الخارجية تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان، جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
كما أعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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