الصوص: لا نعفي أنفسنا من المسؤولية.. ونلمس تطورا في أداء اللاعبين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – رفض المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما وسام الصوص، أن يعفي نفسه وأعضاء الجهاز التدريبي من مسؤولية النتائج والأخطاء التي حدثت خلال رحلة إعداد وتحضير "الصقور" في بطولتي غرب آسيا والعرب، مؤكدا جاهزية اللاعبين لخوض النسخة 27 من بطولة آسيا التي تستضيفها المملكة بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل في صالتي "الأرينا" والأمير حمزة.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية إلى جانب منتخبات؛ الفلبين ونيوزيلندا وأندونيسيا، حيث يستهل مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء 2 أيلول (سبتمبر) المقبل في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية بمدينة السلط، ثم يلتقي الفلبين وإندونيسيا على الترتيب يومي الثالث والرابع من الشهر والتوقيت ذاتهما في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
ويقول المدرب الوطني وسام الصوص لـ"الغد": "فريقنا في تحسن مستمر وهناك تطور كبير، الكل يلمسون تصاعد الأداء، ونرى أن المباريات الودية وجدت لتجريب الخطط والاستقرار على طريقة لعب مناسبة"، مشددا على محاولات الجهاز الفني في الوصول بالفريق إلى طريقة لعب موحدة وتعكس حقيقة العمل على أرض الواقع.
وأضاف: "علينا التأكيد أن غالبية لاعبي المنتخب الوطني للناشئين لا يمتلكون الخبرات الكافية ولم يخوضوا تجارب دولية كبيرة مقارنة بلاعبي الفرق الأخرى، التي خاض لاعبوها بطولات بحجم بطولة العالم، لذلك فإننا نواصل في الجهاز التدريبي إكسابهم الثقة وابعادهم عن الضغوطات".
وأضاف: "لا نعفي أنفسنا من المسؤولية والأخطاء التي تحدث خلال المباريات، والتي كان آخرها في البطولة العربية بمصر، لكن يتوجب علينا أن نكون أكثر واقعية بالاستفادة من هذه المباريات باعتبارها فرصة لاستكشاف الأخطاء والعمل على معالجتها، هناك أخطاء على المدرب واللاعبين، ولكننا نريد أن نمضي معا وأن نتعرف على خامات اللاعبين الذين يستطيعون تحمل الضغوطات خلال المباريات القوية للاستفادة منهم وتوظيفهم بالطريقة الصحيحة".
وتطرق الصوص للحديث عن المكتسبات المتحققة من المشاركة في البطولة العربية التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا، بقوله: "ردة فعل الفريق أمام لبنان بعد خسارته المباراة الأولى أمام مصر كانت قوية، ولمسنا بعد ذلك ردات فعل تتمثل بالثقة المفرطة والتي أثرت سلبا على أداء اللاعبين في المباراتين الأخيرتين".
ولم يخف مدرب "صقور الناشئين"، حقيقة أن فترة التحضير والإعداد للاعبي المنتخب الوطني لم تكن كافية لإيصالهم إلى مستوى الجاهزية المطلوب، مشيرا بقوله "فترة التحضير ليست كافية، خصوصا وأن العناصر الأساسية التحقت مؤخرا بالفريق لظروف الدراسة في الخارج، وهناك لاعبان انقطعا نحو 45 يوما عن التدريبات وهما عبدالله شتات وحسين عبابنة بسبب امتحانات الثانوية العامة، واحتجنا وقتا طويلا لإعادتهما إلى "الفورمة"، نريد اليوم إيجاد جيل وليس لاعبين، لذلك نستثمر الوقت".
واستطرد: "حرصنا في الجهاز الفني على تحويل شكل الأداء في بعض المباريات خلال فترة الإعداد إلى حصة تدريبية، وذلك لتطوير بعض الجوانب الخططية المهارية في اللاعبين وتعزيز الإيجابيات وتدارك الأخطاء"، لافتا إلى حاجة اللاعبين لخوض المعسكرت والمباريات الودية القوية للاحتكاك وتعزيز فرص التطوير.
وأشار: "نلمس اليوم تطورا في أداء ونتائج المنتخب الوطني للناشئين، ففي آخر 10 أعوام، لم تكن نتائج الفئات العمرية ضمن المستوى المطلوب وخسرنا بفوارق رقمية كبيرة، لكننا اليوم نحتاج إلى مواصلة العمل لزرع الثقة في نفوس اللاعبين".
وأشاد الصوص بكفاءة الجهاز التدريبي المعاون له، بقوله: "أعتقد أن الجهاز التدريبي من أفضل الأجهزة التدريبية التي عملت معها، فهو على مستوى عال من الخبرة بوجود المدرب المساعد هيثم طليب، فيما يشكل تواجد زيد عباس إضافة مميزة من خلال حديثه المتواصل مع اللاعبين ونقل جزء من خبراته إليهم، ويؤدي باقي أعضاء الجهاز التدريبي في جوانب المهارات واللياقة البدنية والعلاج أدوارهم على أكمل وجه وضمن الإمكانيات المتاحة".
وحول بطولة آسيا، يقول الصوص: "البطولة صعبة وتشارك فيها نخبة المنتخبات المتطورة بالقارة الآسيوية، والتي تعمل باستمرار على تطوير نفسها ولديها خبرة التعامل مع هذا النوع من البطولات"، مبديا ثقته بإمكانيات اللاعبين في تقديم صورة قوية عن المنتخب الوطني. وأكد: "سنخوض كل مباراة بتفاصيلها، ونطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية ومركز يليق باسم الأردن، كما أننا نريد إيجاد جيل من اللاعبين للحفاظ على المسيرة، ومن المهم اليوم أن نشارك في بطولة قارية بهذه الجودة الفنية".
وأتم حديثه بالقول: "نشكر جمهورنا على دعمه للاعبين الشباب، والذي نأمل بأن يتضاعف في بطولة كبيرة بحجم بطولة آسيا"، معربا عن تمنياته بالابتعاد عن التجريح باللاعبين والالتفاف خلف المنتخب الوطني وتحفيزه على تقديم نتائج إيجابية.
وينتظر أن يكون الجهاز الفني، سلم الاتحاد الدولي قائمة الـ12 لاعبا المشاركة في بطولة آسيا، حيث ينتظم في التدريبات 15 لاعبا، وهم: سيف الدين صالح، عمر سلمان، عمر حجازي، روحي الكيلاني، سند غزال، الطيب قاسم، حمزة شعبان، هادي الشامي، عبدالله شتات، عبدالله أبو صعب، حسين عبابنة، كريم الجيبات، باسل الخوالدة، محمود دياب وجوليان شحاتيت.
ويحتل المنتخب الوطني للشباب المركز 51 عالميا و12 آسيويا، و5 عربيا على سلم ترتيب "فيبا"، فيما تحتل نيوزيلندا المركز 27 عالميا و5 آسيويا، والفلبين بالمركز 25 عالميا و4 آسيويا، وتأتي أندونيسيا في المركز 73 عالميا و15 آسيويا.
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