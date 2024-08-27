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ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة الى 40476 شهيدا

8/27/2024 3:10:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و 113 إصابة خلال ال 24ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 326 على قطاع غزة انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 40476 شهيدا و 93647 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.-(بترا)

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