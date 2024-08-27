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الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

8/27/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الثلاثاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.
فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية كازاخستان طلعت شالدنباي، وسفير جمهورية كوريا كيم بيل أو، وسفير جمهورية الهند مانيش تشوهان، وسفير جمهورية بنغلادش الشعبية نور هلال سيف الرحمن.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية زامبيا الدكتور ويليام مايبامبي سيكازوي، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية مالاوي كاثرين نوروجين كونجي، وسفير جمهورية قبرص سيفاج أفيديزيان.



ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتور إبراهيم الجازي.

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