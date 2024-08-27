لا مفر من صفقة تنهي الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معاريف
بقلم: زلمان شوفال 27/8/2024
مثلما توجد حروب لا مفر منها توجد أحيانا أيضا صفقات
لا مفر منها، حتى لو أسميت بأسماء أخرى تتحلى بصيغ دبلوماسية ذكية وتكون النقيض التام لها. هكذا هو أيضا المنتج الذي يبحث فيه في الدوحة، ويتواصل في القاهرة وعالق في هذه الاثناء. وزير
الخارجية بلينكن أكد بأن إسرائيل قبلت المنحى الأصلي للصفقة بكامله، لكن حماس تتمترس في مواقفها الرافضة وتواصل المطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل ووقف نار تام منذ المرحلة الأولى للصفقة المقترحة وتصرح على بنود يمس تغييرها بجوهر المفاوضات على المرحلة الثانية. هكذا كان في القاهرة أيضا. مطالب حماس لها هدف واحد: شق الطريق لعودتها إلى الحكم في القطاع في نهاية الحرب وربما أيضا اشعال حرب إقليمية.
لكل واحد من المشاركين في المفاوضات توجد مصالح بعضها تتضارب مع مصالح الأطراف الأخرى. لقد تصرفت إسرائيل بمرونة كي تدفع بالصفقة قدما، واساسا لتحرير المخطوفين رغم أنه كان واضحا لها بأن اتفاقا جيدا حقا لا يوجد على الإطلاق على جدول الأعمال، وهي تعمل سواء لأسباب داخلية ام لمنع الخلافات مع الولايات المتحدة؛ حماس المحطمة، التي تتحدث بصوتين، تركت الباب شبه مفتوح كي تنقذ ما يمكن إنقاذه؛ قطر معنية بتعظيم دورها المركزي في نظر الجهات الأخرى في الشرق الأوسط ورفع قيمتها كشريك لأميركا؛ بينما إدارة بايدن – هاريس بحاجة للصفقة كي ترضي المصوتين المسلمين واليهود، المهمة شبه المستحيلة، والرئيس بايدن نفسه كي يضمن إرثه التاريخ. لا نعرف إذا ما وماذا وعدت واشنطن من خلال قطر لحماس، لكن إذا كانت أمور ما فينبغي الافتراض بانها تتعلق بوضع غزة بعد الحرب. من ناحية إسرائيل ليس في الصفقة كما هي مقترحة جواب كامل وسريع في موضوع المخطوفين والأسرى الذين عدد صغير فقط منهم سيتحرر في المرحلة الأولى ولا يوجد أي إنجاز مقنع حول هدفها لضمان الا تكون حماس قد وصلت الى نهاية طريقها كجهة سياسية وعسكرية في القطاع، إضافة الى مسائل أخلاقية ومفعمة بالمخاطر مثل تحرير مقاومين، الساذج وحده يؤمن بانهم لن يعودوا للانشغال بالقتل بعد تحررهم.
في إسرائيل تنطلق أصوات في موضوع الصفقة لا تعكس بالضرورة الحقائق وتنبع أكثر من مواقف سياسية أو من دوافع مفهومة لكن ليست دوما منطقية لعائلات المخطوفين. من جهة يوجد من يعرضون الصفقة دون أن يشيروا إلى تفاصيلها كهدف واحد ووحيد للمعركة في غزة ومن الجهة الأخرى يشككون فيها استنادا إلى تجربة الماضي. "محافل أمنية" تقتبسهم وسائل الإعلام يهدئون بأنه "لن يحصل شيء" إذا خرجنا من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم لفترة 60 يوما دون ان يشرحوا كيف سيحصل أن هذه الـ 60 يوما لن تبدي ميلا اصيلا للمرونة بضغط دولي. كما أسلفنا، بالنسبة لاتفاقات أوسلو والانسحاب من جنوب لبنان أيضا وعدنا بانه اذا خرق الطرف الآخر شروطها "فإن إسرائيل ستعرف ما تفعله"، وعد بقي على الجليد.
كل المواضيع آنفة الذكر ستبقى أمام الكابينت الذي قرر إعطاء فرصة أخرى للصفقة في ظل الحفاظ على المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل. مع ذلك سيتعين عليه أيضا أن يرى الصورة العامة وجوانبها الاقتصادية، الداخلية وأساسا الدولية، والنظر إذا كانت تسوية منطقة في مثل هذا الموضوع او ذاك ستكون أفضل من خيارات أخرى.
لقد خلق 7 تشرين الأول (أكتوبر) واقعا إقليميا ودوليا آثاره المحتملة لها اتصال مباشر بأمن وربما بمستقبل إسرائيل. وبالتالي فإن لكل قرار نتخذه أو نرفضه قد يكون تأثير على أحداث وتطورات بعيدة أو قريبة ليست تحت سيطرتنا، لكنها ستؤثر علينا إيجابا أو سلبا. تهديدات إيران وحزب الله بالقيام بعملية "ثأر" توجد حاليا بالانتظار. وتخوف من قوة الذراع الإسرائيلية التي تلقاها حزب الله حاليا وكذا بسبب مشاكل إيران الداخلية ولكن أساسا خوفا من التدخل العسكري الأميركي المهدد.
حلفاء طهران أيضا، الصين وروسيا غير متحمستين على ما يبدو من الاشتعال وتجتهدان للجمه حاليا، لكن كل هذا يمكنه أن يتغير في لحظة سواء بسبب اعتبارات حزب الله الذي يرى المظاهرات في إسرائيل ومن شأنه ان يغري بشن هجوم أم لأسباب ترتبط باعتبارات إيرانية مختلفة وحتى بسبب الانتخابات في الولايات المتحدة.
إيران نفسها من شأنها أن تستغل الجمود في المفاوضات للصفقة كي تنفذ "ثأرها". صحيح انها تبنت مؤخرا كجبار متعثر ورئيسها الجديد فزشكيان حذر بأن حربا مع إسرائيل "ستشل" الدولة وأن التهديد الأميركي حقيقي وأيضا نهاية إسماعيل هنية في المضافة الرسمية في طهران بعثت أسئلة قاسية حول نجاعة ومصداقية جهاز الأمن الداخلي الذي يتعلق به بقاء الحكم، لكن كما اسلفنا في الشرق الأوسط يمكن للأمور أن تتغير بسرعة والنظام من شأنه أن يعود إلى الهدف الذي لم يهجره ابدا – إبادة إسرائيل. وذلك بينما توجد إيران على مسافة خطوة من تحقيق سلاح نووي – اعتبار آخر يجب أن يكون أمام ناظر القيادة الإسرائيلية، إذ أنه يحتمل أن تقترب الساعة التي تكون فيها تصفية النظام الحالي في إيران محتمة، وبدون الولايات المتحدة سيكون هذا شبه متعذر.
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