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المعايطة: نجاح الانتخابات مرهون بمشاركة الطبقة الوسطى ودفاعها عن مصالحها

8/27/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إنّ نجاح العملية الانتخابية مرهونٌ بمشاركة الطبقة الوسطى ودفاعها عن مصالحها في الانتخابات المقبلة، مشدِّدًا على أنّ هذه المشاركة هي الركيزة الأساسية في أي عملية تحديث سياسي.
وأوضح المعايطة خلال جلسة حوارية في النادي الأرثوذكسي بعنوان "الانتخابات النيابية: البداية الحقيقية للتحديث السياسي"، أن المشاركة في الانتخابات يجب أن تكون نابعةً من قناعة المواطنين بالبرامج الحزبية، وليس نتيجة تأثير الدعايات التي تنفذها الهيئة المستقلة للانتخاب. مؤكِّدًا أن الهدف من التصويت لصالح اسم الحزب فقط في الدائرة العامة هو تعزيز العمل البرامجي الحزبي، بدلًا من التركيز على الشخصيات الفردية.

ودعا المعايطة الأحزاب السياسية إلى التركيز على القضايا الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه "إذا أراد المواطن أن يرى من يشبهه في البرلمان، فعليه أن يبذل الجهد في اختيار ممثليه".

وفي ختام حديثه، شدّد المعايطة على ضرورة فتح نقاشٍ موسّعٍ بعد الانتخابات حول مستوى المشاركة الشعبية، مشيرًا إلى أنّ الجمهور يساند مواجهة ظاهرة الرشوة الانتخابية بكل حزم.

ومن جهته، تحدّث رئيس الهيئة الإدارية في النادي الأرثوذكسي، ميشيل الصايغ، عن أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا إلى تعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية لكافة فئات المجتمع.

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