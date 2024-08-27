6 ميداليات ملونة لـالسباحة في البطولة العربية للفئات العمرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – حصد المنتخب الوطني للسباحة 6 ميداليات ملونة في مشاركته بسباقات البطولة العربية الثالثة للفئات العمرية، والتي تقام في المسبح الأولمبي بستاد القاهرة في جمهورية مصر العربية، وتختتم اليوم، وسط مشاركة واسعة لـ16 دولة عربية.
ويترأس أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور الوفد الأردني المشارك، والذي يضم 20 سباحا وسباحة بإشراف المدربين الأميركي جاي بينر ورهف بقلة، دون الإفصاح عن أسماء المشاركين، الذين من المتوقع أن تقدمهم ميدالياتهم لجمهور اللعبة.
ويشارك في البطولة العربية إلى جانب المنتخب الوطني، كل من مصر والمغرب وسورية وسلطنة عمان والعراق وقطر وتونس ولبنان وفلسطين والسعودية واليمن والبحرين والكويت والسودان ولبنان.
واستهل المنتخب الوطني مشاركته بإحراز ميدالية ذهبية وبرونزيتين عبر السباحة تارا العالول، والتي حققت ذهبية سباق 50م صدر بزمن قدره 34.66 ثانية، فيما كان فريق التتابع المختلط 4×100 يحرز المركز الثالث بزمن قدره 4:04.80 دقيقة، وهو المركز ذاته الذي حصده فريق التتابع 200×4 بزمن 9:32.20.
وفي اليوم الثاني من البطولة العربية للألعاب المائية، أحرز السباح عدنان العبداللات الميدالية الفضية لسباق 100م حرة بزمن 51.86 ثانية، وفاز السباح مايكل الور بالميدالية البرونزية لسباق 100 متر حرة بزمن 56.69 ثانية، إلى جانب إحراز الميدالية البرونزية لسباق الإناث 4×100 بزمن 4:23.57 دقيقة.
وأعلن اتحاد السباحة عن تقديم البنك الأردني الكويتي دعما سخيا للمنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية بالقاهرة، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين الرياضي والخاص، مؤكدا شكرهم لأسرة البنك على دعمهم لرياضة السباحة، في سبيل رفع اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية.
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