مشاركة أردنية في الجولة الثانية من سباق هضبة السعودية للسيارات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- يغادر اليوم السائقون المشاركون في الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة، التي تنطلق منافساتها في مدينة الطائف يوم الجمعة المقبل، وتستمر ليوم السبت، ومن المنتظر مشاركة أمير هشام النجار وأيهاب الشرفا وأحمد جانخوت وسيف منصور وهشام أمير النجار.
وتعد بطولة السعودية لصعود الهضبة، أضخم بطولة لرياضة السيارات في السعودية، وتشكل نقلة نوعية في عالم السباقات المحلية، وقد بدأت أول نسخة من البطولة في العام 2019، وعادت البطولة عامي 2022 و2023، واستمرت العام الحالي بحلتها الجديدة، وبتنافسية أعلى، وتجرى في عدة مدن سعودية.
ويتطلع السائقون الأردنيون لمواصلة تحقيق الإنجازات في الجولة الثانية لصعود الهضبة، إضافة لبطولة كسر الزمن وهي سباقات للسرعة مع الزمن، وتقام داخل حلبة محددة المسار ومجهزة بالأقماع، وتقام المنافسة فيها عبر وصول المتسابق إلى خط النهاية في أقل زمن ممكن، مع الالتزام في مسار السباق وقواعد السلامة، ويختلف كسر الزمن عن الأوتوكروس بأنه يكون على حلبة مسافتها أطول.
وتقام الجولة الثانية من بطولة كسر الزمن في الرياض يومي 4 و5 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتقام الجولة الثالثة في مدينة الإحساء يومي 15 و 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ووفقا للبرنامج الزمني للبطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، سيتم يوم غد إجراء عملية التدقيق الإداري والفحص الفني، وستنطلق بعد غد جولات التجارب الحرة الأولى والثانية والثالثة، ومن ثم تقام النهائيات يوم السبت.
وكان السائق أمير هشام النجار، قد فاز بلقب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة التي أقيمت الشهر الماضي في الطائف على متن ميتسوبيشي لانسر، محققا أفضل وقت له بزمن 1.47.467 دقيقة، كما حقق المركز الأول لفئة 2A.
وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الأول لفئة 1 على متن ميتسوبيشي كولت، محققا أفضل وقت له 1.52.537 دقيقة، كما حل بالمركز الخامس في الترتيب العام.
وحقق السائق وائل مصطفى على متن بولو في دبليو المركز الأول لفئة 2B، محققا أفضل وقت له بزمن 1.55.535 دقيقه، وجاء بالمركز السادس بالترتيب العام.
وجاء السائق أحمد جانخوت بالمركز الثاني على متن تويوتا ترسل لفئة 5A، محققا أفضل وقت له بزمن 2.14.985 دقبقة.
من ناحيته، احتل السائق مصطفى عطاري على متن ميتسوبيشي لانسر المركز السادس لفئة 2A، محققا أفضل وقت له بزمن 2.05.446 دقيقة، كما نال المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة السعودية أوتوكروس مؤخرا، والمركز الثاني في سباق كسر الزمن.
وقال السائق هشام النجار لـ"الغد": "تعد بطولة السعودية لصعود الهضبة، من السباقات الرائعة، والمنافسة فيها قوية وتتنافس سيارات السوبر كار، وسيارات التسابق المخصصة للحلبات، مثل بورش جي تي 2 ار اس والتي يصل سعرها 600 ألف يورو، في المقابل نشارك في السباق بسيارات مجهزة محليا، ومن خلال الجوائز المالية في البطولة، نستطيع تغطية على الأقل تكاليف المشاركة في السباق".
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