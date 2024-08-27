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نتنياهو يتجاهل الخطر من قبل بن غفير

8/27/2024 3:10:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت احرونوت – من يوفال كارني: وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير هو خطر على أمن الدولة. لا يقول هذا أعداؤه السياسيون، لا اليساريون المحبطون ولا حتى المستشارة القانونية للحكومة. يقول هذا وزراء في حكومة إسرائيل يجلسون معه حول طاولة الحكومة.
أفعال، تصريحات ومنشورات بن غفير تعرض دولة إسرائيل للخطر ولا سيما على المستوى الدولي. كل نقطة ائتمان تحققها إسرائيل بالدم، العرق والدموع – بن غفير يشطبها بجرة استفزاز. أول من أمس في مقابلة صحفية قال الوزير إن سياسة الحكومة هي الصلاة في الحرم (وهي لا) بل وواصل الادعاء بأنه من ناحيته كان سيقيم كنيسا في الحرم. بن غفير هو وزير في فقاعة. يركز على اجندته الشخصية دون أن يفهم السياق. بلا قطرة مسؤولية. وليس هناك من يوقفه. الاعجابات، العناقات والربتات على الاكتاف التي هي مطمع النشر تتغلب على كل اعتبار آخر.
دولة إسرائيل تقود معركة متعددة الساحات وتقاتل في سبيل وجودها. اما بن غفير فيخوض معركة متعددة الساحات داخليا: ضد وزير الأمن، ضد رئيس شاس، ضد رئيس الشاباك، رئيس الأركان، المستشارة القانونية ومن لا. احد الوزراء الشجعان في الحكومة، رجل شاس موشيه أربيل، دعا نتنياهو أمس لان يضع لبن غفير خطوطا حمراء واتهم بأن أفعاله ستؤدي إلى سفك دماء. "على رئيس الحكومة نتنياهو أن يعمل فورا على أن يضع في مكانه بن غفير في أقواله أمس أيضا في موضوع الحرم"، قال أربيل. ان "أقوال بن غفير عديمة المسؤولية تضع في الاختبار التحالفات الاستراتيجية لإسرائيل مع دول إسلامية تشكل ائتلافا في الصراع ضد المحورالإيراني . عدم فهمه من شأنه أن يكلف دماء".
لكن بن غفير لا ينظر إلى الوراء أبدا، أو يراجع أفعاله، يصلحها أو يعتذر عنها. فهو يطلق النار تلقائيا. "متزلف اليسار موشيه أربيل الذي يثرثر إلى جانب بن كسبيت واليسار المتطرف، يضرب عينه من يوم دخوله الى الكنيست لمنصب قاضي عليا"، هكذا هاجمه مقربو بن غفير. "هو متزلف لا يكل ولا يمل، لليسار، للعرب، لجهاز القضاء وفي حالة الحرم لحماس وللاوقاف أيضا. مجرد اتهامه الدائم ضد اليهود يخلق خطرا امنيا. لقد صوت مقترعو شاس لليمين وحصلوا على موشيه ميرتس أربيل". كما عقب بن غفير على النقد الحاد الذي وجهه وزير الدفاع يوآف غالنت في ان سلوكه يضعف دولة إسرائيل، وقال: "غالنت ينبطح أمام حماس ويجر دولة إسرائيل إلى صفقة سائبة". منبطح. ليس أقل.
لكن القصة لم تعد بن غفير، أربيل، غالنت أو بهرب ميارا. القصة هي نتنياهو. من ناحية سياسية لا يوجد رب بيت لهذه الحكومة. نتنياهو يخشى ويخاف من كل شريك ائتلافي. حماية الحكومة هي الهدف الاسمى. رئيس الوزراء وان كان نشر بيان رد لفظي للبروتوكول ("لا يوجد أي تغيير في الوضع الراهن في الحرم") لكنه عمليا يطبع تغيير الوضع الراهن الذي يثبته بن غفير بحكم الامر الواقع في الحرم. دولة إسرائيل لا يمكنها أن تعيش في هذه الفترة الحرجة في أرض اليباب. نتنياهو ملزم بأن يبدي مسؤولية وشجاعة، وان يقطع تعاونه مع بن غفير ويقيله من الحكومة. أحد وزراء الليكود قال لنتنياهو في حديث شخصي: "إذا أقلت بن غفير فإنه في الحد الأقصى سيلقى به إلى المعارضة، لكنه لن يفكك حكومة اليمين. لن تكون له الشجاعة، كل شيء سيكون على رأسه". نتنياهو يمكنه أن يبدي زعامة، يقيل بن غفير ويثبت لكل منتقديه: ها هو، ليس كل شيء سياسيا، دولة إسرائيل قبل كل شيء.

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