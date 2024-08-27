الضغط الإسرائيلي لن يدفع مواطني لبنان للتمرد على حزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 27/8/2024
"الله حفظ لنا هذه العزة بالصواريخ التي قدمتها إيران لكي يتم إطلاقها من لبنان، من أجل أن يدفع مواطنوه الثمن وليس مواطني إيران، وحتى تبقى كرامة الشيخ في الجحر الذي يعيش فيه خشية أن تقوم المسيرات الإسرائيلية بتصفيته. الله حفظ لنا هذا المجد في الوقت الذي فيه سكان الضاحية في بيروت وجنوب لبنان ينتشرون في كل مكان وهم يبحثون عن ملجأ خوفا من هجمات إسرائيل. هم بالتأكيد فرحين من هذا الرعب لأنه يعطيهم هذا المجد"، هذا ما كتبه أمس بشكل هزلي هشام حمدان، سفير لبنان السابق في المكسيك، في موقع "الجنوبية". هو ليس وحده الذي استمع بلهفة الى خطاب حسن نصر الله.
كاتب المقالات اللبناني حازم الأمين، الذي نشر مقالا له في موقع "درج" اللبناني، كان له وصف أكثر دقة ومسموم. "يبدو أن حاجة نتنياهو كي يبيع الإسرائيليين الأوهام هو الذي أملى للقيادة في تل ابيب نشر عدد كبير من الأكاذيب"، قال "قصة آلاف الصواريخ التي تم تدميرها، حسب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، ليست أكثر من حاجة إسرائيل إلى انتصار يساوي الانتصار الذي نحن ابناء المجتمعات "المنتصرة والمفلسة" نعاني منه". ولكن الأمين لم يوجه سهامه فقط لرئيس حزب الله، بل هو موجه ايضا لخصوم حزب الله غير القادرين على اصدار بيان يشق الظلام الذي فرضته هيمنة ايران على بلادهم.
مقارنة "خطاب النصر" لبنيامين نتنياهو وحكومة اسرائيل مع خطاب حسن نصر الله والمخلصين له فقط يؤكد على التشابه بين الدولتين، اللتان فيهما فقدت المعارضة الطريق وهي غير قادرة على خلق بديل لنفس "الظلام المهيمن" الذي فرضه الزعماء على دولهم. الفرق هو أن حسن نصر الله وعد يوم السبت الماضي الـ 100 ألف من سكان جنوب لبنان الذين تركوا بيوتهم بأنه يمكنهم العودة بسلام الى بيوتهم، وهو الوعد الذي لا يستطيع حتى الآن نتنياهو إعطاءه لعشرات آلاف الإسرائيليين الذين هم مثل جيرانهم اللبنانيين تشتتوا في كل الأرجاء.
لكن احتجاج الأمين على خصوم حزب الله والشعب اللبناني بشكل عام بأنهم لا يخرجون ضد تحكم حزب الله المطلق بمصيرهم، غير منصف لهم. فاللبنانيون، أكثر بكثير من الإسرائيليين، خرجوا إلى الشوارع واحتجوا وتظاهروا ضد الحكومة، وحتى دفعوا الثمن بحياتهم مع التشاجر مع رجال حزب الله، وفي إحدى لحظات الذروة التاريخية نجحوا في طرد القوات السورية من بلادهم. في العام 2005 في اعقاب اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري خرج مئات الآلاف إلى الشوارع وتسببوا بانسحاب سورية من لبنان. بعد بضع سنوات أظهر الجمهور اللبناني قوته عندما نجح في إسقاط الحكومات التي فشلت في إدارة الدولة. ولكن لبنان الآن هو دولة منهكة، معظم مواطنيها الستة ملايين لا يعرفون كيفية انهاء الشهر ومن أين سيدفعون رسوم تعليم اولادهم، الذين مقابل فحص طبي يجب عليهم دفع راتب شهر. الليل يقضونه في أفضل الحالات على مصابيح الغاز، وفي حالة معقولة على ضوء الشموع، إذا لم يتمكنوا من دفع فاتورة الكهرباء التي يجبيها صاحب مولد الكهرباء في الحي، حيث أن الكهرباء "الحكومية" هي منتج نفد.
قبل عشرة أيام أعلن فراس الأبيض، وزير الصحة في الحكومة التي منذ ثلاث سنوات هي "انتقالية"، بأنه يوجد في لبنان مخزون أدوية يكفي لأربعة أشهر. وحتى أنه نشر بأن وزارته قامت بتدشين "خط ساخن" رقمه 1787 موجود تحت تصرف السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة. الوزير طلب أيضا إظهار استعداد الدولة في حالة اندلاع حرب شاملة تقصف فيها إسرائيل البنى التحتية. لبنان هو دولة مرت بكوارث، قال الأبيض، وتعرف كيفية التكيف. والدليل على ذلك هو أن المستشفيات في بيروت نجحت في استيعاب 6 آلاف مصاب في 12 ساعة بعد الانفجار الكبير في ميناء بيروت قبل أربع سنوات.
الوزير نسي فقط القول بأنه في هذا الشهر حصل لبنان على 32 طنا من المساعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية، التي تم توجيهها للمستشفيات في وسط الدولة، لكن معظمها ذهب إلى قرى جنوب لبنان. وهو أيضا لم يقل بأن قوة اليونفيل للأمم المتحدة التي مهمتها مراقبة تنفيذ القرار 1701، تدعم وتساعد العيادات في جنوب لبنان، وأن الأطباء في القوة يعالجون المرضى اللبنانيين النازحين الذين لا يجدون عيادات حكومية. في تقارير لوزارة الصحة في لبنان جاء أن 30 في المائة تقريبا من الطواقم الطبية الحكومية غادرت الدولة أو تركت المهنة لأن الرواتب لا يمكن أن تعيل عائلاتهم. الخريجون الجدد من كليات الطب يبذلون ما في استطاعتهم للعثور على أماكن عمل خارج الدولة.
متوسط راتب طبيب في الخدمة الحكومية هو 26 مليون ليرة لبنانية، وهو مبلغ مؤثر مع اصفار كثيرة، ولكن عندما يكون سعر الدولار هو 100 ألف ليرة فان هذا المبلغ يصبح 260 دولارا. حتى الآن الحديث يدور عن مبلغ جيد نسبيا مقارنة مع راتب المعلم أو الموظف الذي يتراوح بين 50 – 100 دولار. قبل الازمة الكبيرة التي دمرت الاقتصاد اللبناني في 2019، عندما كان سعر الدولار الرسمي 1500 ليرة، فان هذا الراتب اعتبر راتب محترم ووفر حياة جيدة للعائلة. بعد ذلك تدهور سعر الليرة اللبنانية ووصل الى الحضيض، وبنفس النسبة ارتفعت الأسعار. على سبيل المثال، سعر الفحص الطبي بالدولار لم يتغير، وهو 50 دولارا. قبل الازمة الـ 50 دولارا كانت تساوي 75 ليرة لبنانية، لكن الآن هي تساوي 5 ملايين ليرة لبنانية، وهذا مبلغ خيالي لمعظم مواطني الدولة.
في الأسبوع الماضي صعدت إلى العناوين أزمة الكهرباء في لبنان التي أدت الى الظلام شبه الكامل في الدولة. ولكن هذه ليست أزمة جديدة. فشركة الكهرباء في لبنان التي سحبت خلال ثلاثة عقود حوالي 40 مليار دولار من خزينة الدولة، هي المسؤولة الاولى المسؤولة عن الدين الوطني للبنان. خلال السنين لم يتم بعد العثور على طريقة لتنفيذ إصلاحات في الشركة وايصالها الى حالة الربح، وهي الخطوة التي تشكل شرطا أساسيا لاستعداد صندوق النقد الدولي لاعطاء لبنان قرض. يوجد الكثير من الأشخاص الذين يربحون من الشركة. وهناك الكثير من الأشخاص الذين يربحون من أنها غير ناجعة. قبل سنة تقريبا اقترحت قطر على لبنان انشاء ثلاث محطات للكهرباء، عند استكمالها يتوقع أن توفر ربع استهلاك الكهرباء في الدولة. قطر لم تحصل على رد على هذا العرض. سبب ذلك هو أنه في لبنان يعمل آلاف اصحاب المولدات الذين يكسبون من عدم تزويد شركة الكهرباء للكهرباء.
مثلما في مرات سابقة أيضا في هذه المرة سبب وقف عمل محطة الكهرباء في الزهراني، الوحيدة التي وفرت الكهرباء، هو نقص الأموال لشراء الوقود. قبل سنة وقع العراق على اتفاق مريح وسخي لتزويد الوقود لمحطات توليد الكهرباء، لكن الحكومة لم تسدد الدفعات. قبل ثلاث سنوات لبنان نجح في أن يدفع لتركيا أيضا سعر الكهرباء التي زودته بها. خطة نقل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، نوع من مشروع إقليمي دعمته الولايات المتحدة، لم تتحقق لأن خطوط الكهرباء وأنابيب الغاز ستمر في سورية، التي طلبت عمولة مقابل استخدام الأراضي السورية وخطوط الكهرباء فيها. سورية توجد تحت عقوبات أميركية، والولايات المتحدة لم تعط الاعفاء المطلوب من هذه العقوبات. الآن يتوقع أن يحصل لبنان على مساعدة من الجزائر، والسفينة الاولى التي تحمل حوالي 30 ألف طن من الوقود يمكن أن تصل في الفترة الحالية. ما الذي سيحدث بعد هذه الارسالية؟ لا أحد في لبنان يوجد لديه جواب.
على هذه الخلفية فان تهديد اسرائيل باعادة لبنان الى العصر الحجري لا يمكن أن يؤثر على مواطني لبنان الذين يشعرون بأنهم يعيشون في فترة ما قبل التاريخ. إذا كان الهدف هو تشجيعهم على التمرد على الحكومة فهم ليسوا بحاجة الى تشجيع من إسرائيل. المشكلة هي أنه لا يوجد في لبنان حكومة يمكن استبدالها، لأنه لا يوجد اتفاق على طريقة استبدالها. إذا كان التوق هو أن الهجمات في لبنان ستجعل المواطنين هناك يقومون بعصيان مدني ضد حزب الله فمن الأفضل أن يتم في البداية فحص أي سلاح بالضبط يمكن للمدنيين في لبنان إدارة الحرب من خلاله ضد حزب الله الأكثر تسليحا في الدولة.
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