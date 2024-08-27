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كرتونة تستنفر الأمن العام في عبدون

8/27/2024 3:10:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استنفرت كوادر الأمن العام، ظهيرة الثلاثاء، بعد بلاغ إلى غرفة العمليات حول الاشتباه بكرتونة موجودة بالطريق العام في منطقة عبدون، بالعاصمة عمان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن المجموعات الأمنية تحركت إلى الموقع، وبعد فحصها تبيّن أنها كرتونة فارغة لا يوجد بداخلها إلا بعض الأكياس فقط، واتخذت الإجراءات اللازمة.

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