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ناشئي اليد.. طموحات كبيرة في مجاراة الأقوياء بالبطولة الآسيوية

8/27/2024 3:09:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - _- ينتظر المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد، مشاركة مهمة تتمثل في البطولة الآسيوية العاشرة، والتي تقام لقاءاتها كافة، على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 3 ولغاية 14 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة لبطولة العالم، والتي تستضيفها سلوفينيا صيف العام المقبل.
وتكمن أهمية هذه المشاركة، كونها تأتي ضمن برامج الاتحاد الفنية في بناء المنتخب الوطني للرجال، حيث سيكون أمام مجموعة كبيرة من الفريق الحالي فرصة للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني والتي ستتألف من اللاعبين الناشئين والشباب، وهو قرار صائب يسجل لاتحاد اللعبة، في طريقة بناء المنتخب الوطني الذي سيشارك في البطولة الآسيوية للرجال، والتي تقام مطلع العام المقبل.
ورغم صعوبة المشاركة في البطولة الآسيوية وتحقيق النتائج المأمولة، إلا أن طموحات الجهاز الفني واللاعبين كبيرة في تحقيق النتائج الإيجابية خصوصا في الدور الأول عند ملاقاة منتخبي الهند واليابان، ثم الانتقال إلى الدور ربع النهائي وخوض ثلاث مواجهات ذات طابع قوي ستجمعه مع الفرق المتأهلة من الدور الأول، وهي المواجهات التي ستحدد هوية الفرق التي ستحظى بنيل بطاقات التأهل إلى بطولة العالم المقبلة.
ويحاول الجهاز الفني للمنتخب الوطني، والذي يقوده المدير الفني الوطني مهند المنسي، وإلى جانبه مساعده المدرب الوطني صدام أبو رمان، ومدرب حراس المرمى التونسي أيمن بن يحيى تجهيز الفريق من الناحيتين الفنية والبدنية بعد أن واجه بعض الصعوبات في مرحلة التحضير السابقة، عندما ابتعد 14 لاعبا بسبب التزامهم بامتحانات الثانوية العامة، ولعل إقامة معسكر تدريبي حاليا في العاصمة المصرية القاهرة بخوض من خلال الفريق 4 لقاءات ودية مع المنتخبات المصرية له فوائد فنية عديدة تعزز من جاهزية الفريق، قبل دخوله في معترك منافسات البطولة الآسيوية.
وقسمت المنتخبات الـ13 المشاركة في هذه البطولة إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات، كوريا الجنوبية، البحرين والعراق، وضمت المجموعة الثانية منتخبات، الأردن، اليابان والهند، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السعودية، قطر والإمارات، وضمت والمجموعة الرابعة منتخبات إيران، الكويت والصين تايبيه.
وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور الثاني من كل مجموعة، الفريق المتصدر والوصيف، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ8 التي تأهلت إلى الدور الثاني على مجموعتين تضم كل مجموعة أربعة منتخبات وبعدها، يتأهل كذلك متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي إلى جانب تأهلهما إلى بطولة العالم، بينما تلعب بقية الفرق لقاءات لتحديد الفريق الذي سينضم إلى الفرق المتأهلة إلى بطولة العالم، فيما تلعب بقية الفرق، والتي لم تتأهل إلى الدور الثاني لقاءات لتحديد المراكز من 9 ولغاية 13. ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين تضم كلا من اللاعبين: عبدالرحمن السكسك، يحيى قلب، ليث طريف، حسين الجبالي، محمد الظواهرة، تامر الظواهرة، أحمد الرماضنة، سادن العطابي، جاد الحق محمد، محمد الصبيحي، زيد عبيدات، زيد الشرفات، عبدالرحمن أبو بكر، أحمد سمير، أحمد رائد، صهيب عنانزة، أسامه محمد، فريد طبيله.

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