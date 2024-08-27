Wednesday, 28 August 2024 02:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

8/27/2024 3:10:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان، جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

كما أعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

MENAFN27082024000072011014ID1108607446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث