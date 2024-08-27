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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير القبرصي

8/27/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية قبرص الصديقة، سيفاج أفيديزيان، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة.

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