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مشاركة أردنية في الجولة الثانية من سباق هضبة السعودية للسيارات

8/27/2024 3:09:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- يغادر اليوم السائقون المشاركون في الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة، التي تنطلق منافساتها في مدينة الطائف يوم الجمعة المقبل، وتستمر ليوم السبت، ومن المنتظر مشاركة أمير هشام النجار وأيهاب الشرفا وأحمد جانخوت وسيف منصور وهشام أمير النجار.
وتعد بطولة السعودية لصعود الهضبة، أضخم بطولة لرياضة السيارات في السعودية، وتشكل نقلة نوعية في عالم السباقات المحلية، وقد بدأت أول نسخة من البطولة في العام 2019، وعادت البطولة عامي 2022 و2023، واستمرت العام الحالي بحلتها الجديدة، وبتنافسية أعلى، وتجرى في عدة مدن سعودية.
ويتطلع السائقون الأردنيون لمواصلة تحقيق الإنجازات في الجولة الثانية لصعود الهضبة، إضافة لبطولة كسر الزمن وهي سباقات للسرعة مع الزمن، وتقام داخل حلبة محددة المسار ومجهزة بالأقماع، وتقام المنافسة فيها عبر وصول المتسابق إلى خط النهاية في أقل زمن ممكن، مع الالتزام في مسار السباق وقواعد السلامة، ويختلف كسر الزمن عن الأوتوكروس بأنه يكون على حلبة مسافتها أطول.
وتقام الجولة الثانية من بطولة كسر الزمن في الرياض يومي 4 و5 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتقام الجولة الثالثة في مدينة الإحساء يومي 15 و 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ووفقا للبرنامج الزمني للبطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، سيتم يوم غد إجراء عملية التدقيق الإداري والفحص الفني، وستنطلق بعد غد جولات التجارب الحرة الأولى والثانية والثالثة، ومن ثم تقام النهائيات يوم السبت.
وكان السائق أمير هشام النجار، قد فاز بلقب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة التي أقيمت الشهر الماضي في الطائف على متن ميتسوبيشي لانسر، محققا أفضل وقت له بزمن 1.47.467 دقيقة، كما حقق المركز الأول لفئة 2A.
وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الأول لفئة 1 على متن ميتسوبيشي كولت، محققا أفضل وقت له 1.52.537 دقيقة، كما حل بالمركز الخامس في الترتيب العام.
وحقق السائق وائل مصطفى على متن بولو في دبليو المركز الأول لفئة 2B، محققا أفضل وقت له بزمن 1.55.535 دقيقه، وجاء بالمركز السادس بالترتيب العام.
وجاء السائق أحمد جانخوت بالمركز الثاني على متن تويوتا ترسل لفئة 5A، محققا أفضل وقت له بزمن 2.14.985 دقبقة.
من ناحيته، احتل السائق مصطفى عطاري على متن ميتسوبيشي لانسر المركز السادس لفئة 2A، محققا أفضل وقت له بزمن 2.05.446 دقيقة، كما نال المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة السعودية أوتوكروس مؤخرا، والمركز الثاني في سباق كسر الزمن.
وقال السائق هشام النجار لـ"الغد": "تعد بطولة السعودية لصعود الهضبة، من السباقات الرائعة، والمنافسة فيها قوية وتتنافس سيارات السوبر كار، وسيارات التسابق المخصصة للحلبات، مثل بورش جي تي 2 ار اس والتي يصل سعرها 600 ألف يورو، في المقابل نشارك في السباق بسيارات مجهزة محليا، ومن خلال الجوائز المالية في البطولة، نستطيع تغطية على الأقل تكاليف المشاركة في السباق".

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