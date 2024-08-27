الأردن يصدر 1658 صنفا دوائيا إلى 56 سوقا عالميا



جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان: "الأمن الغذائي والدوائي .. الإنجازات والتحديات وتحديات"، بمشاركة مهيدات، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة.



وبين مهيدات، أن المخالفات التي تحررها المؤسسة، تتعلق بالغذاء الفاسد، وغالبا ما يكون بسبب سوء التخزين للمواد الغذائية، أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها داخل المؤسسة، موضحا ان المؤسسة أجرت خلال العام الحالي 43 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية من خلال 18 فرعا تابع لها في المحافظات.



وأشار إلى أن المؤسسة أغلقت نحو 290 منشأة، وان الإغلاقات لم تتجاوز 1 بالمئة من أجمالي الزيارات وهو مؤشر نجاح للبرامج التوعوية والعقوبات الرادعة.



وأكد توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة وهذا ضمن الرؤية المستقبلية وخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع الصناعة الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.



وحول منشآت المستلزمات الطبية، أكد مهيدات، أن المؤسسة قامت بـ329 زيارة تفتيشية على تلك المنشآت، تم خلالها مخالفة 88 منشأة متخصصة بالمواد الطبية والتجميلية.



وحول عمليات الرقابة على المنشآت الغذائية والدوائية، أوضح انه تم تصنيف المنشآت بناء على درجة الخطورة (عالية، متوسطة، قليلة) وتستهدف عملية الرقابة اليوم المنشآت عاليةالخطورة.



وفيما يتعلق بأسعار الأدوية بين مهيدات، أن المؤسسة تعمل من خلال برنامج منظم يتم تخفيض الأسعار بناء على أسس واضحة من خلال لجان متخصصة لتعديل هذه الأسس.



اما فيما يتعلق بموضوع الترويج للمنتجات الدوائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، اكد انه بموجب اتفاقية مع قسم الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، لملاحقة اي مخالفات تسويقية للمنتجات الدوائية غير المرخصة، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لتوعية المواطن بعدم شراء المنتجات إلا من مكانها المخصص.



وأضاف أن هناك أقبالا كبيرا على أدوية التنحييف وابرها، والمسجل بعضها لدى المؤسسة، مؤكدًا عدم السماح لاستخدام الدواء لغايات أخرى غير الغاية المسجلة لديها.



وكشف مهيدات عن حملة في المؤسسة تستهدف مراكز التجميل غير المرخصة، مؤكدًا ضبط نحو 7 عيادات غير مرخصة وتم إغلاقها على الفور خلال العام الحالي، وهناك عمل جار في المؤسسة ولجنة لمراقبة الاجهزة المستوردة وتتبعها لغايات التجميل.



بدوره، قال الدكتور النوايسة إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلعب دوراً مهماً وأساسياً في المحافظة على صحة ومأمونية غذاء ودواء الأردنيين.



وأشار إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لمجمع الحسين للأعمال يوم أمس الاثنين، وتأكيد جلالته أهمية تحفيز الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمار، ودعم الشركات الريادية.



ولفت إلى متابعة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يوم أمس لاستعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم، في معسكره التدريبي المحلي، استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026.



وحول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكد النوايسة أن التنسيق والتشاور مستمر بين الأردن والأشقاء العرب لحشد موقف دولي، لوقف العدوان على القطاع، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، إضافة لإدانة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له.



كما أشار النوايسة إلى المبادرة التي أطلقتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي واستجابة ً للتوجيهات الملكية السامية، "استعادة الأمل" لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة والتي تُعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية، إذ من المتوقع أن تشمل أكثر من 14 ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم.--(بترا)