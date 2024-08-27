كرتونة تستنفر الأمن العام في عبدون

كرتونة تستنفر الأمن العام في عبدون
التاريخ
8/27/2024 3:10:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استنفرت كوادر الأمن العام، ظهيرة الثلاثاء، بعد بلاغ إلى غرفة العمليات حول الاشتباه بكرتونة موجودة بالطريق العام في منطقة عبدون، بالعاصمة عمان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن المجموعات الأمنية تحركت إلى الموقع، وبعد فحصها تبيّن أنها كرتونة فارغة لا يوجد بداخلها إلا بعض الأكياس فقط، واتخذت الإجراءات اللازمة.
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