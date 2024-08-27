ناشئي اليد.. طموحات كبيرة في مجاراة الأقوياء بالبطولة الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - _- ينتظر المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد، مشاركة مهمة تتمثل في البطولة الآسيوية العاشرة، والتي تقام لقاءاتها كافة، على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 3 ولغاية 14 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة لبطولة العالم، والتي تستضيفها سلوفينيا صيف العام المقبل.
وتكمن أهمية هذه المشاركة، كونها تأتي ضمن برامج الاتحاد الفنية في بناء المنتخب الوطني للرجال، حيث سيكون أمام مجموعة كبيرة من الفريق الحالي فرصة للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني والتي ستتألف من اللاعبين الناشئين والشباب، وهو قرار صائب يسجل لاتحاد اللعبة، في طريقة بناء المنتخب الوطني الذي سيشارك في البطولة الآسيوية للرجال، والتي تقام مطلع العام المقبل.
ورغم صعوبة المشاركة في البطولة الآسيوية وتحقيق النتائج المأمولة، إلا أن طموحات الجهاز الفني واللاعبين كبيرة في تحقيق النتائج الإيجابية خصوصا في الدور الأول عند ملاقاة منتخبي الهند واليابان، ثم الانتقال إلى الدور ربع النهائي وخوض ثلاث مواجهات ذات طابع قوي ستجمعه مع الفرق المتأهلة من الدور الأول، وهي المواجهات التي ستحدد هوية الفرق التي ستحظى بنيل بطاقات التأهل إلى بطولة العالم المقبلة.
ويحاول الجهاز الفني للمنتخب الوطني، والذي يقوده المدير الفني الوطني مهند المنسي، وإلى جانبه مساعده المدرب الوطني صدام أبو رمان، ومدرب حراس المرمى التونسي أيمن بن يحيى تجهيز الفريق من الناحيتين الفنية والبدنية بعد أن واجه بعض الصعوبات في مرحلة التحضير السابقة، عندما ابتعد 14 لاعبا بسبب التزامهم بامتحانات الثانوية العامة، ولعل إقامة معسكر تدريبي حاليا في العاصمة المصرية القاهرة بخوض من خلال الفريق 4 لقاءات ودية مع المنتخبات المصرية له فوائد فنية عديدة تعزز من جاهزية الفريق، قبل دخوله في معترك منافسات البطولة الآسيوية.
وقسمت المنتخبات الـ13 المشاركة في هذه البطولة إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات، كوريا الجنوبية، البحرين والعراق، وضمت المجموعة الثانية منتخبات، الأردن، اليابان والهند، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السعودية، قطر والإمارات، وضمت والمجموعة الرابعة منتخبات إيران، الكويت والصين تايبيه.
وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور الثاني من كل مجموعة، الفريق المتصدر والوصيف، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ8 التي تأهلت إلى الدور الثاني على مجموعتين تضم كل مجموعة أربعة منتخبات وبعدها، يتأهل كذلك متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي إلى جانب تأهلهما إلى بطولة العالم، بينما تلعب بقية الفرق لقاءات لتحديد الفريق الذي سينضم إلى الفرق المتأهلة إلى بطولة العالم، فيما تلعب بقية الفرق، والتي لم تتأهل إلى الدور الثاني لقاءات لتحديد المراكز من 9 ولغاية 13. ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين تضم كلا من اللاعبين: عبدالرحمن السكسك، يحيى قلب، ليث طريف، حسين الجبالي، محمد الظواهرة، تامر الظواهرة، أحمد الرماضنة، سادن العطابي، جاد الحق محمد، محمد الصبيحي، زيد عبيدات، زيد الشرفات، عبدالرحمن أبو بكر، أحمد سمير، أحمد رائد، صهيب عنانزة، أسامه محمد، فريد طبيله.
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