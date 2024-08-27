لوحات أبو غريبة تعكس عمق المشاعر بخبرات لونية متفردة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- لا يفكر الفنان
التشكيلي والنحات الأردني عمرو أبو غريبة، باعتماد أسلوب تشكيلي واحد في اللوحة، بقدر ما يعتمد على أكثر من أسلوب، لإظهار القوة في عملية البناء والتقنية، ومن ثم يأتي الموضوع بعد التفكير والجدل مع الذات. واللوحة بالنسبة إليه انعكاس وجداني للواقع، لأن العمل الفني نتاج فكر وليس نتاج تمكن رسام من نقل
ما يراه بحرفية، وفق ما ذكره في حديثه لـ"الغد".
ويقول أبو غريبة: "كان الفنان يرسم في السابق ما تراه عيناه محاكاة للواقع، على خلاف الوقت الحاضر الذي يرسم فيه خلاصة ما يشاهده، ما يثبت أن انشغاله الحثيث على تطوير لوحته من ناحية التقنية، والناتجة موهبته التي طورها بالعلم والمعرفة في الفن التشكيلي ومدارسه المتعددة، ما أكسبه مزيداً من حب البحث والتفاعل للوصول لحلول بصرية جديدة تحقق رؤية معادلة خاصة، تعتمد على الخبرة والقدرة على التجريب والتجديد.
وينطلق أبو غريبة مع لوحته من فكرة محددة، بدورها تولد أثناء الرسم أفكاراً أخرى تتبدى على سطح اللوحة على مبدأ البناء والهدم، حتى الوصول إلى الشكل النهائي الذي يرضيه، مبيناً أن طريقته في الرسم لا تعتمد على السرعة وتحتاج إلى التفكير واستخدام خبرات فنية واسعة في التقنيات اللونية، إضافة إلى أن العمل الفني يبنى في البداية على العاطفة، ويأتي العقل ليحدد مسار هذا العمل لينتهي بعدها بالعاطفة بعيداً عن فكرة تصنيع العمل الفني أو السعي لإرضاء أذواق المقتنين من خلاله، لأن الفن برأيه حالة فردية خالصة تعبر عن رؤى الفنان وحده، رافضاً بالوقت ذاته الفن العفوي التلقائي الذي لا يعرف وجهته وهدفه.
ويدفع التشكيلي أبو غريبة في أعماله الفنية المتلقي إلى الوقوف على حالة استعراضية لمكنوناته ومقدراته، ليبدأ برسم لوحة انطلاقاً من عناصر مأخوذة من الطبيعة، وينتهي بالتكعيبية مروراً بالمدرسة الانطباعية والتجريدية والتعبيرية والواقعية، بحسبه، "أنا أعمل من المدارس الفنية، وليس هناك مدرسة بعينها معتمدة في أعمالي، رغم أنني أميل إلى مدرستي التعبيرية والتكعيبية اللتان وجدت نفسي فيهما ونفذت العديد من اللوحات في هاتين المدرستين الفنيتين لأكون شخصية فنية خاصة بي".
ويستخدم التشكيلي أنواعاً من الورق أو الكانفس وأنواعا متعددة من الألوان مثل: الاكريليك، الزيتية، المائية، والباستيل، ويمكن أن تجد في العمل الواحد جوانب من المدارس الواقعية والتجريدية السريالية والتكعيبية، لكنه ربما خاض تجربة المدرسة الواحدة في بداياته الفنية التي كرسها للقراءة وزيادة المعرفة عن مدارس الفن التشكيلي الذي مارسه كهواية في المرحلة الإعدادية، وحصل حينها على جائزة أفضل رسام في هذه المرحلة المدرسية.
وينتهج الكثير من الفنانين التشكيليين منهجاً يخلط ويجمع بين أكثر من مدرسة فنية في عمل واحد، فلكل فنان شخصيته وتجربته الفنيتين اللتين تميزانه عن غيره الفنانين، معتبراً أن الفلسفة التي يقوم عليها هذا الخلط بين المدارس الفنية في العمل الواحد نوعاً من القوة في الفن من خلال الرسم واللون، فضلاً عن أن هذا الأسلوب ينطوي على نوع من استعراض الإمكانيات والمهارات الفنية التي يجيدها شرط ألا يتسبب هذا الخلط بنوع من الإرباك في عملية تكوين اللوحة التي تعتمد على الخطوط والألوان والظلال النابعة من شخصية واحدة، بغض النظر عن اختلاف الموضوع، فالرؤية الفنية هنا هي نفسها طالما أنها نابعة من مخيلته، لأنه هو الحامل الأول والأخير للعمل الفني مهما تنوعت العناصر الموظفة فيه.
ويقول أبو غريبة الذي شارك في العديد من المعارض المحلية والعالمية: "إنه كي نصل إلى مستوى التجريد، يجب أن نمر بجميع المدارس الفنية الأخرى، أي يجب أن يكون الفنان متمكنا من المدارس الفنية كافة، قبل أن ينتقل إلى التجريد، وهذا يعني أن الانتقال إلى هذه المرحلة الفنية الحساسة والمعقدة، يجب أن يقوم على المعرفة"، مشيراً إلى أن الكثير من الأعمال التي تنسب إلى تيار الحداثة أو ما بعد الحداثة لا ضوابط فنية فيها، حيث توصل إلى نتيجة مفادها بأن كل إنسان بوسعه أن يكون فناناً، وهذا ما يمكن أن نسميه الاستسهال في الفن بواقع الأمر.
والتشكيلي أبو غريبة له العديد من أعمال النحت، وشارك في العديد من المعارض والمهرجانات كان آخرها مهرجان "سمبوزيوم للنحت"، الذي نظمه مهرجان جرش بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله سلطاته الدستورية، بمشاركة من النحاتين المحلين والعرب والأجانب من مختلف الدول.
واختتم التشكيلي أبو غريبة حديثهبالتعبير عن أمله بأن يلاقي الفن التشكيلي والنحت اهتماما واسعاً من قبل الجهات المسؤولة بمادة التربية الفنية في مناهجنا التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة، وعدم تهميشها وتقليل حصصها لحساب مواد أخرى، واعتمادها كمادة أساسية.
MENAFN27082024000072011014ID1108607458