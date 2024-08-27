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لا مفر من صفقة تنهي الحرب

8/27/2024 3:10:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف
بقلم: زلمان شوفال 27/8/2024

مثلما توجد حروب لا مفر منها توجد أحيانا أيضا صفقات لا مفر منها، حتى لو أسميت بأسماء أخرى تتحلى بصيغ دبلوماسية ذكية وتكون النقيض التام لها. هكذا هو أيضا المنتج الذي يبحث فيه في الدوحة، ويتواصل في القاهرة وعالق في هذه الاثناء. وزير الخارجية بلينكن أكد بأن إسرائيل قبلت المنحى الأصلي للصفقة بكامله، لكن حماس تتمترس في مواقفها الرافضة وتواصل المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل ووقف نار تام منذ المرحلة الأولى للصفقة المقترحة وتصرح على بنود يمس تغييرها بجوهر المفاوضات على المرحلة الثانية. هكذا كان في القاهرة أيضا. مطالب حماس لها هدف واحد: شق الطريق لعودتها إلى الحكم في القطاع في نهاية الحرب وربما أيضا اشعال حرب إقليمية.
لكل واحد من المشاركين في المفاوضات توجد مصالح بعضها تتضارب مع مصالح الأطراف الأخرى. لقد تصرفت إسرائيل بمرونة كي تدفع بالصفقة قدما، واساسا لتحرير المخطوفين رغم أنه كان واضحا لها بأن اتفاقا جيدا حقا لا يوجد على الإطلاق على جدول الأعمال، وهي تعمل سواء لأسباب داخلية ام لمنع الخلافات مع الولايات المتحدة؛ حماس المحطمة، التي تتحدث بصوتين، تركت الباب شبه مفتوح كي تنقذ ما يمكن إنقاذه؛ قطر معنية بتعظيم دورها المركزي في نظر الجهات الأخرى في الشرق الأوسط ورفع قيمتها كشريك لأميركا؛ بينما إدارة بايدن – هاريس بحاجة للصفقة كي ترضي المصوتين المسلمين واليهود، المهمة شبه المستحيلة، والرئيس بايدن نفسه كي يضمن إرثه التاريخ. لا نعرف إذا ما وماذا وعدت واشنطن من خلال قطر لحماس، لكن إذا كانت أمور ما فينبغي الافتراض بانها تتعلق بوضع غزة بعد الحرب. من ناحية إسرائيل ليس في الصفقة كما هي مقترحة جواب كامل وسريع في موضوع المخطوفين والأسرى الذين عدد صغير فقط منهم سيتحرر في المرحلة الأولى ولا يوجد أي إنجاز مقنع حول هدفها لضمان الا تكون حماس قد وصلت الى نهاية طريقها كجهة سياسية وعسكرية في القطاع، إضافة الى مسائل أخلاقية ومفعمة بالمخاطر مثل تحرير مقاومين، الساذج وحده يؤمن بانهم لن يعودوا للانشغال بالقتل بعد تحررهم.
في إسرائيل تنطلق أصوات في موضوع الصفقة لا تعكس بالضرورة الحقائق وتنبع أكثر من مواقف سياسية أو من دوافع مفهومة لكن ليست دوما منطقية لعائلات المخطوفين. من جهة يوجد من يعرضون الصفقة دون أن يشيروا إلى تفاصيلها كهدف واحد ووحيد للمعركة في غزة ومن الجهة الأخرى يشككون فيها استنادا إلى تجربة الماضي. "محافل أمنية" تقتبسهم وسائل الإعلام يهدئون بأنه "لن يحصل شيء" إذا خرجنا من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم لفترة 60 يوما دون ان يشرحوا كيف سيحصل أن هذه الـ 60 يوما لن تبدي ميلا اصيلا للمرونة بضغط دولي. كما أسلفنا، بالنسبة لاتفاقات أوسلو والانسحاب من جنوب لبنان أيضا وعدنا بانه اذا خرق الطرف الآخر شروطها "فإن إسرائيل ستعرف ما تفعله"، وعد بقي على الجليد.
كل المواضيع آنفة الذكر ستبقى أمام الكابينت الذي قرر إعطاء فرصة أخرى للصفقة في ظل الحفاظ على المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل. مع ذلك سيتعين عليه أيضا أن يرى الصورة العامة وجوانبها الاقتصادية، الداخلية وأساسا الدولية، والنظر إذا كانت تسوية منطقة في مثل هذا الموضوع او ذاك ستكون أفضل من خيارات أخرى.
لقد خلق 7 تشرين الأول (أكتوبر) واقعا إقليميا ودوليا آثاره المحتملة لها اتصال مباشر بأمن وربما بمستقبل إسرائيل. وبالتالي فإن لكل قرار نتخذه أو نرفضه قد يكون تأثير على أحداث وتطورات بعيدة أو قريبة ليست تحت سيطرتنا، لكنها ستؤثر علينا إيجابا أو سلبا. تهديدات إيران وحزب الله بالقيام بعملية "ثأر" توجد حاليا بالانتظار. وتخوف من قوة الذراع الإسرائيلية التي تلقاها حزب الله حاليا وكذا بسبب مشاكل إيران الداخلية ولكن أساسا خوفا من التدخل العسكري الأميركي المهدد.
حلفاء طهران أيضا، الصين وروسيا غير متحمستين على ما يبدو من الاشتعال وتجتهدان للجمه حاليا، لكن كل هذا يمكنه أن يتغير في لحظة سواء بسبب اعتبارات حزب الله الذي يرى المظاهرات في إسرائيل ومن شأنه ان يغري بشن هجوم أم لأسباب ترتبط باعتبارات إيرانية مختلفة وحتى بسبب الانتخابات في الولايات المتحدة.
إيران نفسها من شأنها أن تستغل الجمود في المفاوضات للصفقة كي تنفذ "ثأرها". صحيح انها تبنت مؤخرا كجبار متعثر ورئيسها الجديد فزشكيان حذر بأن حربا مع إسرائيل "ستشل" الدولة وأن التهديد الأميركي حقيقي وأيضا نهاية إسماعيل هنية في المضافة الرسمية في طهران بعثت أسئلة قاسية حول نجاعة ومصداقية جهاز الأمن الداخلي الذي يتعلق به بقاء الحكم، لكن كما اسلفنا في الشرق الأوسط يمكن للأمور أن تتغير بسرعة والنظام من شأنه أن يعود إلى الهدف الذي لم يهجره ابدا – إبادة إسرائيل. وذلك بينما توجد إيران على مسافة خطوة من تحقيق سلاح نووي – اعتبار آخر يجب أن يكون أمام ناظر القيادة الإسرائيلية، إذ أنه يحتمل أن تقترب الساعة التي تكون فيها تصفية النظام الحالي في إيران محتمة، وبدون الولايات المتحدة سيكون هذا شبه متعذر.

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