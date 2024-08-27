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العكش: أشعر بالراحة مع الصريح.. ونتطلع للمنافسة بـالدرع

8/27/2024 3:09:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أشار مهاجم الصريح محمد العكش، إلى أنه يشعر بالراحة مع فريقه الحالي، بعد المستويات المميزة التي قدمها في الجولات الثلاث الأولى بدوري المحترفين، وجعلته على رأس قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.
وبين العكش في حديثه لـ"الغد"، أن علاقته المميزة مع الصريح بعد تمثيله للفريق في موسمين سابقين، جعلته يفكر بالعودة إليه رغم العروض العديدة التي تلقاها من أندية المحترفين في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة وقادرة على فرض حضورها بدوري المحترفين الموسم الحالي.
وأضاف: "أشكر نادي الصريح الذي قام باحتوائي ممثلا برئيس النادي عمر العجلوني، بعد لحظات صعبة عشتها خلال الفترة الماضية جعلتي بعيدا عن ممارسة هوايتي التهديفية، إلى جانب غيابي عن منافسات المحترفين في إياب الموسم الماضي.
ولفت المهاجم البالغ من العمر 27 عاما، إلى أن الفريق يتطور في المستوى من جولة لأخرى ببطولة الدوري تحت قيادة المدرب الشاب ماهر العجلوني، وهو ما حصل ابتداء من الجولة الثانية عبر الفوز بخمسة أهداف لهدف على شباب العقبة، والتعادل مع حامل لقب النسخة الماضية الحسين إربد بهدف لمثله في الجولة الثالثة.
وكشف العكش عن إعجابه بالمدرب العجلوني الذي يملك أفكارا فنية جيدة، وتوقع له مستقبلا كبيرا في عالم التدريب، موضحا أن الخسارة في الجولة الأولى من الوحدات بأربعة أهداف لهدف جاءت نتيجة غياب الانسجام والتفاهم بين اللاعبين ولظروف المباريات الافتتاحية التي تتسم بالصعوبة عادة، نظرا لخوض عدد كبير من اللاعبين مباراة للمرة الأولى مع بعضهم البعض".
وتابع: "لا يوجد في كرة القدم عمر معين للاعب أو المدرب، وجميع اللاعبين يحترمون أفكار العجلوني ويطبقون تعليماته رغم أن عددا منهم يسبقه بالسن، وهو قريب من اللاعبين ونسعى لتحقيق مراكز متقدمة معه هذا الموسم".
وذكر العكش أن هدفه على الصعيد الشخصي في هذا الموسم، هو المحافظة على صدارة الهدافين، والحصول على جائزة الحذاء الذهبي، علما أنه احتل المركز الثاني على اللائحة في الموسم 2020، بتسجيله 10 أهداف وقتها.
واستطرد: "مررت بفترة صعبة مؤخرا بعد عدم لعبي مع أي فريق خلال مرحلة الإياب، نظرا لاقترابي من التوقيع لشباب الأردن تحت قيادة المدرب محمود الحديد، قبل أن أتفاجأ بعدم قدرة النادي على فك الحرمان وقيد اللاعبين، لاضطر للجلوس من دون فريق في المرحلة الثانية، إلا أن العودة للصريح جعلتني أعود أقوى من قبل وهو ما لاحظه الجميع مؤخرا".
وسجل العكش في جميع مواجهات فريقه بدوري المحترفين حتى اللحظة، إذ أحرز هدفا في مرمى الوحدات بالجولة الأولى، وهدفين في مرمى شباب العقبة بالجولة الثانية، وهدفا واحدا في مرمى الحسين إربد بالجولة الثالثة، علما أنه ولاعب الأهلي أنس أبو طعيمة اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا في جميع الجولات حتى الآن.
وعبر العكش عن استعداد فريقه لانطلاق بطولة درع الاتحاد غدا، حيث يطمح مع الصريح إلى الذهاب بعيدا فيها والمنافسة على لقبها، مفيدا بأنها فرصة للمدرب لمنح بعض اللاعبين فرصة المشاركة باعتبارها بطولة تنشيطية، من أجل توفير أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين للموسم.
وختم حديثه: "النتائج المميزة تشجع الجماهير عادة على مؤازرة الفريق من المدرجات، وبعد تسجيلنا الفوز بخماسية على شباب العقبة، لاحظنا إقبال عدد جيد من جماهير الصريح على المدرجات لمساندة الفريق أمام الحسين إربد، ونطمح إلى مواصلة النتائج الإيجابية بهدف حضورهم بأكبر الأعداد كي يستمد الفريق القوة والدعم منهم".

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