العفو الدولية: هجمات إسرائيل على مخيمات رفح ترقى لجرائم حرب



وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أكدت في تحقيق جديد حول انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح منذ بدء العملية العسكرية في أيار الماضي بالمدينة، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.



وشددت على أن الهجمات الإسرائيلية باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة لهم.



وذكرت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق زعم أنها "آمنة" بذريعة استهداف مقاتلين.



ووثق التحقيق استخدام جيش الاحتلال الهجمات العشوائية باستهداف النازحين في المخيمات برفح، مشددا على أن القانون الدولي يحظر استخدام هذا النوع من الهجمات.



وقالت المنظمة إن حجة الجيش الإسرائيلي باستهداف أماكن مكتظة بالنازحين بذريعة وجود مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو الجهاد الإسلامي فيها، لا تعفيه من مسؤوليته بالالتزام بحماية المدنيين.



وأضافت أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة، وأمر إسرائيل سكان القطاع بالنزوح إلى مناطق صغيرة، فاقما من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحرب.



ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، يستهدف جيش الاحتلال مخيمات النازحين والأماكن المكتظة بالمدنيين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن اختفاء نحو 10 آلاف شخص، وتدمير هائل للبنية التحتية.-(بترا)