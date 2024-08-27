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افتتاح عيادة جزيرة أم المرادم لتقديم الخدمات الطبية الطارئة والأساسية

8/27/2024 3:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

دشنت وزارة الصحة عبر إدارة الطوارئ الطبية، عيادة جزيرة أم المرادم، وذلك بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل.

وتأتي هذه الخطوة في سياق السعي الدؤوب لتقديم الرعاية الصحية الأساسية لمختلف فئات المجتمع، حيث توفر العيادة خدمات طبية متنوعة تشمل الرعاية الأساسية والإسعافات الأولية لمرتادي الجزيرة، بما في ذلك الزوار والموظفون العاملون في الموقع.

وتتبع العيادة منطقة إسعاف الأحمدي الصحية، ما يسهم في تعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة، علما انه في حال وقوع أي حالات طارئة تستدعي تدخلا عاجلا، يتم نقل المرضى بسرعة وكفاءة باستخدام الطيران العمودي (الإسعاف الجوي) أو القوارب السريعة، حيث يتم توجيههم إلى أقرب مستشفى عام أو متخصص لاستكمال العلاج اللازم وضمان تلقيهم الرعاية الطبية المطلوبة في الوقت المناسب.

وتعكس هذه العيادة حرص والتزام وزارة الصحة بتوفير خدمات طبية متكاملة وشاملة في مختلف أرجاء البلاد، بما في ذلك الجزر والمناطق البعيدة، وعلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية الصحية، وضمان أعلى مستويات الأمان والراحة لمرتادي المناطق الساحلية والجزر، وتعزيز الصحة العامة وتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية.

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