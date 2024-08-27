افتتاح عيادة جزيرة أم المرادم لتقديم الخدمات الطبية الطارئة والأساسية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
دشنت وزارة الصحة عبر إدارة الطوارئ الطبية، عيادة جزيرة أم المرادم، وذلك بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق السعي الدؤوب لتقديم الرعاية الصحية الأساسية لمختلف فئات المجتمع، حيث توفر العيادة خدمات طبية متنوعة تشمل الرعاية الأساسية والإسعافات الأولية لمرتادي الجزيرة، بما في ذلك الزوار والموظفون العاملون في الموقع.
وتتبع العيادة منطقة إسعاف الأحمدي الصحية، ما يسهم في تعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة، علما انه في حال وقوع أي حالات طارئة تستدعي تدخلا عاجلا، يتم نقل المرضى بسرعة وكفاءة باستخدام الطيران العمودي (الإسعاف الجوي) أو القوارب السريعة، حيث يتم توجيههم إلى أقرب مستشفى عام أو متخصص لاستكمال العلاج اللازم وضمان تلقيهم الرعاية الطبية المطلوبة في الوقت المناسب.
وتعكس هذه العيادة حرص والتزام وزارة الصحة بتوفير خدمات طبية متكاملة وشاملة في مختلف أرجاء البلاد، بما في ذلك الجزر والمناطق البعيدة، وعلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية الصحية، وضمان أعلى مستويات الأمان والراحة لمرتادي المناطق الساحلية والجزر، وتعزيز الصحة العامة وتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية.
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