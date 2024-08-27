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الصوص: لا نعفي أنفسنا من المسؤولية.. ونلمس تطورا في أداء اللاعبين

8/27/2024 3:09:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – رفض المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما وسام الصوص، أن يعفي نفسه وأعضاء الجهاز التدريبي من مسؤولية النتائج والأخطاء التي حدثت خلال رحلة إعداد وتحضير "الصقور" في بطولتي غرب آسيا والعرب، مؤكدا جاهزية اللاعبين لخوض النسخة 27 من بطولة آسيا التي تستضيفها المملكة بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل في صالتي "الأرينا" والأمير حمزة.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية إلى جانب منتخبات؛ الفلبين ونيوزيلندا وأندونيسيا، حيث يستهل مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء 2 أيلول (سبتمبر) المقبل في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية بمدينة السلط، ثم يلتقي الفلبين وإندونيسيا على الترتيب يومي الثالث والرابع من الشهر والتوقيت ذاتهما في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
ويقول المدرب الوطني وسام الصوص لـ"الغد": "فريقنا في تحسن مستمر وهناك تطور كبير، الكل يلمسون تصاعد الأداء، ونرى أن المباريات الودية وجدت لتجريب الخطط والاستقرار على طريقة لعب مناسبة"، مشددا على محاولات الجهاز الفني في الوصول بالفريق إلى طريقة لعب موحدة وتعكس حقيقة العمل على أرض الواقع.
وأضاف: "علينا التأكيد أن غالبية لاعبي المنتخب الوطني للناشئين لا يمتلكون الخبرات الكافية ولم يخوضوا تجارب دولية كبيرة مقارنة بلاعبي الفرق الأخرى، التي خاض لاعبوها بطولات بحجم بطولة العالم، لذلك فإننا نواصل في الجهاز التدريبي إكسابهم الثقة وابعادهم عن الضغوطات".
وأضاف: "لا نعفي أنفسنا من المسؤولية والأخطاء التي تحدث خلال المباريات، والتي كان آخرها في البطولة العربية بمصر، لكن يتوجب علينا أن نكون أكثر واقعية بالاستفادة من هذه المباريات باعتبارها فرصة لاستكشاف الأخطاء والعمل على معالجتها، هناك أخطاء على المدرب واللاعبين، ولكننا نريد أن نمضي معا وأن نتعرف على خامات اللاعبين الذين يستطيعون تحمل الضغوطات خلال المباريات القوية للاستفادة منهم وتوظيفهم بالطريقة الصحيحة".
وتطرق الصوص للحديث عن المكتسبات المتحققة من المشاركة في البطولة العربية التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا، بقوله: "ردة فعل الفريق أمام لبنان بعد خسارته المباراة الأولى أمام مصر كانت قوية، ولمسنا بعد ذلك ردات فعل تتمثل بالثقة المفرطة والتي أثرت سلبا على أداء اللاعبين في المباراتين الأخيرتين".
ولم يخف مدرب "صقور الناشئين"، حقيقة أن فترة التحضير والإعداد للاعبي المنتخب الوطني لم تكن كافية لإيصالهم إلى مستوى الجاهزية المطلوب، مشيرا بقوله "فترة التحضير ليست كافية، خصوصا وأن العناصر الأساسية التحقت مؤخرا بالفريق لظروف الدراسة في الخارج، وهناك لاعبان انقطعا نحو 45 يوما عن التدريبات وهما عبدالله شتات وحسين عبابنة بسبب امتحانات الثانوية العامة، واحتجنا وقتا طويلا لإعادتهما إلى "الفورمة"، نريد اليوم إيجاد جيل وليس لاعبين، لذلك نستثمر الوقت".
واستطرد: "حرصنا في الجهاز الفني على تحويل شكل الأداء في بعض المباريات خلال فترة الإعداد إلى حصة تدريبية، وذلك لتطوير بعض الجوانب الخططية المهارية في اللاعبين وتعزيز الإيجابيات وتدارك الأخطاء"، لافتا إلى حاجة اللاعبين لخوض المعسكرت والمباريات الودية القوية للاحتكاك وتعزيز فرص التطوير.
وأشار: "نلمس اليوم تطورا في أداء ونتائج المنتخب الوطني للناشئين، ففي آخر 10 أعوام، لم تكن نتائج الفئات العمرية ضمن المستوى المطلوب وخسرنا بفوارق رقمية كبيرة، لكننا اليوم نحتاج إلى مواصلة العمل لزرع الثقة في نفوس اللاعبين".
وأشاد الصوص بكفاءة الجهاز التدريبي المعاون له، بقوله: "أعتقد أن الجهاز التدريبي من أفضل الأجهزة التدريبية التي عملت معها، فهو على مستوى عال من الخبرة بوجود المدرب المساعد هيثم طليب، فيما يشكل تواجد زيد عباس إضافة مميزة من خلال حديثه المتواصل مع اللاعبين ونقل جزء من خبراته إليهم، ويؤدي باقي أعضاء الجهاز التدريبي في جوانب المهارات واللياقة البدنية والعلاج أدوارهم على أكمل وجه وضمن الإمكانيات المتاحة".
وحول بطولة آسيا، يقول الصوص: "البطولة صعبة وتشارك فيها نخبة المنتخبات المتطورة بالقارة الآسيوية، والتي تعمل باستمرار على تطوير نفسها ولديها خبرة التعامل مع هذا النوع من البطولات"، مبديا ثقته بإمكانيات اللاعبين في تقديم صورة قوية عن المنتخب الوطني. وأكد: "سنخوض كل مباراة بتفاصيلها، ونطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية ومركز يليق باسم الأردن، كما أننا نريد إيجاد جيل من اللاعبين للحفاظ على المسيرة، ومن المهم اليوم أن نشارك في بطولة قارية بهذه الجودة الفنية".
وأتم حديثه بالقول: "نشكر جمهورنا على دعمه للاعبين الشباب، والذي نأمل بأن يتضاعف في بطولة كبيرة بحجم بطولة آسيا"، معربا عن تمنياته بالابتعاد عن التجريح باللاعبين والالتفاف خلف المنتخب الوطني وتحفيزه على تقديم نتائج إيجابية.
وينتظر أن يكون الجهاز الفني، سلم الاتحاد الدولي قائمة الـ12 لاعبا المشاركة في بطولة آسيا، حيث ينتظم في التدريبات 15 لاعبا، وهم: سيف الدين صالح، عمر سلمان، عمر حجازي، روحي الكيلاني، سند غزال، الطيب قاسم، حمزة شعبان، هادي الشامي، عبدالله شتات، عبدالله أبو صعب، حسين عبابنة، كريم الجيبات، باسل الخوالدة، محمود دياب وجوليان شحاتيت.
ويحتل المنتخب الوطني للشباب المركز 51 عالميا و12 آسيويا، و5 عربيا على سلم ترتيب "فيبا"، فيما تحتل نيوزيلندا المركز 27 عالميا و5 آسيويا، والفلبين بالمركز 25 عالميا و4 آسيويا، وتأتي أندونيسيا في المركز 73 عالميا و15 آسيويا.

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