حملات لازالة اعتداءات على خطوط المياه وردم آبار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية المشاغل المركزية صباح اليوم الثلاثاء ٢٧ اب 2024 خلال الحملة الأمنية الموسعة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الامن العام بالتعاون مع شركة مياهنا ووحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه حملة لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه تضمنت ردم الآبار المخالفة وإزالة المظلات المخالفة في الرمثا وبيادر وادي السير رافقتها قوات أمنية من كافة مرتبات مديرية الامن العام حيث تم ازالة المخالفات المنفذة بطريقة غير قانونية وتقوم بسحب الالاف الامتار المكعبة يوميا من المياه.
واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية عملية إزالة كافة البنية التحتية للمخالفات حيث سيتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.
وقامت كوادر شركة مياه الاردن مياهنا بتنظيم حمله أمنية مشتركه في منطقة الضليل/حي طيبه من قبل كل من وحدة التخطيط والجودة وإدارة خدمات الزبائن قسم الاستعمالات غير المشروعه وإدارة العمليات مكتب صيانة وتشغيل الضليل
بالتعاون والتنسيق مع كوادر الرقابة الداخليه وزارة المياه والقوات الامنية في مركز أمن الضليل حيث تم ضبط 19 منزل مقام على اراضي الدولة يقوم باستعمال المياه بطريقة غير مشروعه من خلال سحب خطوط فرعية قطر 3\4 و1 انش تتزود من خط رئيسي قطر 2انش.
كما تم ضبط تمديد خطوط مخفية قطر 3\4 عدد 2 تزود مزارع بالمنطقة
وتم فصل جميع الخطوط من المصادر الرئيسية وسحب ومصادرة جميع الخطوط الفرعية وسيتم تحرير ضبوطات استعمال غير مشروع بحق المعتدين وحسب الاصول.
وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والامن العام وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات .
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