما يمكن أن نسميه الاستسهال في الفن بواقع الأمر.
والتشكيلي أبو غريبة له العديد من أعمال النحت، وشارك في العديد من المعارض والمهرجانات كان آخرها مهرجان "سمبوزيوم للنحت"، الذي نظمه مهرجان جرش بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله سلطاته الدستورية، بمشاركة من النحاتين المحلين والعرب والأجانب من مختلف الدول.
واختتم التشكيلي أبو غريبة حديثهبالتعبير عن أمله بأن يلاقي الفن التشكيلي والنحت اهتماما واسعاً من قبل الجهات المسؤولة بمادة التربية الفنية في مناهجنا التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة، وعدم تهميشها وتقليل حصصها لحساب مواد أخرى، واعتمادها كمادة أساسية.

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