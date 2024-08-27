كريشان يزور أم الجمال بعد إدراج موقعها الأثري ضمن قائمة التراث العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود
أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، بالجهود الاستثنائية التي بذلتها الجهات الرسمية والعامة، بما فيها بلدية أم الجمال، والتي أثمرت عن إدراج موقع "أم الجمال" الأثري ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وأكد كريشان، خلال زيارته اليوم الثلاثاء لبلدية أم الجمال، أن وزارة السياحة والآثار وبلدية أم الجمال قد جسدتا على أرض الواقع تطلعات وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في إبراز الأهمية التاريخية العريقة لهذه المدينة. وقدم التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يفخر به كل أردني، ويُسجل بأحرف من ذهب لكافة الجهات والمسؤولين، وعلى رأسهم رئيس وأعضاء مجلس بلدي أم الجمال الذين بذلوا جهودًا استثنائية لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف كريشان أن إدراج "أم الجمال" ضمن قائمة التراث العالمي يشكل إضافة قيّمة إلى المواقع الأردنية المسجلة في هذه القائمة، حيث تُمثل المدينة امتدادًا لحضارة الأنباط شمالًا، وتؤكد على عظمة تاريخ الأردن العريق.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية أم الجمال، حسن الرحيبة، أنه بعد هذا الإنجاز الوطني، ستبدأ البلدية المرحلة الثانية التي تتضمن استثمار القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن البلدية تمتلك رؤية واضحة في هذا المجال. وأعلن الرحيبة عن رفع مخطط شمولي لبلدية أم الجمال إلى وزارة الإدارة المحلية بهدف تقديمه للمستثمرين، مؤكدًا على وجود تواصل مستمر مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.
كما أشار الرحيبة إلى أنه سيتم قريبًا عقد مؤتمر للمستثمرين في القطاع السياحي، حيث سيتم عرض فرص الاستثمار في قطاعات الفنادق والمطاعم والبنية التحتية.
حضر اللقاء محافظ المفرق فراس أبو الغنم، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، وعدد من المسؤولين بالوزارة وقضاء أم الجمال.
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