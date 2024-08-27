الأردن يصدر 1658 صنفا دوائيا إلى 56 سوقا عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن الأردن صدر خلال العام الحالي، 1658 صنفا دوائيا وصلت إلى 56 سوقا عالميا بقيمة 335.6 مليون دينار.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان: "الأمن الغذائي والدوائي .. الإنجازات والتحديات وتحديات"، بمشاركة مهيدات، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة.
وبين مهيدات، أن المخالفات التي تحررها المؤسسة، تتعلق بالغذاء الفاسد، وغالبا ما يكون بسبب سوء التخزين للمواد الغذائية، أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها داخل المؤسسة، موضحا ان المؤسسة أجرت خلال العام الحالي 43 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية من خلال 18 فرعا تابع لها في المحافظات.
وأشار إلى أن المؤسسة أغلقت نحو 290 منشأة، وان الإغلاقات لم تتجاوز 1 بالمئة من أجمالي الزيارات وهو مؤشر نجاح للبرامج التوعوية والعقوبات الرادعة.
وأكد توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة وهذا ضمن الرؤية المستقبلية وخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع الصناعة الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول منشآت المستلزمات الطبية، أكد مهيدات، أن المؤسسة قامت بـ329 زيارة تفتيشية على تلك المنشآت، تم خلالها مخالفة 88 منشأة متخصصة بالمواد الطبية والتجميلية.
وحول عمليات الرقابة على المنشآت الغذائية والدوائية، أوضح انه تم تصنيف المنشآت بناء على درجة الخطورة (عالية، متوسطة، قليلة) وتستهدف عملية الرقابة اليوم المنشآت عاليةالخطورة.
وفيما يتعلق بأسعار الأدوية بين مهيدات، أن المؤسسة تعمل من خلال برنامج منظم يتم تخفيض الأسعار بناء على أسس واضحة من خلال لجان متخصصة لتعديل هذه الأسس.
اما فيما يتعلق بموضوع الترويج للمنتجات الدوائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، اكد انه بموجب اتفاقية مع قسم الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، لملاحقة اي مخالفات تسويقية للمنتجات الدوائية غير المرخصة، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لتوعية المواطن بعدم شراء المنتجات إلا من مكانها المخصص.
وأضاف أن هناك أقبالا كبيرا على أدوية التنحييف وابرها، والمسجل بعضها لدى المؤسسة، مؤكدًا عدم السماح لاستخدام الدواء لغايات أخرى غير الغاية المسجلة لديها.
وكشف مهيدات عن حملة في المؤسسة تستهدف مراكز التجميل غير المرخصة، مؤكدًا ضبط نحو 7 عيادات غير مرخصة وتم إغلاقها على الفور خلال العام الحالي، وهناك عمل جار في المؤسسة ولجنة لمراقبة الاجهزة المستوردة وتتبعها لغايات التجميل.
بدوره، قال الدكتور النوايسة إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلعب دوراً مهماً وأساسياً في المحافظة على صحة ومأمونية غذاء ودواء الأردنيين.
وأشار إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لمجمع الحسين للأعمال يوم أمس الاثنين، وتأكيد جلالته أهمية تحفيز الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمار، ودعم الشركات الريادية.
ولفت إلى متابعة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يوم أمس لاستعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم، في معسكره التدريبي المحلي، استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026.
وحول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكد النوايسة أن التنسيق والتشاور مستمر بين الأردن والأشقاء العرب لحشد موقف دولي، لوقف العدوان على القطاع، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، إضافة لإدانة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له.
كما أشار النوايسة إلى المبادرة التي أطلقتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي واستجابة ً للتوجيهات الملكية السامية، "استعادة الأمل" لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة والتي تُعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية، إذ من المتوقع أن تشمل أكثر من 14 ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم.--(بترا)
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