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قشيات منال: مشروع يحول مخلفات الطبيعة لقطع فنية تعكس أصالة التراث

8/27/2024 3:10:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- بخطوات مليئة بالشغف، حولت منال سند منصور هوايتها إلى مشروع ناجح يدر عليها الدخل. من ورشة عملها في منطقة أم قيس، تخرج منتجات "قشيات منال" الذي يهدف إلى إعادة إحياء التراث الأردني بقطع مغلفة بالجمالية في كل تفاصليها.
ومشروع "قشيات منال" يقوم على تحويل مخلفات النباتات الطبيعية كالموز والقصب وسعف النخيل وقش القمح ونبات الحلفا إلى تحف فنية تعكس عمق التراث والثقافة، وتستذكر حياة الأجداد.
وأوضحت منال منصور في حديث خاص مع "الغد" أن شغفها بالحرف اليدوية ورغبتها في تحقيق ذاتها ومساندة عائلتها، الدافع الرئيسي لبدء مشروعها الخاص. كما أن شعورها بالمسؤولية تجاه أسرتها والمجتمع حفزها على إحياء التراث ونقله للأجيال القادمة.
تتذكر منصور كيف كانت وهي طفلة صغيرة تجلس بجانب جدتها وهي تعمل بالقمح أمامها، وكيف كانت جدتها تشجعها على المشاركة والمساعدة. هذه الذكريات الطفولة شكلت طريقها بالحرف اليدوية ودفعتها للاستكشاف وصناعة أدوات خاصة وتجربتها بيديها.
منال بدأت العمل في الحرف اليدوية قبل 7 سنوات في مشروع أقيم لترميم البيوت القديمة في آثار أم قيس وعملت خلاله إلى جانب مجموعة من السيدات على إعادة إنتاج السجاد وبعض المناظر التراثية لإحياء التراث القديم وقد استمر المشروع مدة 8 أشهر.
وتشير منصور إلى أن تميز السيدات واجتهادهن في صناعة الحرف اليدوية دفع البعثة الألمانية في أم قيس إلى إحضار مدربة من منطقة الغور لتدربهن على الحرف المصنوعة من لحاء شجر الموز، ليكون ذلك العمل أول ما تعلمته وأتقنته.
مع كل خطوة تخطوها نحو الحرف اليدوية كانت تدفعها لتعلم المزيد، وبعد إتقانها العمل بورق الموز تعلمت العمل بسعف النخيل من سيدة كبيرة في منطقة أم قيس، وأتقنت العمل بقصل القمح من والدة زوجها، وسعت لتطوير ذاتها لتتقن ما تحب وتبدع فيما تصنعه، وبهذا طورت المهنة وصنعت بيديها أطباق وأشكال مختلفة.
وقبل أن تبدأ منصور في مشروعها الخاص "قشيات منال" قبل سنة من الآن كانت تعمل ضمن مجموعة من السيدات المبدعات اللواتي يساعدن أسرهن إلى جانب أحيائهن التراث الأردني وتميزن في هذا العمل، ولكنها شعرت أنه آن الأوان الآن تبدأ عملها الخاص في الحرف اليدوية.
ولم تكتف منصور بتعلم الحرفة بل أدخلت عليها مواد جديدة وطورتها بطريقة تميز عملها واستخدمت سعف النخيل الأخضر والقمح ولحاء الموز، وأصبح لديها أصناف مختلفة من النباتات تعمل بها وتضيف عليها أمورا أخرى، وما زالت تحاول أن تطور من عملها وتفكر أن تبدأ العمل بالخيزران في الوقت القريب.
وتبين منصور أنها تقوم بصناعة منتجات مختلفة تستخدم للزينة وأدوات المطبخ ومستلزمات يمكن استخدامها لترتيب الخبز فيها، وتقديم المأكولات من الخضراوات والفاكهة وأدوات لمختلف الاستخدامات المنزلية.
وتلفت منصور إلى أن الإقبال الأكبر على شراء الحرف اليدوية للسائحين الأجانب والعرب الذين يرغبون باقتناء منتجات حرفية يدوية ومصنوعات تقليدية، وهنالك من يقوم بعمل زوايا تراثية في بيته كنوع من إحياء للثقافة.
نقلت منصور هذه الخبرة التي بين يديها لسيدات شاركنها شغف الحرف اليدوية، فكل من يحب أن يتعلم يتجه إليها وتقدم دورة بتكلفة بسيطة قد تمتد مدتها لشهر، مبينة أن العديد من السيدات في مجتمع أم قيس يرغبن بالعمل فهي تعلمهن وتنقل لهن الخبرة وتدربهن شخصيا وكذلك تساعدهن إذا وصلتها "طلبية" إذ تبيع المواد بأقل تكلفة وتساعدهن في الحصول على الدخل.
وهنالك أيضا من يرغبن في التعلم وعيش التجربة مثل السائح الذي يعيش أجواء تراثية أردنية ويشارك في صنع الحرف اليدوية، منوهة أن الأطفال كذلك لديهم الفضول لعيش هذه التجربة وممارسة شيء جديد.
تجميع المواد قد تكون المهمة الأكثر صعوبة لدى منصور، وقد عانت في أول مشروعها، واليوم تستعين بعمال لتأمين المواد الجيدة، فجمع سعف النخيل فيه خطورة. أما في محصول القمح فتقوم بتضمين قطعة أرض وتوظف عمالا للحصاد، أما نبات الحلفا يتم جمعها من البرك المائية في أم قيس وأماكن أخرى ومنها بركة العرايس وهذه جميعها تكلفة مادية كبيرة.
وتنوه منصور إلى أن كل مادة تحصل عليها من منطقة زراعية مختلفة تتجه لها برفقة زوجها والعمال، لافتة إلى أن موسم جمع المواد هو الأصعب ويتطلب منها تكلفة ووقتا وجهدا وهي تتنقل من الغور للحمة والشونة في أجواء حارة.
وتبين منصور أنها استأجرت غرفة لعرض منتجاتها في الموقع الأثري في أم قيس بجانب متحف أم قيس واختارت مكانا مميزا وموقعا إستراتيجيا لاستقطاب السياح، ويعمل معها في مشروع "قشيات منال" 4 سيدات ممن لديهن خبرة في الحرف اليدوية وهي بدورها قامت بتدريبهن وطورت هذه الخبرة لديهن لمساعدتها عندما يكون لديها ضغط في العمل.
تشير منصور إلى أن كل قطعة هي نتاج ساعات من العمل. فالقطعة الصغيرة قد تستغرق ساعات، بينما قد تحتاج القطعة المتوسطة لإتمامها يوما كاملا. ورغم الوقت والجهد المبذول، إلا أن منصور تستمتع بكل لحظة عمل.
حظيت منال بدعم كبير من زوجها وعائلتها وأصدقائها، الذين شجعوها على تحويل شغفها وإبداعها بالعمل لمشروع ناجح، لتتمكن بعد ذلك من الانتقال من كونها ربة منزل إلى سيدة ناجحة وملهمة لغيرها، تساهم في إحياء التراث الأردني، وتوفر مردودا ماليا جيدا.
حبها الكبير للحرف اليدوية هو الذي دفع منصور نحو النجاح، فالحب هو الأساس لأي إنجاز، ويدفع الإنسان لأن يبدع في عمله ويتطور.
تهدف منال إلى نشر معرفتها وخبرتها في الحرف اليدوية بين سيدات المجتمع، كما تسعى لتوسيع عملها من خلال الحصول على مكان أكبر لعرض منتجاتها ويتسع لتدريب المزيد من النساء والراغبين في تعلم هذا الفن، وتأمل بالمشاركة في مهرجانات أكبر للوصول إلى جمهور أوسع.
ومؤخرا، شاركت في مهرجان الأردن العالمي للطعام في عمان وعرضت منتجاتها، وكانت تجربة جيدة جعلتها أكثر قربا من الناس في التعرف على الحرف اليدوية التي تقدمها.

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