ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة الى 40476 شهيدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و 113 إصابة خلال ال 24ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 326 على قطاع غزة انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 40476 شهيدا و 93647 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.-(بترا)
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