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أي مكاسب لأوكرانيا بعد دخول كورسك؟

8/27/2024 3:09:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شون أوغرايدي – (الإندنبدنت) 2024/8/25 مع احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، كانت أفضل فرصة لأوكرانيا هي التوغل في روسيا وتغيير واقع الاحتلال على الأرض استعداداً لخط هدنة قد يفرضه لاحقاً البيت الأبيض والكرملين.
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لو قيض لـ"العملية العسكرية الخاصة" التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا منذ مدة أن تنجح على النحو الذي خطط لها، لكان من المرجح أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد فر من كييف قبل فترة طويلة، ولكان يمضي أيامه في المنفى محاطاً بعزلة تامة داخل قصر ناء قدمه له حلفاؤه القدامى، ربما في ريف إحدى المقاطعات الإنجليزية.
ولكان أيضاً -بينما يقود حكومة عاجزة في المنفى ويلتقي من حين إلى آخر بحليفه القديم، رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، لاحتساء الشاي- سيواصل العيش في حالة من الخوف الدائم من محاولة حتمية لاغتياله.
كذلك لو حقق الغزو الروسي خلال فبراير (شباط) 2022 أهدافه الكبرى وطموحاته الخيالية، لكانت أوكرانيا قد ضُمت إلى الاتحاد الروسي بترحاب كبير، ولكان مواطنوها قد احتضنوا الجنود الروس الذين "حرروهم" ممن لقبوا بالـ"نازيين" في السلطة، ولكان سكان العاصمة كييف سيتوافدون بشغف لحضور العرض السنوي للنصر، والاحتفال في ظل قيادة منقذهم المحبوب الرئيس بوتين. لكن من الواضح أن الأحداث اتخذت منعطفاً آخر مغايراً تماماً لهذا السيناريو.
رأى فلاديمير بوتين -الذي عجز عن استعادة عظمة الإمبراطورية الروسية، أو الظهور كقيصر روسيا بطرس الأكبر أو كجوزيف ستالين العصر الحديث- وجد نفسه متفوقا في الغطرسة على نظيره الأوكراني الأصغر سنا. والواقع أن الهجوم المضاد الأوكراني الجريء داخل الأراضي الروسية جعل من بوتين أول زعيم روسي منذ العام 1941 يواجه غزواً أجنبياً لبلاده. وقد اتسم هذا الهجوم الأوكراني السريع وغير المتوقع، مثله مثل الحرب الألمانية الخاطفة في الماضي، بعنصر المفاجأة واستخدام التكنولوجيا والتكتيكات المتطورة.
كما حدث في العام 1941، فوجئ الروس بالهجوم الأوكراني الذي أخذهم على حين غرة، إما نتيجة رفضهم تصديق تقارير استخباراتية عن احتمال وقوع اختراق عسكري وشيك، أو على الأرجح بسبب ضعف عملياتهم الاستخباراتية في أوكرانيا، مما جعلهم يفشلون في توقع الضربة. ونتيجة لذلك انقلب تقدمهم البطيء في شرق أوكرانيا إلى حالة من الفوضى العارمة، وأصيب الشعب الروسي بصدمة نفسية كبيرة، بينما تعرضت سمعة بوتين لانتكاسة كبيرة وأصبح موضع سخرية.
على الرغم من أن شعب بوتين قد يظل متمسكا به، فإنه لا بد أن يتساءل عن سبب إخفاق روسيا في تحقيق النصر في حرب أخرى في أعقاب النكسات التي منيت بها سابقاً، سواء داخل أفغانستان أو في "الحرب الباردة"، أو لدى تفكك "حلف وارسو" و"اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية". ومع أن الوضع الراهن ليس بالسوء الذي كان عليه عندما تنحى ميخائيل غورباتشوف، آخر الزعماء السوفيات، أو عندما سلم الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين مقاليد الحكم لفلاديمير بوتين، فإن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب، إضافة إلى العقوبات الغربية على موسكو والتضخم المستمر، بدأت جميعها تثقل كاهل البلاد بصورة ملحوظة.
والآن مع خروج الحدود الروسية عن نطاق السيطرة، أصبح الواقع واضحاً بالنسبة للشعب الروسي. ولا يتماشى هذا الواقع مع صورة الرجل القوي التي اشتهر بها فلاديمير بوتين. فقد أثبتت تهديداته المبالغ فيها باستخدام الأسلحة النووية للرد على أي هجوم على روسيا أنها مجرد مزاعم فارغة، حيث بدت صواريخه الباليستية العابرة للقارات عديمة الفائدة.
وفي المقابل، أصبح فولوديمير زيلينسكي هو الذي يحدد شروط المعركة ويظهر براعته الإستراتيجية. فقد أبدى بعد نظر من خلال تأكيده عدم سعيه إلى ضم أراض روسية أو احتلالها، وأنه يركز بدلا من ذلك على إنشاء "منطقة عازلة" في كورسك (وربما في مناطق حدودية أخرى).
قد يبدو هذا المفهوم غامضاً إلى حد ما، لكنه قد يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح، تجعل من الصعب على روسيا غزو أو تهديد الدول المجاورة، ومن ثم أقل قدرة على إطلاق الصواريخ أو توجيه الضربات بطائرات من دون طيار. وستعمل في الأساس كمنطقة محايدة إلى حد ما، لا تكون تحت السيطرة الكاملة لأوكرانيا أو روسيا، لكنها في الوقت نفسه لا تكون ذات سيادة كاملة.
وكحل وسط محتمل، يمكن لزيلينسكي أن يقترح ترتيباً مماثلاً في جانب أوكرانيا، أو حتى تقديم تعهد بعدم انضمام بلده إلى "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، وهو المبرر المفترض الذي استخدمه الكرملين لغزوها (والدعاية التي روجت لها على نطاق واسع شخصيات مثل اليميني ناجل فاراج في بريطانيا ودونالد ترامب في الولايات المتحدة).
وفي بعض النواحي، قد تكون المنطقة العازلة في كورسك شبيهة بالمنطقة منزوعة السلاح وضواحيها في شبه الجزيرة الكورية، ولو أنه من الأفضل أن تكون أقل تسليحاً وأقل توتراً. وقد ينظر إليها أيضاً مع تقديم أوكرانيا ضمانات بشأن عدم انضمامها إلى "حلف شمال الأطلسي"، على أنها منطقة عازلة أكثر رسمية بين الحلف الغربي وروسيا.
في الواقع يشبه هذا الوضع إلى حد ما موقف فنلندا المحايد الذي تغير أخيراً قبل أن تنضم -إلى جانب السويد - إلى "حلف شمال الأطلسي" بسبب العدوان الروسي وإخفاقات بوتين. وهناك أوجه تشابه تاريخية مع دول عازلة سابقة كيوغوسلافيا التي تفتتت إلى دول عدة، وأفغانستان التي كانت ذات يوم أراضي محايدة تفصل بين الإمبراطورية الروسية من جهة، والإمبراطورية البريطانية التي كانت تسيطر على الهند من جهة ثانية.
بطبيعة الحال، ما يزال كل هذا يطرح تساؤلات جدية ووجودية حول مدى السلامة الإقليمية التي ستتمكن أوكرانيا من استعادتها في أراضيها. ومن الناحية الواقعية، يبدو من غير المرجح أن تستعيد كييف شبه جزيرة القرم أو منطقتي دونباس ولوغانسك في الشرق -لكن الوقت بات الآن مناسباً للغرب لتكثيف جهوده وتزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لاستعادة أكبر مقدار ممكن من الأراضي.
وفي حال وقوع الكارثة الكبرى المتمثلة في فوز دونالد ترامب برئاسة ثانية في الولايات المتحدة، فإن أفضل فرصة بالنسبة إلى أوكرانيا تكمن في تغيير واقع الاحتلال على الأرض، استعداداً لخط هدنة قد يفرضه لاحقاً البيت الأبيض والكرملين. ومن المحتمل أن يصبح هذا الخط بمثابة حدود فعلية بحكم الأمر الواقع (كما حصل في نهاية الحرب الكورية). وبينما قد لا يتمكن فولوديمير زيلينسكي من تحقيق "الفوز" في هذه الحرب، فإن فلاديمير بوتين لن يستطيع هو أيضاً تحقيق هذا الهدف، وبالتالي لن يكون هناك مبرر للسماح له بتحصيل مكاسب إضافية لمجرد أن الغرب يشعر بتوتر إزاء استخدام صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية. لقد اتضح لنا كم هي تهديدات بوتين فارغة.
يبقى أخيراً قول أن زيلينسكي وشعبه ما يزالان يستحقان دعم الغرب، كما أن غزوه لمنطقة كورسك برهن بالضبط لماذا يعد هذا العمل أفضل أمل لتحقيق السلام في المنطقة.

*شون أوغرايدي Sean OGrady: مساعد رئيس التحرير ومحرر اقتصادي سابق في "الاندبندنت".

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