بلدية اربد تقاضي بني عبيد والأراضي لتنزاع أراضيها المقدرة ب 200 مليون دينار

MENAFN - Alghad Newspaper) أوكلت بلدية إربد الكبرى من خلال الدائرة القانونية ومحاميها برفع قضية حقوقية واخرى جزائية على لجنة بلدية بني عبيد ودائرة تسجيل أراضي اربد، لقيامهن بنزع ملكية أراضي بلدية اربد الكبرى الخاصة والعامة وتسجيلها بشكل غير قانوني، باسم لجنة بلدية بني عبيد، والتي شملت أملاكاً خاصة، قامت بلدية اربد الكبرى بشرائها ما قبل الدمج في عام 2001، وتعود ملكية بعضها لأكثر من 50 عاماً.



وقال رئيس البلدية خلال اللقاء العام التي دعت اليه البلدية، اليوم الثلاثاء، الى ان الاراضي المنزوعة تقدر ثمنها بحوالي 200 مليون دينار وهي لمواطني اربد.



واكد الكوفحي ان قرارات البلدية معطله منذ شهور بسبب رفض وزارة الادارة المحلية الموافقة عليها لعدم موافقة البلدية على منح ما نسبته 25% من السوق المركز للخضار والفواكة لبلدية بني عبيد.



وقال إن عملية نزع الملكية برمتها احتوت على تشويه وتحريف، وتمت بطرق غير قانونية واحتوت على وثائق أولية غير رسمية متعلقة بعمل البلدية الداخلي، ولم تصدر بها أي توصيات عن لجنة فصل العقارات المشكلة من قبل وزير الإدارة المحلية، ولم تستكمل إجراءاتها القانونية والتي يجب أن تمر من خلال مجلس بلدية اربد الكبرى صاحب الولاية على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة.



واكد الكوفحي أن جميع ما تم الاستناد إليه من الكتب المرفقة لا تنص ولا تشير إلى موضوع الأملاك ونقلها ولم تتعدى كونها كتباً إجرائية.



واضاف إن مجلس بلدية اربد الكبرى الذي يعلي سيادة القانون قد قام بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة (وأرسل نسخاً لكل الجهات ذات العلاقة) ببطلان هذه الإجراءات مطالباً بالعودة عنها وأرسل ذوي الاختصاص من البلدية للمعنيين في دائرة الأراضي والمساحة في عمان واربد لاطلاعهم على حقيقة الأمور وطالبها بالتقيد بأحكام القانون والعودة عن هذه الإجراءات بشكل فوري.



وشدد ان مجلس بلدية اربد الكبرى وهو المكلف بالحفاظ على اموال البلدية ورعاية مصالحها، ومن باب المسؤولية القانونية والأخلاقية فإنه لن يسكت على ما تم وسيقوم بكافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية والشعبية التي كفلها القانون والدستور، حتى عودة الأمور لنصابها الصحيح.



ويؤكد المجلس انه سيصعد في الإجراءات المتخذة في حال عدم استجابة مديرية الأراضي بإعادة الأمور إلى نصابها، وصولاً لتشكيل وفد رسمي وشعبي لمقابلة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله.



وقال ان بلدية اربد التي رعت البلدية المستحدثة "بني عبيد" خلال أكثر من عام ولا زالت ترعاها، وتقدم لها كل الخدمات الممكنة، ودائنة لها بملايين الدنانير بما أنفقته عليها في العام 2023، لم تكن تتوقع أن يرد هذا الجميل بمثل هذه التصرفات والطرق غير القانونية وغير المشروعة، وهي حريصة على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الفصل بما فيها نقل العقارات التي ستؤول لبلدية بني عبيد وفق الأصول القانونية، علماً بأن بلدية اربد قد قامت بتنفيذ كل التوصيات التي آلت إليها معظم لجان الفصل المختصة وأخذ موافقة المجلس البلدي حسب الأصول مثل لجان الآليات والقانونية والموارد البشرية والتنظيم وتسجيل الآليات باسم بلدية بني عبيد ورفعها لوزارة الإدارة المحلية، وأنه ستبقى بلدية اربد ماضية في أداء رسالتها وواجبتها بعيداً عن أي إعاقات أو إشغالات.