العكش: أشعر بالراحة مع الصريح.. ونتطلع للمنافسة بـالدرع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - أشار مهاجم الصريح محمد العكش، إلى أنه يشعر بالراحة مع فريقه الحالي، بعد المستويات المميزة التي قدمها في الجولات الثلاث الأولى بدوري
المحترفين، وجعلته على رأس قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.
وبين العكش في حديثه لـ"الغد"، أن علاقته المميزة مع الصريح بعد تمثيله للفريق في موسمين سابقين، جعلته يفكر بالعودة إليه رغم العروض العديدة التي تلقاها من أندية المحترفين في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة وقادرة على فرض حضورها بدوري المحترفين الموسم الحالي.
وأضاف: "أشكر نادي الصريح الذي قام باحتوائي ممثلا برئيس النادي عمر العجلوني، بعد لحظات صعبة عشتها خلال الفترة الماضية جعلتي بعيدا عن ممارسة هوايتي التهديفية، إلى جانب غيابي عن منافسات المحترفين في إياب الموسم الماضي.
ولفت المهاجم البالغ من العمر 27 عاما، إلى أن الفريق يتطور في المستوى من جولة لأخرى ببطولة الدوري تحت قيادة المدرب الشاب ماهر العجلوني، وهو ما حصل ابتداء من الجولة الثانية عبر الفوز بخمسة أهداف لهدف على شباب العقبة، والتعادل مع حامل لقب النسخة الماضية الحسين إربد بهدف لمثله في الجولة الثالثة.
وكشف العكش عن إعجابه بالمدرب العجلوني الذي يملك أفكارا فنية جيدة، وتوقع له مستقبلا كبيرا في عالم التدريب، موضحا أن الخسارة في الجولة الأولى من الوحدات بأربعة أهداف لهدف جاءت نتيجة غياب الانسجام والتفاهم بين اللاعبين ولظروف المباريات الافتتاحية التي تتسم بالصعوبة عادة، نظرا لخوض عدد كبير من اللاعبين مباراة للمرة الأولى مع بعضهم البعض".
وتابع: "لا يوجد في كرة القدم عمر معين للاعب أو المدرب، وجميع اللاعبين يحترمون أفكار العجلوني ويطبقون تعليماته رغم أن عددا منهم يسبقه بالسن، وهو قريب من اللاعبين ونسعى لتحقيق مراكز متقدمة معه هذا الموسم".
وذكر العكش أن هدفه على الصعيد الشخصي في هذا الموسم، هو المحافظة على صدارة الهدافين، والحصول على جائزة الحذاء الذهبي، علما أنه احتل المركز الثاني على اللائحة في الموسم 2020، بتسجيله 10 أهداف وقتها.
واستطرد: "مررت بفترة صعبة مؤخرا بعد عدم لعبي مع أي فريق خلال مرحلة الإياب، نظرا لاقترابي من التوقيع لشباب الأردن تحت قيادة المدرب محمود الحديد، قبل أن أتفاجأ بعدم قدرة النادي على فك الحرمان وقيد اللاعبين، لاضطر للجلوس من دون فريق في المرحلة الثانية، إلا أن العودة للصريح جعلتني أعود أقوى من قبل وهو ما لاحظه الجميع مؤخرا".
وسجل العكش في جميع مواجهات فريقه بدوري المحترفين حتى اللحظة، إذ أحرز هدفا في مرمى الوحدات بالجولة الأولى، وهدفين في مرمى شباب العقبة بالجولة الثانية، وهدفا واحدا في مرمى الحسين إربد بالجولة الثالثة، علما أنه ولاعب الأهلي أنس أبو طعيمة اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا في جميع الجولات حتى الآن.
وعبر العكش عن استعداد فريقه لانطلاق بطولة درع الاتحاد غدا، حيث يطمح مع الصريح إلى الذهاب بعيدا فيها والمنافسة على لقبها، مفيدا بأنها فرصة للمدرب لمنح بعض اللاعبين فرصة المشاركة باعتبارها بطولة تنشيطية، من أجل توفير أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين للموسم.
وختم حديثه: "النتائج المميزة تشجع الجماهير عادة على مؤازرة الفريق من المدرجات، وبعد تسجيلنا الفوز بخماسية على شباب العقبة، لاحظنا إقبال عدد جيد من جماهير الصريح على المدرجات لمساندة الفريق أمام الحسين إربد، ونطمح إلى مواصلة النتائج الإيجابية بهدف حضورهم بأكبر الأعداد كي يستمد الفريق القوة والدعم منهم".
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