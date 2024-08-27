الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير القبرصي

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير القبرصي
التاريخ
8/27/2024 3:10:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية قبرص الصديقة، سيفاج أفيديزيان، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة.
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