حملات لازالة اعتداءات على خطوط المياه وردم آبار

واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية عملية إزالة كافة البنية التحتية للمخالفات حيث سيتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.



وقامت كوادر شركة مياه الاردن مياهنا بتنظيم حمله أمنية مشتركه في منطقة الضليل/حي طيبه من قبل كل من وحدة التخطيط والجودة وإدارة خدمات الزبائن قسم الاستعمالات غير المشروعه وإدارة العمليات مكتب صيانة وتشغيل الضليل

بالتعاون والتنسيق مع كوادر الرقابة الداخليه وزارة المياه والقوات الامنية في مركز أمن الضليل حيث تم ضبط 19 منزل مقام على اراضي الدولة يقوم باستعمال المياه بطريقة غير مشروعه من خلال سحب خطوط فرعية قطر 3\4 و1 انش تتزود من خط رئيسي قطر 2انش.



كما تم ضبط تمديد خطوط مخفية قطر 3\4 عدد 2 تزود مزارع بالمنطقة

وتم فصل جميع الخطوط من المصادر الرئيسية وسحب ومصادرة جميع الخطوط الفرعية وسيتم تحرير ضبوطات استعمال غير مشروع بحق المعتدين وحسب الاصول.



وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والامن العام وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات .