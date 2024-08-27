وزير الداخلية يفرج عن 493 موقوفاً إدارياً

وزير الداخلية يفرج عن 493 موقوفاً إدارياً
التاريخ
8/27/2024 3:10:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، للحكام الإداريين بالإفراج عن 493 موقوفاً إداريا.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وبهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.
MENAFN27082024000072011014ID1108607451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.