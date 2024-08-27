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6 ميداليات ملونة لـالسباحة في البطولة العربية للفئات العمرية

8/27/2024 3:09:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – حصد المنتخب الوطني للسباحة 6 ميداليات ملونة في مشاركته بسباقات البطولة العربية الثالثة للفئات العمرية، والتي تقام في المسبح الأولمبي بستاد القاهرة في جمهورية مصر العربية، وتختتم اليوم، وسط مشاركة واسعة لـ16 دولة عربية.
ويترأس أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور الوفد الأردني المشارك، والذي يضم 20 سباحا وسباحة بإشراف المدربين الأميركي جاي بينر ورهف بقلة، دون الإفصاح عن أسماء المشاركين، الذين من المتوقع أن تقدمهم ميدالياتهم لجمهور اللعبة.
ويشارك في البطولة العربية إلى جانب المنتخب الوطني، كل من مصر والمغرب وسورية وسلطنة عمان والعراق وقطر وتونس ولبنان وفلسطين والسعودية واليمن والبحرين والكويت والسودان ولبنان.
واستهل المنتخب الوطني مشاركته بإحراز ميدالية ذهبية وبرونزيتين عبر السباحة تارا العالول، والتي حققت ذهبية سباق 50م صدر بزمن قدره 34.66 ثانية، فيما كان فريق التتابع المختلط 4×100 يحرز المركز الثالث بزمن قدره 4:04.80 دقيقة، وهو المركز ذاته الذي حصده فريق التتابع 200×4 بزمن 9:32.20.
وفي اليوم الثاني من البطولة العربية للألعاب المائية، أحرز السباح عدنان العبداللات الميدالية الفضية لسباق 100م حرة بزمن 51.86 ثانية، وفاز السباح مايكل الور بالميدالية البرونزية لسباق 100 متر حرة بزمن 56.69 ثانية، إلى جانب إحراز الميدالية البرونزية لسباق الإناث 4×100 بزمن 4:23.57 دقيقة.
وأعلن اتحاد السباحة عن تقديم البنك الأردني الكويتي دعما سخيا للمنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية بالقاهرة، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين الرياضي والخاص، مؤكدا شكرهم لأسرة البنك على دعمهم لرياضة السباحة، في سبيل رفع اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية.

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