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الضغط الإسرائيلي لن يدفع مواطني لبنان للتمرد على حزب الله

8/27/2024 3:10:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 27/8/2024

"الله حفظ لنا هذه العزة بالصواريخ التي قدمتها إيران لكي يتم إطلاقها من لبنان، من أجل أن يدفع مواطنوه الثمن وليس مواطني إيران، وحتى تبقى كرامة الشيخ في الجحر الذي يعيش فيه خشية أن تقوم المسيرات الإسرائيلية بتصفيته. الله حفظ لنا هذا المجد في الوقت الذي فيه سكان الضاحية في بيروت وجنوب لبنان ينتشرون في كل مكان وهم يبحثون عن ملجأ خوفا من هجمات إسرائيل. هم بالتأكيد فرحين من هذا الرعب لأنه يعطيهم هذا المجد"، هذا ما كتبه أمس بشكل هزلي هشام حمدان، سفير لبنان السابق في المكسيك، في موقع "الجنوبية". هو ليس وحده الذي استمع بلهفة الى خطاب حسن نصر الله.
كاتب المقالات اللبناني حازم الأمين، الذي نشر مقالا له في موقع "درج" اللبناني، كان له وصف أكثر دقة ومسموم. "يبدو أن حاجة نتنياهو كي يبيع الإسرائيليين الأوهام هو الذي أملى للقيادة في تل ابيب نشر عدد كبير من الأكاذيب"، قال "قصة آلاف الصواريخ التي تم تدميرها، حسب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، ليست أكثر من حاجة إسرائيل إلى انتصار يساوي الانتصار الذي نحن ابناء المجتمعات "المنتصرة والمفلسة" نعاني منه". ولكن الأمين لم يوجه سهامه فقط لرئيس حزب الله، بل هو موجه ايضا لخصوم حزب الله غير القادرين على اصدار بيان يشق الظلام الذي فرضته هيمنة ايران على بلادهم.
مقارنة "خطاب النصر" لبنيامين نتنياهو وحكومة اسرائيل مع خطاب حسن نصر الله والمخلصين له فقط يؤكد على التشابه بين الدولتين، اللتان فيهما فقدت المعارضة الطريق وهي غير قادرة على خلق بديل لنفس "الظلام المهيمن" الذي فرضه الزعماء على دولهم. الفرق هو أن حسن نصر الله وعد يوم السبت الماضي الـ 100 ألف من سكان جنوب لبنان الذين تركوا بيوتهم بأنه يمكنهم العودة بسلام الى بيوتهم، وهو الوعد الذي لا يستطيع حتى الآن نتنياهو إعطاءه لعشرات آلاف الإسرائيليين الذين هم مثل جيرانهم اللبنانيين تشتتوا في كل الأرجاء.
لكن احتجاج الأمين على خصوم حزب الله والشعب اللبناني بشكل عام بأنهم لا يخرجون ضد تحكم حزب الله المطلق بمصيرهم، غير منصف لهم. فاللبنانيون، أكثر بكثير من الإسرائيليين، خرجوا إلى الشوارع واحتجوا وتظاهروا ضد الحكومة، وحتى دفعوا الثمن بحياتهم مع التشاجر مع رجال حزب الله، وفي إحدى لحظات الذروة التاريخية نجحوا في طرد القوات السورية من بلادهم. في العام 2005 في اعقاب اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري خرج مئات الآلاف إلى الشوارع وتسببوا بانسحاب سورية من لبنان. بعد بضع سنوات أظهر الجمهور اللبناني قوته عندما نجح في إسقاط الحكومات التي فشلت في إدارة الدولة. ولكن لبنان الآن هو دولة منهكة، معظم مواطنيها الستة ملايين لا يعرفون كيفية انهاء الشهر ومن أين سيدفعون رسوم تعليم اولادهم، الذين مقابل فحص طبي يجب عليهم دفع راتب شهر. الليل يقضونه في أفضل الحالات على مصابيح الغاز، وفي حالة معقولة على ضوء الشموع، إذا لم يتمكنوا من دفع فاتورة الكهرباء التي يجبيها صاحب مولد الكهرباء في الحي، حيث أن الكهرباء "الحكومية" هي منتج نفد.
قبل عشرة أيام أعلن فراس الأبيض، وزير الصحة في الحكومة التي منذ ثلاث سنوات هي "انتقالية"، بأنه يوجد في لبنان مخزون أدوية يكفي لأربعة أشهر. وحتى أنه نشر بأن وزارته قامت بتدشين "خط ساخن" رقمه 1787 موجود تحت تصرف السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة. الوزير طلب أيضا إظهار استعداد الدولة في حالة اندلاع حرب شاملة تقصف فيها إسرائيل البنى التحتية. لبنان هو دولة مرت بكوارث، قال الأبيض، وتعرف كيفية التكيف. والدليل على ذلك هو أن المستشفيات في بيروت نجحت في استيعاب 6 آلاف مصاب في 12 ساعة بعد الانفجار الكبير في ميناء بيروت قبل أربع سنوات.
الوزير نسي فقط القول بأنه في هذا الشهر حصل لبنان على 32 طنا من المساعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية، التي تم توجيهها للمستشفيات في وسط الدولة، لكن معظمها ذهب إلى قرى جنوب لبنان. وهو أيضا لم يقل بأن قوة اليونفيل للأمم المتحدة التي مهمتها مراقبة تنفيذ القرار 1701، تدعم وتساعد العيادات في جنوب لبنان، وأن الأطباء في القوة يعالجون المرضى اللبنانيين النازحين الذين لا يجدون عيادات حكومية. في تقارير لوزارة الصحة في لبنان جاء أن 30 في المائة تقريبا من الطواقم الطبية الحكومية غادرت الدولة أو تركت المهنة لأن الرواتب لا يمكن أن تعيل عائلاتهم. الخريجون الجدد من كليات الطب يبذلون ما في استطاعتهم للعثور على أماكن عمل خارج الدولة.
متوسط راتب طبيب في الخدمة الحكومية هو 26 مليون ليرة لبنانية، وهو مبلغ مؤثر مع اصفار كثيرة، ولكن عندما يكون سعر الدولار هو 100 ألف ليرة فان هذا المبلغ يصبح 260 دولارا. حتى الآن الحديث يدور عن مبلغ جيد نسبيا مقارنة مع راتب المعلم أو الموظف الذي يتراوح بين 50 – 100 دولار. قبل الازمة الكبيرة التي دمرت الاقتصاد اللبناني في 2019، عندما كان سعر الدولار الرسمي 1500 ليرة، فان هذا الراتب اعتبر راتب محترم ووفر حياة جيدة للعائلة. بعد ذلك تدهور سعر الليرة اللبنانية ووصل الى الحضيض، وبنفس النسبة ارتفعت الأسعار. على سبيل المثال، سعر الفحص الطبي بالدولار لم يتغير، وهو 50 دولارا. قبل الازمة الـ 50 دولارا كانت تساوي 75 ليرة لبنانية، لكن الآن هي تساوي 5 ملايين ليرة لبنانية، وهذا مبلغ خيالي لمعظم مواطني الدولة.
في الأسبوع الماضي صعدت إلى العناوين أزمة الكهرباء في لبنان التي أدت الى الظلام شبه الكامل في الدولة. ولكن هذه ليست أزمة جديدة. فشركة الكهرباء في لبنان التي سحبت خلال ثلاثة عقود حوالي 40 مليار دولار من خزينة الدولة، هي المسؤولة الاولى المسؤولة عن الدين الوطني للبنان. خلال السنين لم يتم بعد العثور على طريقة لتنفيذ إصلاحات في الشركة وايصالها الى حالة الربح، وهي الخطوة التي تشكل شرطا أساسيا لاستعداد صندوق النقد الدولي لاعطاء لبنان قرض. يوجد الكثير من الأشخاص الذين يربحون من الشركة. وهناك الكثير من الأشخاص الذين يربحون من أنها غير ناجعة. قبل سنة تقريبا اقترحت قطر على لبنان انشاء ثلاث محطات للكهرباء، عند استكمالها يتوقع أن توفر ربع استهلاك الكهرباء في الدولة. قطر لم تحصل على رد على هذا العرض. سبب ذلك هو أنه في لبنان يعمل آلاف اصحاب المولدات الذين يكسبون من عدم تزويد شركة الكهرباء للكهرباء.
مثلما في مرات سابقة أيضا في هذه المرة سبب وقف عمل محطة الكهرباء في الزهراني، الوحيدة التي وفرت الكهرباء، هو نقص الأموال لشراء الوقود. قبل سنة وقع العراق على اتفاق مريح وسخي لتزويد الوقود لمحطات توليد الكهرباء، لكن الحكومة لم تسدد الدفعات. قبل ثلاث سنوات لبنان نجح في أن يدفع لتركيا أيضا سعر الكهرباء التي زودته بها. خطة نقل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، نوع من مشروع إقليمي دعمته الولايات المتحدة، لم تتحقق لأن خطوط الكهرباء وأنابيب الغاز ستمر في سورية، التي طلبت عمولة مقابل استخدام الأراضي السورية وخطوط الكهرباء فيها. سورية توجد تحت عقوبات أميركية، والولايات المتحدة لم تعط الاعفاء المطلوب من هذه العقوبات. الآن يتوقع أن يحصل لبنان على مساعدة من الجزائر، والسفينة الاولى التي تحمل حوالي 30 ألف طن من الوقود يمكن أن تصل في الفترة الحالية. ما الذي سيحدث بعد هذه الارسالية؟ لا أحد في لبنان يوجد لديه جواب.
على هذه الخلفية فان تهديد اسرائيل باعادة لبنان الى العصر الحجري لا يمكن أن يؤثر على مواطني لبنان الذين يشعرون بأنهم يعيشون في فترة ما قبل التاريخ. إذا كان الهدف هو تشجيعهم على التمرد على الحكومة فهم ليسوا بحاجة الى تشجيع من إسرائيل. المشكلة هي أنه لا يوجد في لبنان حكومة يمكن استبدالها، لأنه لا يوجد اتفاق على طريقة استبدالها. إذا كان التوق هو أن الهجمات في لبنان ستجعل المواطنين هناك يقومون بعصيان مدني ضد حزب الله فمن الأفضل أن يتم في البداية فحص أي سلاح بالضبط يمكن للمدنيين في لبنان إدارة الحرب من خلاله ضد حزب الله الأكثر تسليحا في الدولة.

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