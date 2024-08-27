600 ألف شاب يصوتون لأول مرة في الانتخابات النيابية



وتأتي هذه الانتخابات في ظل خطوات جادة نحو التحديث والتطوير الشامل، بقيادة جلالة الملك عبدالله، وبناءً على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ويتطلع المراقبون إلى أن تسهم هذه المشاركة الفاعلة في إفراز مجلس نواب يمثل طموحات وأحلام الشباب، وسط تحول جذري في دورهم كجزء أصيل من العملية الديمقراطية.



وقال مراقبون خلال أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)ان المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة واجب وحقٌ في آنٍ واحد، فهو وفاءٌ للاستقلال بمعناه الوجداني، ومؤشر على الوعي السياسي، والمواطنة الفاعلة.



وأشاروا الى أن التعديلات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد من شأنها زيادة مشاركة الشباب تحديدا في فكرة الترشح، منها استبدال الاستقالة التي كان لا بد للمرشح التقدم بها سابقا بإجازة مدتها 3 شهور من الوظيفة التي يشغلها، لافتين إلى أن مشاركة الشباب في عملية الاقتراع الفاعلة مرتبطة بالتحفيز وسبله المتعددة الذي يمارسه أقرانهم بهذا الاتجاه.



في هذا السياق، أوضح المتخصص في الشؤون القانونية الدكتور سيف الجنيدي أن تحليل التعديلات الدستورية لعام 2022 والتشريعات المتعلقة بالحياة السياسية يكشف عن نية الدولة الصادقة وعزمها على تعميق الديمقراطية، وضمان تحقيق أحلام وطموحات الشباب في المشاركة الفعالة في صنع القرار.



وأضاف الجنيدي أن تمكين المرأة والشباب أصبح مبدأً دستورياً وفقاً للمادة 6، فقرتيها السادسة والسابعة من الدستور.



وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة خفضت سن الترشح إلى خمسة وعشرين عامًا، كما أكد قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 على أهمية الكوتا النسائية في الدوائر المحلية حيث يشترط القانون أن تتضمن القوائم العامة (الحزبية) مرشحة واحدة على الأقل ضمن الثلثين الأوائل، بالإضافة إلى تخصيص مكان لشاب أو شابة دون 35 عامًا ضمن المترشحين الخمسة الأوائل.



وأوضح الجنيدي أن هذا التنظيم القانوني يضمن مشاركة فعالة للمرأة والشباب في الانتخابات النيابية القادمة ويشكل خطوة نحو تمكينهم مؤكدا أن قانون الأحزاب السياسة الجديد يعزّز الحماية القانونية لممارسة العمل السياسي والانتماء الحزبي.

من جهته، قال سلطان الخلايلة، مقرر لجنة تمكين الشباب ورئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، إن هناك نشاطًا كبيرًا للشباب من خلال ترشحهم في القوائم المحلية والعامة مشيرا إلى أهمية الندوات التحفيزية ووجود الشباب كمتطوعين لنشر الوعي حول قانون الانتخابات.



وأكد الخلايلة أن الشباب يتفاعلون بشكل جيد مع برامج المرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتيح لهم دعم مرشحيهم بناءً على تطلعاتهم وآرائهم.

بدوره أكد المحامي عبد الرحيم الزواهرة، مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن، أن حماس الشباب للمشاركة في الانتخابات يأتي في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تنفذها الدولة.



وأشار الزواهرة إلى أن قانون الانتخاب الجديد يسهل عملية ترشح الشباب، ويدعم تواجدهم في القوائم الانتخابية.



وفي هذا الإطار، دعا الزواهرة الشباب إلى التوجه لصناديق الاقتراع يوم 10 أيلول ، مشددًا على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات لتعزيز صورة الأردن وامتثالاً للرؤية الملكية.



كما لفت الانتباه إلى ضرورة تعزيز ثقافة التحفيز بين الشباب، سواء في الجامعات أو غيرها من الميادين.



وفي هذا السياق، أوضح أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور دور الوزارة في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشباب تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تعنى بالمشاركة في الحياة العامة، وهي: الشباب والمواطنة، الشباب والقيادة والمشاركة الفاعلة، والشباب والأمن والسلم.



وأشار الجبور إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة منذ إطلاق رؤية التحديث السياسي، تهدف إلى ترجمة محاور الرؤية إلى برامج توعوية تركز على التعريف بالتشريعات المنظمة للحياة السياسية، مثل قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية. كما تشمل هذه البرامج أنشطة عملية مثل المخيمات السياسية الحزبية ومحاكاة العملية الانتخابية.



وقال إنه تم تخصيص برامج لتعزيز مشاركة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والهيئة المستقلة للانتخاب. كما تم تنفيذ مشروع المعهد السياسي الذي يتضمن البرامج التدريبية الحكومية والبرلمانية، حيث تم تخريج جيلين والبدء بتدريب الجيل الثالث ويقوم المتدربون بإعداد أوراق سياسات وعمل تتعلق بالقضايا المهمة للشباب، والتي يتم عرضها على الجهات المعنية للاستفادة منها.



وأكد الجبور أن الوزارة تعمل بجد على تنفيذ برامج تشجع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، من خلال التعريف بقوانين الأحزاب والانتخاب، ودور الشباب في المشاركة السياسية، بالإضافة إلى البرلمان الشبابي التدريبي، ودور مجالس المحافظات في تعزيز مشاركة المرأة.



وبين ان الوزارة تسهم في حملة "يلا نصوت" في الجامعات الأردنية، وبرنامج "نشامى" الذي يهدف إلى تدريب الشباب الجامعي وشباب الأحزاب والنقابات على المشاركة الوطنية بأبعادها كافة