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الغذاء والدواء تغلق 290 منشأة خلال العام الحالي

8/27/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق نفذت 43 ألف طلعة تفتيشية خلال عام 2024، مبينا أنه جرى إغلاق 290 منشاة وبنسبة 0.66% من مجموع الجولات التفتيشية وهو ما يعد إنجازا للمؤسسة ودورها التوعوي.


وقال مهيدات إن الرقابة امتدت وفقا لقانون المؤسسة على الغذاء والدواء والمستهلكات الطبية على فحص ما يأتي إلى المملكة من المواد المستوردة أو المنتجة المحلية لتقييمها أو فحصها قبل استهلاكها من قبل المواطنين.
وقال مهيدات خلال منتدى التواصل الحكومي الذي عقد الثلاثاء بعنوان“الأمن الغذائي والدوائي... الإنجازات والتحديات”، إن رسالة المؤسسة جعل ما هو موجود آمن للاستهلاك البشري. لافتا إلى أن كوادر الرقابة نفذت 1142 جولة للمنشآت الدوائية، وعدد الإغلاقات فيها لم يتجاوز 34 بنسبة متدنية.


وأشار إلى أن الكوادر نفذت 329 جولة تنفيذية للمستلزمات الطبية 329، جرى إغلاق 22 منشاة منها كان أبرزها تقليد وتزوير منتجات تجميلية وصيدلانية.


وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على جانب الدور الرقابي في إجراء برامج توعوية قبل تطبيق العقوبات، ودور على عاتقها في الرقابة على التبغ والمواد التي تحتوي على النيكوتين.

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