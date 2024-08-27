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كريشان يزور أم الجمال بعد إدراج موقعها الأثري ضمن قائمة التراث العالمي

8/27/2024 3:08:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، بالجهود الاستثنائية التي بذلتها الجهات الرسمية والعامة، بما فيها بلدية أم الجمال، والتي أثمرت عن إدراج موقع "أم الجمال" الأثري ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وأكد كريشان، خلال زيارته اليوم الثلاثاء لبلدية أم الجمال، أن وزارة السياحة والآثار وبلدية أم الجمال قد جسدتا على أرض الواقع تطلعات وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في إبراز الأهمية التاريخية العريقة لهذه المدينة. وقدم التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يفخر به كل أردني، ويُسجل بأحرف من ذهب لكافة الجهات والمسؤولين، وعلى رأسهم رئيس وأعضاء مجلس بلدي أم الجمال الذين بذلوا جهودًا استثنائية لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف كريشان أن إدراج "أم الجمال" ضمن قائمة التراث العالمي يشكل إضافة قيّمة إلى المواقع الأردنية المسجلة في هذه القائمة، حيث تُمثل المدينة امتدادًا لحضارة الأنباط شمالًا، وتؤكد على عظمة تاريخ الأردن العريق.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية أم الجمال، حسن الرحيبة، أنه بعد هذا الإنجاز الوطني، ستبدأ البلدية المرحلة الثانية التي تتضمن استثمار القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن البلدية تمتلك رؤية واضحة في هذا المجال. وأعلن الرحيبة عن رفع مخطط شمولي لبلدية أم الجمال إلى وزارة الإدارة المحلية بهدف تقديمه للمستثمرين، مؤكدًا على وجود تواصل مستمر مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

كما أشار الرحيبة إلى أنه سيتم قريبًا عقد مؤتمر للمستثمرين في القطاع السياحي، حيث سيتم عرض فرص الاستثمار في قطاعات الفنادق والمطاعم والبنية التحتية.

حضر اللقاء محافظ المفرق فراس أبو الغنم، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، وعدد من المسؤولين بالوزارة وقضاء أم الجمال.

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