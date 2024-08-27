الأردن يعزي السودان بضحايا انهيار سد أربعات

الأردن يعزي السودان بضحايا انهيار سد أربعات
التاريخ
8/27/2024 3:10:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، بضحايا انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
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