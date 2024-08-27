الغذاء والدواء تغلق 290 منشأة خلال العام الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق نفذت 43 ألف طلعة تفتيشية خلال عام 2024، مبينا أنه جرى إغلاق 290 منشاة وبنسبة 0.66% من مجموع الجولات التفتيشية وهو ما يعد إنجازا للمؤسسة ودورها التوعوي.
وقال مهيدات إن الرقابة امتدت وفقا لقانون المؤسسة على الغذاء والدواء والمستهلكات الطبية على فحص ما يأتي إلى المملكة من المواد المستوردة أو المنتجة المحلية لتقييمها أو فحصها قبل استهلاكها من قبل المواطنين.
وقال مهيدات خلال منتدى التواصل الحكومي الذي عقد الثلاثاء بعنوان“الأمن الغذائي والدوائي... الإنجازات والتحديات”، إن رسالة المؤسسة جعل ما هو موجود آمن للاستهلاك البشري. لافتا إلى أن كوادر الرقابة نفذت 1142 جولة للمنشآت الدوائية، وعدد الإغلاقات فيها لم يتجاوز 34 بنسبة متدنية.
وأشار إلى أن الكوادر نفذت 329 جولة تنفيذية للمستلزمات الطبية 329، جرى إغلاق 22 منشاة منها كان أبرزها تقليد وتزوير منتجات تجميلية وصيدلانية.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على جانب الدور الرقابي في إجراء برامج توعوية قبل تطبيق العقوبات، ودور على عاتقها في الرقابة على التبغ والمواد التي تحتوي على النيكوتين.
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