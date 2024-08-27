ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة الى 40476 شهيدا



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 326 على قطاع غزة انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 40476 شهيدا و 93647 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.-(بترا)