أي مكاسب لأوكرانيا بعد دخول كورسك؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شون أوغرايدي – (الإندنبدنت) 2024/8/25
مع احتمال عودة ترامب
إلى البيت الأبيض، كانت أفضل فرصة لأوكرانيا هي التوغل في روسيا وتغيير واقع الاحتلال على الأرض استعداداً لخط هدنة قد يفرضه لاحقاً البيت الأبيض والكرملين.
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لو قيض لـ"العملية العسكرية الخاصة" التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في أوكرانيا منذ مدة أن تنجح على النحو الذي خطط لها، لكان من المرجح أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد فر من كييف قبل فترة طويلة، ولكان يمضي أيامه في المنفى محاطاً بعزلة تامة داخل قصر ناء قدمه له حلفاؤه القدامى، ربما في ريف إحدى المقاطعات الإنجليزية.
ولكان أيضاً -بينما يقود حكومة عاجزة في المنفى ويلتقي من حين إلى آخر بحليفه القديم، رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، لاحتساء الشاي- سيواصل العيش في حالة من الخوف الدائم من محاولة حتمية لاغتياله.
كذلك لو حقق الغزو الروسي خلال فبراير (شباط) 2022 أهدافه الكبرى وطموحاته الخيالية، لكانت أوكرانيا قد ضُمت إلى الاتحاد الروسي بترحاب كبير، ولكان مواطنوها قد احتضنوا الجنود الروس الذين "حرروهم" ممن لقبوا بالـ"نازيين" في السلطة، ولكان سكان العاصمة كييف سيتوافدون بشغف لحضور العرض السنوي للنصر، والاحتفال في ظل قيادة منقذهم المحبوب الرئيس بوتين. لكن من الواضح أن الأحداث اتخذت منعطفاً آخر مغايراً تماماً لهذا السيناريو.
رأى فلاديمير بوتين -الذي عجز عن استعادة عظمة الإمبراطورية الروسية، أو الظهور كقيصر روسيا بطرس الأكبر أو كجوزيف ستالين العصر الحديث- وجد نفسه متفوقا في الغطرسة على نظيره الأوكراني الأصغر سنا. والواقع أن الهجوم المضاد الأوكراني الجريء داخل الأراضي الروسية جعل من بوتين أول زعيم روسي منذ العام 1941 يواجه غزواً أجنبياً لبلاده. وقد اتسم هذا الهجوم الأوكراني السريع وغير المتوقع، مثله مثل الحرب الألمانية الخاطفة في الماضي، بعنصر المفاجأة واستخدام التكنولوجيا والتكتيكات المتطورة.
كما حدث في العام 1941، فوجئ الروس بالهجوم الأوكراني الذي أخذهم على حين غرة، إما نتيجة رفضهم تصديق تقارير استخباراتية عن احتمال وقوع اختراق عسكري وشيك، أو على الأرجح بسبب ضعف عملياتهم الاستخباراتية في أوكرانيا، مما جعلهم يفشلون في توقع الضربة. ونتيجة لذلك انقلب تقدمهم البطيء في شرق أوكرانيا إلى حالة من الفوضى العارمة، وأصيب الشعب الروسي بصدمة نفسية كبيرة، بينما تعرضت سمعة بوتين لانتكاسة كبيرة وأصبح موضع سخرية.
على الرغم من أن شعب بوتين قد يظل متمسكا به، فإنه لا بد أن يتساءل عن سبب إخفاق روسيا في تحقيق النصر في حرب أخرى في أعقاب النكسات التي منيت بها سابقاً، سواء داخل أفغانستان أو في "الحرب الباردة"، أو لدى تفكك "حلف وارسو" و"اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية". ومع أن الوضع الراهن ليس بالسوء الذي كان عليه عندما تنحى ميخائيل غورباتشوف، آخر الزعماء السوفيات، أو عندما سلم الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين مقاليد الحكم لفلاديمير بوتين، فإن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب، إضافة إلى العقوبات الغربية على موسكو والتضخم المستمر، بدأت جميعها تثقل كاهل البلاد بصورة ملحوظة.
والآن مع خروج الحدود الروسية عن نطاق السيطرة، أصبح الواقع واضحاً بالنسبة للشعب الروسي. ولا يتماشى هذا الواقع مع صورة الرجل القوي التي اشتهر بها فلاديمير بوتين. فقد أثبتت تهديداته المبالغ فيها باستخدام الأسلحة النووية للرد على أي هجوم على روسيا أنها مجرد مزاعم فارغة، حيث بدت صواريخه الباليستية العابرة للقارات عديمة الفائدة.
وفي المقابل، أصبح فولوديمير زيلينسكي هو الذي يحدد شروط المعركة ويظهر براعته الإستراتيجية. فقد أبدى بعد نظر من خلال تأكيده عدم سعيه إلى ضم أراض روسية أو احتلالها، وأنه يركز بدلا من ذلك على إنشاء "منطقة عازلة" في كورسك (وربما في مناطق حدودية أخرى).
قد يبدو هذا المفهوم غامضاً إلى حد ما، لكنه قد يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح، تجعل من الصعب على روسيا غزو أو تهديد الدول المجاورة، ومن ثم أقل قدرة على إطلاق الصواريخ أو توجيه الضربات بطائرات من دون طيار. وستعمل في الأساس كمنطقة محايدة إلى حد ما، لا تكون تحت السيطرة الكاملة لأوكرانيا أو روسيا، لكنها في الوقت نفسه لا تكون ذات سيادة كاملة.
وكحل وسط محتمل، يمكن لزيلينسكي أن يقترح ترتيباً مماثلاً في جانب أوكرانيا، أو حتى تقديم تعهد بعدم انضمام بلده إلى "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، وهو المبرر المفترض الذي استخدمه الكرملين لغزوها (والدعاية التي روجت لها على نطاق واسع شخصيات مثل اليميني ناجل فاراج في بريطانيا ودونالد ترامب في الولايات المتحدة).
وفي بعض النواحي، قد تكون المنطقة العازلة في كورسك شبيهة بالمنطقة منزوعة السلاح وضواحيها في شبه الجزيرة الكورية، ولو أنه من الأفضل أن تكون أقل تسليحاً وأقل توتراً. وقد ينظر إليها أيضاً مع تقديم أوكرانيا ضمانات بشأن عدم انضمامها إلى "حلف شمال الأطلسي"، على أنها منطقة عازلة أكثر رسمية بين الحلف الغربي وروسيا.
في الواقع يشبه هذا الوضع إلى حد ما موقف فنلندا المحايد الذي تغير أخيراً قبل أن تنضم -إلى جانب السويد - إلى "حلف شمال الأطلسي" بسبب العدوان الروسي وإخفاقات بوتين. وهناك أوجه تشابه تاريخية مع دول عازلة سابقة كيوغوسلافيا التي تفتتت إلى دول عدة، وأفغانستان التي كانت ذات يوم أراضي محايدة تفصل بين الإمبراطورية الروسية من جهة، والإمبراطورية البريطانية التي كانت تسيطر على الهند من جهة ثانية.
بطبيعة الحال، ما يزال كل هذا يطرح تساؤلات جدية ووجودية حول مدى السلامة الإقليمية التي ستتمكن أوكرانيا من استعادتها في أراضيها. ومن الناحية الواقعية، يبدو من غير المرجح أن تستعيد كييف شبه جزيرة القرم أو منطقتي دونباس ولوغانسك في الشرق -لكن الوقت بات الآن مناسباً للغرب لتكثيف جهوده وتزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لاستعادة أكبر مقدار ممكن من الأراضي.
وفي حال وقوع الكارثة الكبرى المتمثلة في فوز دونالد ترامب برئاسة ثانية في الولايات المتحدة، فإن أفضل فرصة بالنسبة إلى أوكرانيا تكمن في تغيير واقع الاحتلال على الأرض، استعداداً لخط هدنة قد يفرضه لاحقاً البيت الأبيض والكرملين. ومن المحتمل أن يصبح هذا الخط بمثابة حدود فعلية بحكم الأمر الواقع (كما حصل في نهاية الحرب الكورية). وبينما قد لا يتمكن فولوديمير زيلينسكي من تحقيق "الفوز" في هذه الحرب، فإن فلاديمير بوتين لن يستطيع هو أيضاً تحقيق هذا الهدف، وبالتالي لن يكون هناك مبرر للسماح له بتحصيل مكاسب إضافية لمجرد أن الغرب يشعر بتوتر إزاء استخدام صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية. لقد اتضح لنا كم هي تهديدات بوتين فارغة.
يبقى أخيراً قول أن زيلينسكي وشعبه ما يزالان يستحقان دعم الغرب، كما أن غزوه لمنطقة كورسك برهن بالضبط لماذا يعد هذا العمل أفضل أمل لتحقيق السلام في المنطقة.
*شون أوغرايدي Sean OGrady: مساعد رئيس التحرير ومحرر اقتصادي سابق في "الاندبندنت".
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