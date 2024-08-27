نتنياهو يتجاهل الخطر من قبل بن غفير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يديعوت احرونوت – من يوفال كارني:
وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير هو خطر على أمن الدولة. لا يقول هذا أعداؤه السياسيون، لا اليساريون المحبطون ولا حتى المستشارة القانونية للحكومة. يقول هذا وزراء في حكومة إسرائيل يجلسون معه حول طاولة الحكومة.
أفعال، تصريحات ومنشورات بن غفير تعرض دولة إسرائيل للخطر ولا سيما على المستوى الدولي. كل نقطة ائتمان تحققها إسرائيل بالدم، العرق والدموع – بن غفير يشطبها بجرة استفزاز. أول من أمس في مقابلة صحفية قال الوزير إن سياسة الحكومة هي الصلاة في الحرم (وهي لا) بل وواصل الادعاء بأنه من ناحيته كان سيقيم كنيسا في الحرم. بن غفير هو وزير
في فقاعة. يركز على اجندته الشخصية دون أن يفهم السياق. بلا قطرة مسؤولية. وليس هناك من يوقفه. الاعجابات، العناقات والربتات على الاكتاف التي هي مطمع النشر تتغلب على كل اعتبار آخر.
دولة إسرائيل تقود معركة متعددة الساحات وتقاتل في سبيل وجودها. اما بن غفير فيخوض معركة متعددة الساحات داخليا: ضد وزير الأمن، ضد رئيس شاس، ضد رئيس الشاباك، رئيس الأركان، المستشارة القانونية ومن لا. احد الوزراء الشجعان في الحكومة، رجل شاس موشيه أربيل، دعا نتنياهو أمس لان يضع لبن غفير خطوطا حمراء واتهم بأن أفعاله ستؤدي إلى سفك دماء. "على رئيس الحكومة نتنياهو أن يعمل فورا على أن يضع في مكانه بن غفير في أقواله أمس أيضا في موضوع الحرم"، قال أربيل. ان "أقوال بن غفير عديمة المسؤولية تضع في الاختبار التحالفات الاستراتيجية لإسرائيل مع دول إسلامية تشكل ائتلافا في الصراع ضد المحورالإيراني . عدم فهمه من شأنه أن يكلف دماء".
لكن بن غفير لا ينظر إلى الوراء أبدا، أو يراجع أفعاله، يصلحها أو يعتذر عنها. فهو يطلق النار تلقائيا. "متزلف اليسار موشيه أربيل الذي يثرثر إلى جانب بن كسبيت واليسار المتطرف، يضرب عينه من يوم دخوله الى الكنيست لمنصب قاضي عليا"، هكذا هاجمه مقربو بن غفير. "هو متزلف لا يكل ولا يمل، لليسار، للعرب، لجهاز القضاء وفي حالة الحرم لحماس وللاوقاف أيضا. مجرد اتهامه الدائم ضد اليهود يخلق خطرا امنيا. لقد صوت مقترعو شاس لليمين وحصلوا على موشيه ميرتس أربيل". كما عقب بن غفير على النقد الحاد الذي وجهه وزير الدفاع يوآف غالنت في ان سلوكه يضعف دولة إسرائيل، وقال: "غالنت ينبطح أمام حماس ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة سائبة". منبطح. ليس أقل.
لكن القصة لم تعد بن غفير، أربيل، غالنت أو بهرب ميارا. القصة هي نتنياهو. من ناحية سياسية لا يوجد رب بيت لهذه الحكومة. نتنياهو يخشى ويخاف من كل شريك ائتلافي. حماية الحكومة هي الهدف الاسمى. رئيس الوزراء وان كان نشر بيان رد لفظي للبروتوكول ("لا يوجد أي تغيير في الوضع الراهن في الحرم") لكنه عمليا يطبع تغيير الوضع الراهن الذي يثبته بن غفير بحكم الامر الواقع في الحرم. دولة إسرائيل لا يمكنها أن تعيش في هذه الفترة الحرجة في أرض اليباب. نتنياهو ملزم بأن يبدي مسؤولية وشجاعة، وان يقطع تعاونه مع بن غفير ويقيله من الحكومة. أحد وزراء الليكود قال لنتنياهو في حديث شخصي: "إذا أقلت بن غفير فإنه في الحد الأقصى سيلقى به إلى المعارضة، لكنه لن يفكك حكومة اليمين. لن تكون له الشجاعة، كل شيء سيكون على رأسه". نتنياهو يمكنه أن يبدي زعامة، يقيل بن غفير ويثبت لكل منتقديه: ها هو، ليس كل شيء سياسيا، دولة إسرائيل قبل كل شيء.
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